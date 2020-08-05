واشنطن تتبنى موقف الجزائر الرافض للتدخل العسكري في ليبيا

تبنت الولايات المتحدة الأمريكية موقف الجزائر الداعي لحل أزمة ليبيا سلميا مؤكدة على لسان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي رفضها الشديد للتواجد العسكري الاجنبي في ليبيا بحجة بانه ليس هناك رابح في الصراع المسلح الذي يمزق هذا البلد المجاور للجزائر على مسافة تفوق 9 ألاف كيلومتر .

سجل موقف ومقاربة الجزائر لحل ازمة ليبيا القائمة على أي رفض تدخل عسكري اجنبي في هذا البلد دعما رسميا أمريكيا على لسان مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب للامن القومي روبرت أوبراين الذي قال أمس في بيان له ان الولايات المتحدة منشغلة بشدة حيال النزاع المتصاعد في ليبيا وترفض بشدة التدخل العسكري الاجنبي بما في ذلك استخدام المرتزقة والمتعاقدين العسكريين الخاصين من جانب كافة الأطراف واضاف ان الصراع بين عدة دول في هذا البلد الاستراتيجي و النفطي يشكل تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية و حسب أوبراين فان الرئيس ترامب أجرى مباحثات مؤخرا مع قادة عدة دول حيث اتضح في هذه اللقاءات أنه ليس هناك رابح في النزاع الذي يمزق دولة ليبيا منذ سقوط نظام امعمر القذافي

وبهذا الموقف الأمريكي تكون الدبلوماسية الهادئة التي تبنتها الجزائر في هذا البلد والقائمة على رفض التدخل الأجنبي وحل الأزمة سياسيا عن طريق الحوار بين جميع اطراف النزاع سجلت انتصارا ودعما يمهد لها الطريق لمواصلة جهودها الرامية الى حل هذه الأزمة التي تؤثر تداعياتها سلبا على أمن الجزائر من خلال الحوار والمصالحة الوطنية ووضع مصلحة الليبين فوق كل اعتبار من خلال الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي الليبية , وإيجاد حلول توافقية تمهد لقيام مؤسسات وطنية ليبية ويأتي دعم واشنطن لمقاربة الجزائر في هذه الازمة بعد دعم مماثل أعلنت عنه عديد القوى الدولية منها بريطانيا ألمانيا وكندا لاسيما وان الجزائر عبرت في العديد من المنابر الدولية عن استعدادها لاحتضان حوار ليبي –ليبي كما تعتبر الجزائر الدولة الوحيدة التي ليس لها أي مصالح في ليبيا

باية ع