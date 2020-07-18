واسيني الأعرج من أهم الأصوات الروائية في الوطن العربي

انفردت يومية “الوسط” بحوار حصري مع الكاتبة والمترجمة السورية زهرة حسن الأول من نوعه في الجزائر والمغرب العربي ، ولقد قدمت لنا ابنة الشام العتيق نبذة عن مختلف الأعمال العالمية التي ترجمتها إلى اللغة العربية من بينها النسخة العربية الأولى “رسائل يونغ وفرويد” والتي أرادت من خلالها تعريف القارئ العربي وربطه بالأدب العالمي ، في حين سلطت المتوجة بجائزة سامي الدروبي للترجمة الضوء في هذا اللقاء الشيق على واقع الترجمة في الوقت الراهن و على الواقع الثقافي في سوريا والكويت. كما أشادت هذه المبدعة بالروائي الجزائري واسيني الأعرج قائلة ” أنه يعد من أهم الأصوات الروائية في الوطن العربي”، كما كشفت لنا زهرة المقيمة في الكويت أنها تستعد قريبا لإطلاق عملين جديدين مترجمين إلى لغة الضاد .

بداية ، من هي زهرة حسن ؟

زهرة حسن مترجمة وكاتبة مقالات، من مواليد سوريا عام 1987، حاصلة على البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة تشرين، أعمل معلمة لغة إنجليزية في مدارس وزارة التربية بالكويت، ترجمت العديد من الكتب و المقالات الأكاديمية في شتى المجالات ولدي العديد من الكتابات الإبداعية والأكاديمية باللغتين العربية والإنجليزية.

حدثينا عن الأعمال العالمية التي ترجمتها إلى اللغة العربية؟

في رصيدي رواية” آكلو اللوتس” التي صدرت على جزأين عن إبداعات عالمية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت في فيفري 2017 ،وهي من تأليف الكاتبة الأمريكية تاتيانا سولي والتي تتحدث عن مصورة أمريكية تسمى “هيلين” وما شهدته خلال أحداث حرب فيتنام، حيث تحاول حل لغز الحرب، هي قصة طموح وشغف وحب تقع تحت امتحان ظروف الحرب القاسية تجعل القارئ يتساءل ما الذي يمكن أن يجعل شابة جميلة تترك وطنها كاليفورنيا وتذهب إلى ساحة الحرب، فهناك ما شدها إلى فيتنام حتى جعلها تعجر عن العودة إلى أمان وطنها، ثم ترجمت رواية” كل النور الذي لا نستطيع أن نراه” للكاتب أنتوني دوير والتي كرمت بها بجائزة سامي الدروبي للترجمة في 27 ديسمبر 2018 حيث أن هذه المسابقة تابعة لوزارة الثقافة السورية وتنظمها الهيئة العامة السورية للكتاب، لكن الرواية لم تطبع بعد، ثم ترجمت النسخة العربية الأولى لمراسلات عالمي النفس الشهيرين يونغ وفرويد الصادرة عن دار الرافدين ومنشورات تكوين، وعليه فمراسلات يونغ وفرويد هي مراسلات شخصية وعلمية بين عالم النفس الشهير سيغموند فرويد طبيب الأعصاب النمساوي ومؤسس التحليل النفسي السريري وتلميذه كارل غوستاف يونغ عالم النفس السويسري ومؤسس علم النفس التحليلي ، أثارت هذه الرسائل ضجة كبيرة، سواءً كان ذلك مرتبطًا بالحياة الشخصية للرجلين أو بالتاريخ الفكري لعصرنا الذي تكشفه لنا هذه المراسلات، التي يعتبرها الكثير وثيقة مهمة لا تُقدر بثمن.

كيف تفاعلت الصحافة العربية والعالمية مع كتاب” رسائل يونغ وفرويد”؟

ذكر العمل في كثير من الصحف الهامة والمواقع الإعلامية الهامة جداً على المستوى العربي مثل الميادين و الجزيرة وصحيفة الجمهورية والكثير من المواقع الهامة المهتمة بالمجال الثقافي ،كما توفر الكتاب في الكثير من المتاجر الالكترونية مثل أمازون.

هل لك أن تعطينا مقطعا من إحدى هذه الرسائل؟

سأقدم للقارئ العزيز إحدى رسائل يونغ إلى فرويد وجاء فيها :”الأخلاق، حين تكون دون سلطة الأسطورة، لا تتغذى على أي قوة دافعة عفا عليها الزمن، هي فراغ خالص ولا يمكن أبدا أن تستحضر في الإنسان أدنى أثر لتلك الطاقة الحيوانية العتيقة التي تقود الطيور المهاجرة عبر البحر والتي بدونها لا يمكن لأي حركة جماهيرية كبيرة أن تتشكل..يجب أن نمنح هذا الأمر الوقت للتسلل إلى العديد من الأوساط ليحيي بين المثقفين شعوراً بالرمز والأسطورة، وبهذه الطريقة يمتص تلك القوى الغريزية للدين التي تسعى إلى هدف واحد وهو إعادة الدين والأسطورة المقدسة إلى ما كانت عليه يوماً – وهي وليمة سكر من الفرح حيث يستعيد بها الإنسان قداسة روح الحيوان. كان هذا هو جمال الدين الكلاسيكي وهدفه، والله وحده أعلم كيف حولت الحاجات البيولوجية المؤقتة الدين إلى مؤسسة ترعى التعاسة. ينطوي الدين على كثير من الأشياء التي تنتظر أن تُعاد إلى وجهتها الحقيقية من ترانيم الحب ، والقوة الروحية للخمر، والنشوة بالإله … فهو يود أن يضم إليه كل ما ينضح ممتلئاً بالحياة.

كيف كان شعورك لحظة الإعلان عن تتويجك بجائزة سامي الدروبي للترجمة سنة 2018 ؟

كنت في غاية السعادة والشعور بالفرح والإنجاز و إمكانية تحقيق المزيد ..خاصة أن التكريم جاء من قبل وزارة الثقافة في سورية متمثلاً في شخص السيد الوزير محمد الأحمد وهو قامة ثقافية كبيرة في دمشق .

كيف ترين واقع الترجمة في الوقت الراهن؟

بعيداً عن المقارنات بالأعداد بين منجزات الترجمة غربياً وعربياً ولكن هنالك جهود متميزة جداً في نقل الأعمال من اللغات الأخرى والعديد من الدور تساهم في هذا بشكل جميل جداً

بعيدا عن الترجمة، ماذا تعني لك الكتابة ؟وهل من مؤلف جديد ؟

الكتابة جزء أساسي من روتيني وهي جزء لا ينفصل عن عملي في الترجمة لأن الترجمة صياغة معنى و الكتابة كذلك وأعمل الآن على عمل الخاص .. سيصدر إن شاء الله في وقت لاحق .

كيف تقضين وقتك في الحجر الصحي؟

أقضي وقتي حالياً في التحضير لعمل جديد وأيضاً في القراءة والكتابة والمشي وإتباع التعليمات الصحية الموصى بها من وزارة الصحة في الكويت.

بحكم إقامتك حاليا في الكويت ، هل الحركة الثقافية نشطة هناك؟

نشطة جداً وجميلة وتفاعلية فهناك العديد من دور النشر الرائدة في الكويت والتي تقدم أعمالاً قيمة جداً وهناك معرض الكويت الدولي للكتاب وأيضاً مركز الشيخ جابر الثقافي الذي يستضيف ندوات ومحاضرات لكبار المثقفين العرب والغرب، وأنا ممتنة لقربي من هذه الواقع الجميل.

ماذا عن الواقع الثقافي في بلدك سوريا؟

رغم أن الواقع الثقافي في سوريا عانى بسبب الحرب إلا أنه لا يزال واقع جميل وغني فهناك دور نشر سورية حققت شهرة عربية وانتشرت أعمالها في مختلف البلاد العربية. وهناك أدباء ومترجمين سوريين كبار لا تزال أعمالهم متداولة ومقروءة بكثرة.

هل سبق لك الإطلاع على أعمال الأدباء الجزائريين؟

طبعا ،فمن الأدب الجزائري أحب أعمال واسيني الأعرج الذي يعد الآن من أهم الأصوات الروائية في الوطن العربي. والجدير بالذكر أن الكاتب قضى جزءً من شبابه في دمشق حيث كان لجامعة دمشق شرف حلوله ضيفاً كريماً عليها ليتابع دراساته العليا فيها وهذا جزء من علاقة الصداقة والأخوة والاحترام المتبادل بين شعب الجزائر وشعب سوريا.

ما هي طموحاتك يا ترى ؟

أطمح إلى الأفضل دائما و علينا دائماً السعي لنكون أفضل من ذاتنا السابقة

فيم تتمثل مشاريعك المستقبلية في مجال الترجمة والكتابة ؟

سوف أتابع العمل في هذا المجال الذي أعشقه و سيصدر عمل قريباً والمتمثل في رواية بعنوان “أرض النار” للكاتبة الأرجنتينية سيلفيا إيباراغويري بالتعاون مع دار الخان/الكويت. و هناك عمل فلسفي آخر سيصدر قريبا ويحمل عنوان “فن الحياة” للفيلسوف اليوناني الرواقي إبيكتيتوس بالتعاون مع دار مرايا في الكويت.

لمن توجهين كلمتك الأخيرة ؟

سعيدة جدا بهذا الحوار الجميل . شكرا لك أستاذ حكيم و شكراً لجريدة “الوسط” أتمنى أن يكون هذا الحوار مفيداً للمهتمين بالشأن الثقافي و أن أقدم أعمالاً تليق بكل القراء .

حاورها : حكيم مالك