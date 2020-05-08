بقلم: الوليد فرج

وأنا أعبر جسرا مد فوق واد القصب بمدينتي المسيلة ، تذكرت المؤرخ المسعودي وهو يصفها بالجنة على ضفة واد و وأنها الأرض التي لم يعرف غير أهلها الشبع و كان بها نظام سقي لم تعرف البشرية و مخازنها لا تفرغ من النعم و اليوم واديها صار مستنقعاتها و مكب نفايات لسوق الكدية ومرتع للهوام العوام و بؤرة قاذورات وأوساخ ،فمن بدل الجنة بالمزبلة ؟ و أنا أقف على الجسر فوق الوادي ،رأيت التاريخ يتولى إلى الخلف وعقارب ساعتنا تدور للخلف و الأرض تدور للخلف، عكسنا حياتنا و كل ما فيها .

تذكرت ما يسمى بواد السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية ذلك الواد الذي جمع أكبر الشركات المختصة في التكنولوجيات الدقيقة العابرة للقارات مثل شركة hp و أمازون و شركات بيل غيتس و الفيس بوك و توتير و وياهو وكل ما تسمع به في عالم التكنولوجيا

من أرض قفار و وهاد الخلاء غزو العالم ، ونحن من جنات النعيم إلى مزابل و مستنقعات ، وهذا حوار بين واد القصب و واد السيلكون.