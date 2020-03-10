واجعوط يتحدث عن استراتيجيته للنهوض بالمدرسة الجزائرية وفقا لتطلعات الشعب

كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أن الوزارة بصدد إعداد إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، لتنفيذ مشروع النهوض بقطاع لتربية.

وقال الوزير أن هذه الإستراتيجية ستبدأ من تشخيص الاختلالات والفجوات، التي تعتلي الحياة المدرسية، والتي ستمكن من اقتراح حلول عملية مجدية، لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، من تلاميذ وأوليائهم، وأساتذة، وإداريين، وعمال.

وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية من شأنها تحسين ظروف تمدرس التلاميذ وعمل الموظفين، وهذا يلزم الاستعانة بدعم ومساعدة الشريك الاجتماعي، الذي تبني وزارة التربية اتجاهه النية الصادقة لتفعيل اللقاءات الحوارية الثنائية بصورة دورية، سواء على المستوى المركزي، أو على المستوى المحلي الجواري، بلا تمييز أو إقصاء لأي طرف.