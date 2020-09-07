واجعوط: “الامتحانات الرسمية لهذه السنة جاءت في ظل ظرف صحي لم يشهد له مثيل”

قال وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الاثنين، إن الامتحانات الرسمية لهذه السنة جاءت في ظل ظرف صحي لم يشهد له مثيل.

وأشار الوزير خلال ندوة صحفية اليوم بمقر ولاية البليدة خلال إعلانه عن الانطلاق الرسمي لـ 3 مشاريع لرقمنة القطاع، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من بينها بروتوكولات يلتزم بها رؤساء المراكز للحد من انتشار الوباء.

وفي هذا السياق أعلن المسؤول الأول عن القطاع، الإطلاق الرسمي لثلاثة مشاريع رقمية جديدة في قطاع التربية، والتي تتمثل في مشروع “كفاءة تاك” الذي يسمح للتلاميذ من تطوير مواهبهم وكفاءاتهم التعليمة والعلمية من خلال التسجيل في المنصة الإلكترونية.

أما التطبيق الثاني فهو تطبيق جديد مخصص للأولياء يتماشى مع النظام الإجتماعي الجديد، ويعمل على تعزيز جسور التواصل بين الأولياء ويعتبر امتداد للفضاء المخصص لهم، حيث يمكن المهتمين في الشأن من متابعة مستجدات القطاع ويوفر للأولياء امكانية الإطلاع على نتائج أولادهم.

وفيما يخص التطبيق الثالث فيتمثل في نظام متابعة إعداد التقارير من خلال الاستغلال الأمثل ومتابعة أنشطة وزارة التربية والتحكم الجيد في المعطيات.

وأكد الوزير واجعوط، أن الدولة والسلطات المحلية ووزارة التربية الوطنية، قد وفرت كل ما يجب توفيره لإنجاح الامتحانات الرسمية في ظل الظروف الراهنة.

وقال الوزير في كلمة له بعد الإعلان عن 3 مشاريع لقمنة القطاع، إن الإجراءات ستطبق أيضا لإنجاح الدخول المدرسي المقبل.