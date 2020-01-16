هيونداي تفوز بعقد بناء محطة طاقة مجمعة بقيمة 580 مليون دولار ببسكرة

أعلن المجمع الكوري جنوبي بقيادة شركة هيونداي، اليوم الخميس، عن فوزه بعقد قيمته 580 مليون دولار في الجزائر، لبناء محطة طاقة مجمعة تبلغ قدرتها 1300 ميغاوات.

وحسب بيان المجمع الكوري، فإن هذا المشروع مشترك، وفق قاعدة 51/49، مشكّل من سونلغاز وشركة Hyundai E&C الكورية الجنوبية.

وذكر بيان الشركة الكورية، أنه سيتم بناء المصنع المعني على مدار 60 شهرًا في بسكرة.

وبمجرد الانتهاء من المصنع، ستبلغ طاقته السنوية 9.68 ميغاوات في الساعة.

وتستخدم محطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة الغاز الطبيعي كوقود في نظام لإنتاج الكهرباء على مرحلتين.

حيث يعمل الغاز الطبيعي في المرحلة الأولى في التوربينات والمولد، ثم تُستخدم غازات العادم الساخنة الناتجة عن التوربين الأول لإنتاج البخار الذي يتم توجيهه بدوره إلى التوربينات الثانية والمولد الثاني.