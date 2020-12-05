هيومن رايتس ووتش تدين بشدة قرار ماكرون باغلاق منظمة التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا

واعترف منظمة هيومن رايتش في بيانها السبت التجمع ضد الاسلاموفوبيا بفرنسا أنجز دراسات مهمة حول التمييز بفرنسا مشددا على أن استهداف الجمعية رغم جهودها يبعث برسالة مفادها أن فرنسا لن تتسامح مع المسلمين في التعبير عن مخاوفهم والاحتجاج على الظلم على قدم المساواة مع المجتمعات الأخرى في البلاد وقد يؤدي الامر حسب المنظمة الى المزيد من التمييز ضد المسلمين في فرنسا معربة عن استغرابها حيال قيام السلطات الفرنسية بإغلاق الجمعية بدلا من محاربة العنصرية.