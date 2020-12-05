هيومن رايتس ووتش تدين بشدة قرار ماكرون باغلاق منظمة التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش بشد القرار التعسفي لمجلس الوزراء الفرنسي القاضي بإغلاق منظمة التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا المناهضة للعنصرية والتمييز الرسمي وغير الرسمي ضد المسلمين في البلاد مؤكدة ان هذا القرار يهدد حقوق الانسان والحريات الأساسية في فرنسا
واعترف منظمة هيومن رايتش في بيانها السبت التجمع ضد الاسلاموفوبيا بفرنسا أنجز دراسات مهمة حول التمييز بفرنسا مشددا على أن استهداف الجمعية رغم جهودها يبعث برسالة مفادها أن فرنسا لن تتسامح مع المسلمين في التعبير عن مخاوفهم والاحتجاج على الظلم على قدم المساواة مع المجتمعات الأخرى في البلاد وقد يؤدي الامر حسب المنظمة الى المزيد من التمييز ضد المسلمين في فرنسا معربة عن استغرابها حيال قيام السلطات الفرنسية بإغلاق الجمعية بدلا من محاربة العنصرية.
واعتبرت منظمة هومن راايتس ووتش ان بقرار فرنسا القاضي بغلق منظمة التجمع ضد الإسلاموفوبيا سيكون من الصعب الدفاع عن حقوق المسلمين المعرضين للتمييز في فرنسا كما أنها تعتبر خطوة ستغذي الخطابات القائلة بأن فرنسا تتبنى سياسات معادية للمسلمين
للإشارة فقد قررت يوم الأبعاء الفارط مجلس الوزراء الفرنسي إغلاق الجمعية بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكورن بحجة أن الجمعية كانت تمارس دعاية إسلامية منذ عدة أعوام وذلك ضمن سلسلة من الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد بفرنسا .