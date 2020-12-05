هيومن رايتس ووتش تدين بشدة قرار ماكرون باغلاق منظمة التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا

قالت أن القرار يهدد حقوق الانسان والحريات

الأولىالدولي
عن باية عطار 192

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش بشد القرار التعسفي لمجلس الوزراء الفرنسي القاضي  بإغلاق  منظمة التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا المناهضة للعنصرية والتمييز  الرسمي وغير الرسمي ضد المسلمين في البلاد مؤكدة ان هذا القرار يهدد حقوق الانسان والحريات الأساسية في فرنسا 

واعترف منظمة هيومن رايتش في بيانها السبت التجمع ضد الاسلاموفوبيا بفرنسا أنجز دراسات مهمة  حول التمييز بفرنسا مشددا على أن استهداف الجمعية رغم جهودها يبعث برسالة مفادها أن فرنسا لن تتسامح مع المسلمين في التعبير عن مخاوفهم والاحتجاج على الظلم على قدم المساواة مع المجتمعات الأخرى في البلاد وقد يؤدي الامر حسب المنظمة الى المزيد من التمييز ضد المسلمين في فرنسا معربة عن استغرابها حيال قيام السلطات  الفرنسية بإغلاق الجمعية بدلا من محاربة العنصرية.

واعتبرت منظمة هومن راايتس ووتش ان بقرار فرنسا القاضي بغلق منظمة التجمع ضد الإسلاموفوبيا سيكون من الصعب الدفاع عن حقوق المسلمين المعرضين للتمييز في فرنسا كما أنها تعتبر خطوة ستغذي الخطابات القائلة بأن فرنسا تتبنى سياسات معادية للمسلمين 

للإشارة فقد قررت يوم الأبعاء الفارط مجلس الوزراء الفرنسي إغلاق الجمعية  بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكورن بحجة  أن الجمعية كانت تمارس دعاية إسلامية منذ عدة أعوام وذلك ضمن سلسلة من الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد بفرنسا .

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك