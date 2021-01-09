هيئة خالدي تقيّم التحضيرات لموعد “الشان”

برمجت وزارة الشباب والرياضة جلسة عمل تتعلق بالتحضيرات المتعلقة باستعدادات بلادنا لاحتضان منافسة البطولة الإفريقية للمحليين المقررة العام 2023 بعدما أجلت عن موعدها الأصلي العام 2022 بسبب فيروس كورونا-، وفي هذا الصدد كان مقر الوزارة الوصية من أجل احتضان أشغال الاستماع إلى آخر الاستعدادات بخصوص جاهزية بلادنا لاحتضان الموعد الكروي القاري، وهو الاجتماع الذي كان يتقدمه ممثل الوزارة ومدير الهياكل القاعدية رضا دومي بحضور مدراء الشباب والرياضة لولايات عنابة، قسنطينة، البليدة والعاصمة المعنية باحتضان مباريات المنافسة القارية، إلى جانب حضور مدير ملعب 5 جويلية وممثلين عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وناقش الأعضاء الحاضرين في الاجتماع تقدم الأشغال في مختلف الملاعب المعنية باحتضان دورة “الشان”، ويتعلق الأمر بملاعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، 19 ماي بعنابة، مصطفى تشاكر بالبليدة و5 جويلية الأولمبي، حيث تسعى السلطات العليا غلى إعادة ترميم مختلف الهياكل المتواجدة على الملاعب واستحداثها وفق المعايير الدولية حتى تكون في أفضل جاهزية لاحتضان الدورة القارية، في ظل أن الجزائر ستكون محل قدوم لجنة تفتيش تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل الوقوف على جاهزية الملاعب المقترحة من أجل استقبال المباريات ومدى توفر كافة الشروط المناسبة لإنجاح الموعد الكروي القاري المخصص للاعبين المحليين، أين تضع أملها في استعادة بريق استضافة مثل هذه المواعيد الكروية والترشح للتواجد في مقدمة الدول المرشحة لاحتضان مواعيد أكبر خلال المستقبل القريب.

ناصري: الفاف راسلتنا للإسراع بإنهاء أشغال ترميم ملعب تشاكر

كشف مدير ملعب مصطفى تشاكر كمال ناصري تلقي مراسلة من الفاف تطالبهم الإسراع بالانتهاء من أشغال الترميم الجارية عليه، في ظل تخصيصه لاستقبال المواعيد المقبلة للمنتخب الوطني الأول في ظل إصرار الناخب الوطني جمال بلماضي باللعب عليه، وأوضح في تصريحات للموقع الالكتروني لهيئة الرئيس خير الدين زطشي أن الأشغال شملت إعادة وضع عشب طبيعي جديد بعدما مرت عشر سنوات على البساط السابق للملعب، إلى جانب توسيع قاعة الندوات الصحافية والغرفة الخاصة بالطاقم الفني، في المقابل تم تخصيص غرفة خاصة بمحافظ المقابلة، بالإضافة إلى ترميم غرف تغيير الملابس الخاصة بالخضر وجعلها لائقة بأبطال إفريقيا.

واستطرد المتحدث أن أشغال الترميم سوف تشكل أيضا النفق المؤدي إلى غرف الملابس، المكان المخصص لرجال الإعلام، إلى جانب إعادة طلاء المدرجات حتى يكون الملعب جاهزا من كافة الجوانب يضيف المتحدّث.

عيشة ق.