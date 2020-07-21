هيئة الوقاية من الفساد تفتقد لصلاحيات فعالة

قال الخبير القانوني، الدكتور خضري حمزة، أمس، خلال حديثه مع “الوسط” أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، يجب أن تنفتح على الجامعات و الخبراء، حتى تتمكن من تقديم مقترحات فعالة للسلطات العمومية، تكون منسجمة مع السياسة العامة للدولة و مؤسساتها، معتبرا أن المقترحات المقدمة لحد اللحظة، بعيدة كل البعد، على التوجه الجديد لرئاسة الجمهورية، التي ترفض التعاطي مع كل الملفات بالطرق التقليدية، كما وأنها بعيدة كل البعد عن برامج الحكومة الالكترونية الواردة في مخطط عملها الذي صادق عليه البرلمان.

في حين اعتبر أستاذ القانون العام بجامعة مسيلة، أنه قبل التطرق لكيفية سير هذه الهيئة، لا بد إجراء إصلاح قانوني لها بداية، لأنها هيئة بدون صلاحيات قانونية فعالة، ذلك أن القانون يسند لها صلاحية الاقتراح، دون أن يبين لمن يرسل هذا الاقتراح، و دون أن يفرض أي إلزام على سلطات العمومية، لتأخذ بالتوجيهات و الملاحظات التي تقدمها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، كما لم يعطيها صلاحية التعاطي مباشرة مع القضاء، بل فرض عليها إرسال تقاريرها لوزير العدل، الذي له السلطة التقديرية، في إبلاغ النيابة العامة من عدمه.

ولفت المتحدث الحاصل على ماجستير و دكتوراه في قانون الصفقات العمومية، أن ما تم اقتراحه من طرف الهيئة، ينطوي على أخطاء كبيرة، وينمو على عدم فهم و استيعاب لحقيقة قانون الصفقات العمومية، لأن المشكل لا يكمن في آلية التراضي البسيط في منح الصفقات العمومية، وإنما يكمن في استغلال الموظف الفاسد لآلية التراضي لمنح الصفقات لمن لا يستحقها، فالتراضي هو أسلوب للتعاقد متعارف عليه دوليا، فليس المطلوب إلغائه، إنما المطلوب تحديد حالات اللجوء إليه بدقة، حتى لا يستغل في ارتكاب جرائم الصفقات العمومية، مضيفا أن مقترحاتها هي مقترحات تقليدية تجاوزها الزمن، بدليل أنها لم تتكلم على الإطلاق على أهم آلية لمكافحة الفساد، في الوقت الراهن، و هي رقَمنة الإدارة العامة، باعتبارها الضامن الأساسي لتحقيق الشفافية في معاملات الإدارة، مستغربا الأدوات التي لجئت إليها، والتي هي عكس تماما، ما تم اقتراحه في الجلسات الوطنية لإصلاح الجباية، التي ترأسها الوزير الأول، والتي أعلنت على رقمنة الجباية كآلية لمكافحة التهرب الضريبي.

مريم خميسة