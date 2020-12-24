هيئة الصحة العليا الفرنسية تمنح الإذن باستخدام لقاح “فايزر – بيونتيك” في البلاد

حسب تصريحات لمصادر اعلامية فرنسية ان هيئة الصحة العليا الفرنسية منحت الإذن باستخدام لقاح “فايزر- بيونتيك” في البلاد

وقال وزير الصحة الفرنسي ،أوليفييه فيران، في بداية الأسبوع، يجب أن يبدأ التطعيم في 27 ديسمبر.

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيك، إنه سيتم تطعيم حوالي مليون شخص في المرحلة الأولى، وستستمر المرحلة الأولى من التطعيم من ستة إلى ثمانية أسابيع، مشيرا إلى أن عملية التطعيم في فرنسا اختيارية.

وقد سجلت فرنسا حوالي 2.5 مليون إصابة مؤكدة بـكورونا، و61978 وفاة منذ انتشار الوباء في البلاد