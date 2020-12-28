هواري بومدين.. ما أحوجنا إليك

بقلم: صالح عوض

في ذكراك يا سيد الرجال كتب الأوفياء عنك ولك.. قرأت ما كتبوا، واستمعت لما قالوا، لقد كانوا عشاقا ومخلصين، هزتني كلماتهم، أفرحتني حينا وأبكتني حينا.. ولكني وجدت في داخلي كلمة لم تقل بعد فاسمح لي يا سيدي أن أقبل يديك وهذه أول مخالفة لك وأبدأ تدبرك احتماء من جحيم تمر به أمتك يا من وثقت بها فدعوتها إلى رفع رأسها.. من صخر أي جبل قددت عزيمتك، ومن قمة أي جبل نلت شموخك، ومن رسو أي جبل كان يقينك ورسوخك؟

هنا يا سيدي تهتف باسمك الناصرة والجليل وعكا والخليل وغزة، والقدس يا سيدي تناديك، كما افتخر بك “حاسي مسعود” وقد عاد نفطنا لنا، ومجمع “الحجار” عندما ترجمت آيات القرآن في الحديد والبأس الشديد، ومصانع “الرويبة” تفسر توجيهات مولاك أن أعدوا لهم، و الجامعات والمعاهد والمدارس تمنح فهم الآيات مداه في نشر العلم وفضيلته، وتفخر بك العربية التي ظنّوا أنها إندرست، فذهبت لتنفخ فيها من روحك: “لا نريدها لغة شعر وغزل فقط بل تكنولوجيا وعلوم”.. وملتقيات الفكر الإسلامي تدعو إليها كل مفكر وعالم من شتى أصقاع الأرض لتصحيح المفاهيم ولتلاقي علماء الأمة بمثقفيها.. والمطارات والطرق والسد الأخضر، والجيش بنيته على عقيدة العروبة والإسلام والوطنية الصافية.. سلام لروحك الحرة الأبية.. سلام من جرح فلسطين الراعف.. سلام من طموحات الأمة المعذبة المقهورة وهي بأشد الحاجة إليك.

بومدين النشأة:

تميز الرجل (1932ـ 1978) بعقلية تخطيطية منهجية جدية مقدامة تجلت مبكرا منذ طفولته ودراسته الباكرة في الكتاتيب والمدرسة الفرنسية وانتقاله إلى قالمة من قريته “بني عدي” حيث كان العلم بالنسبة له مطلبا لا يمكن تأجيله كما تركزت في الفتى روح وطنية وثقافة وطنية، وقد ختم القرآن في 1948 وأصبح يدرس أبناء قريته اللغة العربية والقرآن قبل ان ينتقل الى قسنطينة والمدرسة الكتانية في 1949.. تميز بعقيدة راسخة بعناصر لم يهتز منها حرف منذ سارت قدماه بحثا عن التحصيل العلمي ودخوله جامعة الأزهر مرورا بتونس والزيتونة.. اجتمع لديه هدفان الاول التحرر من الخدمة في الجيش الفرنسي والثاني تحصيل العلم.. لم يحصل لدى الشاب أي اضطراب فكري أو انزياح ذات يمين أو يسار وظلت المعاني الأساسية حاضرة في ذهنه وخطته.. واستقر المطاف به طالبا في الجامع الازهر، ومناضلا سنة 1950 في مكتب المغرب العربي الكبير الذي أسسه قادة مغاربة برئاسة عبدالكريم الخطابي ونيابة البشير الإبراهيمي والفضيل الورتلاني و علال الفاسي وصالح بن يوسف وآخرون وقد كان الهدف واضحا أمام المكتب ألا وهو محاربة فرنسا و تحرير المغرب العربي الكبير ووحدته.

لقد أخذ الشاب نفسه على طريق مشاه قادة التاريخ الإسلامي الكبار الأوائل الذين يلتزمون الزهد والأمانة والصلابة والكرامة والفداء والعمل الدؤوب وإقامة القانون بالعدل والقسط.. فهو النموذج المشرف للزهد والنزاهة والانضباط والصعود العسكري المتميز كقائد عقيدي.. فقد أسندت إليه قيادات متعاقبة حقق فيها نجاحات مذهلة و أثبت بنجاحاته المتوالية جدارته بأن يكون القائد العسكري الأول والأبرز.. وفي 1960 أصبح بومدين قائد أركان جبهة التحرير.. وفي 1962 أصبح وزير الدفاع في حكومة الاستقلال، وفي 1963 أصبح نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.. كانت الجزائر منذ استقلالها 1962 في مواجهة تحديات خطيرة بعد ان وجدت نفسها في اليوم التالي للاستقلال مدعوة للإجابة على الأسئلة المحتملة وغير المحتملة ومن ثم كان لابد من وضع حد للفوضى والارتباك والتصادم المجتمعي حيث بدأ الشرخ بالتصادم مع جمعية العلماء وفرض الإقامة الجبرية على شيخ الجزائر وزعيمها الروحي البشير الإبراهيمي وقوى اجتماعية أخرى فكان أن تحرك مجلس قيادة الثورة لتعيينه رئيسا للبلاد.

بومدين المشروع:

في محاولة لقراءة أفكار الزعيم نكاد نجزم أنه لم يضع في حسبانه أن يكون مثل الرئيس الفرنسي الذي أسس الجمهورية الخامسة، أو أن يكون مقلدا للزعيم عبدالناصر في مسيرته القومية والأيديولوجية، ولا البعثيين ومغامراتهم الاجتماعية والسياسية، ولم يفكر بتكرار تجربة ستالين بتصفية المؤسسات من الخصوم دمويا، أو تجربة ما وتسي تونغ بتصفيته الثقافات تعسفا وعنفا، إنه يعرف أنه إزاء مهمات خاصة لمعالجة واقع مختلف تماما ويكون استيراد الحلول في حالته مهلكة للمستقبل وهذا لا يعني أبدا أنه لم ينفتح على كل التجارب وتفهمها لكنه دوما كان متحررا من روح أي تجربة لأنه يدرك خصوصيته العربية الإسلامية.. وهنا تتجلى صفات أصيلة لمفكر شمولي ينطلق من محددات ورؤية واضحة تماما تحميه من الاضطراب والتيه.. لقد ترك الاستعمار مخلفاته وعليه ان يفككها بهدوء وبحزم ماديا ومعنويا.. فاللغة والثقافة وعملية استردادهما والثروات المبعثرة والانطلاق بها الى عمليات التنمية، كيف يتحرك ومن أين لاستعادة المجتمع لياقته؟.. الفلاحون الفقراء المسحوقون والذين تعرضوا لطغيان الاستعمار وقهره وعاشوا عشرات السنين في أسوأ مستوى معيشي كيف يمكن نقلهم إلى مستوى آخر؟ كيف يمكن بناء دولة ومؤسسات بعد أن جوف المستعمر التجربة الجزائرية وأفرغها من قواعدها عبر عشرات سني القمع والملاحقة؟ كيف ينقل المجتمع الى الحس المدني واحترام القانون، تتعدد الأسئلة وتتجه الى تفصيلات تبدو أحيانا أنها الجوهر.. لم يكن أمام هواري بومدين كتاب او تعاليم يمكنه استلهام خطته منها.. انه يتحرك في غابة موحشة في ليل أظلم وهنا تظهر ملكات أخرى غير ملكة التفكير إنها ملكة الفطنة التاريخية والحكمة الحازمة فوضع حجر الأساس للأولويات وهنا من جديد تبرز ملكات القائد الفذ لبناء مجتمع و دولة. وتبرز سمات المفكر الملتزم لقد كان اشتراكيا بلا إلحاد وعروبيا بدون عرقية وإسلاميا بلا حزبية ووطنيا بلا انغلاق..

في سنوات قليلة منذ استلامه الرئاسة ارتسمت على أرض الواقع فصول أساسية من مشروعه الوطني على صعيد بناء الدولة وبناء الحزب الوطني الذي حقق الانتصار والذي اعتبر لمدة ضمانة الوحدة الفكرية والمنهجية للنظام الوليد..

يبدو لنا الآن انه من الضروري قراءة تلك المرحلة فكريا ومنهجيا لاكتشاف رؤية الرجل وكيفية تفكيره في مواجهة الواقع الذي استطاع أن يخترقه ويخرج الجزائر منه إلى دولة ومجتمع مهما حصل من ضربات لهما بعد ذلك إلا أن ما تركه على ارض الواقع ظل حاميا لمسيرة الدولة و إن كل محاولة تمت خارجها باءت بالفشل والتنازع والتصارع.

مشروع بومدين ليس فقط جملة أفكار أو خطة وبرنامجا إنما فوق ذلك وقبله إدراك عميق بالبيئة التي يتحرك فيها المشروع والتحرك بوعي وتفان وإيمان لإحداث النقلة تلو النقلة.. استطاع القائد العسكري الفذ ان ينتقل الى بناء هياكل الدولة ويدفع الى ترسيخها على مواثيق ودستور ورؤية واضحة حازمة.

التحديات الداخلية:

على مستوى المرجعيات القانونية والدستورية اتجه مباشرة إلى وضع الإطار القانوني والدستوري لحركة الدولة التي عليها خوض معركة التنمية والنهضة والاستقرار السياسي التي تمحورت في مجالات الثقافة بميادينها والاقتصاد بفروعه، حيث كسر الاستعمار البنى التحتية للاقتصاد الوطني وحوله إلى ملحق بالحاجة الفرنسية وأما الثقافة وعمادها اللغة فلقد تعرضت لتشويه واسع.. لذا كانت المعركة واسعة على الجبهتين بفروعها وفي عنوان الاقتصاد كانت الفلاحة حاضرة بقوة في أولويات الرئيس لتحقيق عدة أهداف منها الارتقاء بمستوى الفلاحين وإعادة الأرض لأهلها الذين ضحوا من اجلها وتحقيق الاكتفاء الغذائي كواحدة من ضمانات استقلال القرار السياسي.. فقام بتوزيع الأراضي على الفلاحين الذين وفر لهم ألف قرية نموذجية تشمل كل منها مسجدا ومدرسة ابتدائية وتوفير سبل المعيشة الكريمة، وزود الفلاحين بكل ما يلزمهم، ولم يتوقف عند توزيع الأرض الصالحة للفلاحة بل اتجه لإيقاف زحف الصحراء بإنشائه السد الأخضر الذي نهض به شباب الخدمة الوطنية.

وعلى صعيد الصناعة فلقد كان واضحا منذ البداية أن القائد يتعامل مع الخطة بدون عقدة نقص بل بيقين كامل أنه سيرتفع بهذه القطاعات في فترة وجيزة إلى مستويات متقدمة على الصعيد القاري والعالمي.. فأنشأ قطاع الصناعات الثقيلة وانشأ معاهد صناعية وتقنية وأقام بنية تحتية لانطلاق صناعة شملت منتوجات عديدة قايض بها دولا في المعسكر الاشتراكي مقابل منتوجات نوعية، وكان لابد من إنهاء احتكار فرنسا للطاقة فأمم المحروقات في فيفري 1971 مما وفر سيولة معتبرة للدولة وظفتها في دعم بقية القطاعات الصناعية والزراعية وبعد مضي عام كان القائد يخطب ويشير إلى أن الجزائر قريبا ستصبح يابان العرب.

معركة التعريب:

منذ بداية الاستعمار كان واضحا أن هناك استهدافا واسعا وخطيرا ضد الثقافة الوطنية بمكونيها الإسلام والعربية.. وحاربت الإدارات الاستعمارية التعليم الشعبي واللغة العربية “التعليم الأصلي” كما نشروا بعد تمكنهم من مقاليد الأمر أفكارا وثقافة مشوهة أشرفت عليه القساوسة والمستشرقون..

قاوم الجزائريون باستبسال دفاعا عن لغتهم ودينهم وكانت جمعية العلماء النموذج الأبرز في هذا الميدان ولكنهم كانوا في ذلك ملاحقين الأمر الذي ترك ظلاله على الوضع التعليمي غداة الاستقلال.. حيث كانت الإدارة الجزائرية تعاني التفرنس مما احدث اضطرابا نوه اليه البرلمان التأسيسي بعد عدة شهور من الاستقلال في مذكرة مطالبا بضرورة الإسراع في التعريب لأنه عنوان الاستقلال.. ورغم أن رئيس البلاد حينذاك المرحوم أحمد بن بلة كرر على مسامع الجميع: “إننا عرب إننا عرب إننا عرب” إلا أن مشاريع التعريب المقترحة اصطدمت بواقع من عمل على تعطيله.. حتى جاء بومدين ليجعل التعريب ثورة مثل الثورة الفلاحية والثورة الصناعية.. لقد كان التعريب لديه مسألة لها علاقة عميقة بتكوينه الثقافي فكان إيمانه أنها أحد معالم الشخصية الجزائرية وهكذا شهد قطاع التعليم قفزة بعيدة في مجال التعريب.. وأصبح التعريب بقوة القانون و بدعم قوي من حزب جبهة التحرير معمما في المدارس وفي مؤسسات الدولة وفي ثكنات الجيش والمدارس العسكرية وامتد الى الجامعات حيث شهد صراعا عنيفا مع تيار الفرانكفون الذين تقلدوا مناصب إدارية متقدمة.

ما يمكن قوله أن بومدين نجح في جعل التعريب حقيقة حاضرة بقوة في لغة وسائل الإعلام والإبداع في الجزائر فلقد أصبح التعريب لا يقبل التحجيم في حين تراجعت الفرانكفونية الثقافية ووسائل إعلامها خطوات كثيرة.. لم تكن العربية عند بومدين مجرد لغة بل هوية ثقافية حضارية حملها إلى الأمم المتحدة ليلقي خطابه بلسان عربي مبين.

وفي السياق نفسه كان التعليم المجاني والطب المجاني ثورة على الجهل والمرض ظهرت نتائجها في انتشار العلم المدارس والجامعات والقضاء على الأوبئة والأمراض..

بومدين العربي والإنساني:

عادت الجزائر قبلة الثوار ومطارها أهم مطار دولي في استقبال المناضلين وقادة حركات التحرر.. فكان زعيما عالميا بجدارة بمطاردته للاستعمار من إفريقيا وأمريكا اللاتينية كما أنه أسهم بقوة في بناء نظام دولي جديد بوقوفه ببسالة في تصليب منظمة دول عدم الانحياز في محاولة منه لكسر احتكار القرار الدولي بين قطبي الرأسمالية والاشتراكية.

كما أنه جعل من جبهات القتال ضد الكيان الصهيوني المصرية والسورية حالة حشد استراتيجي لطاقات الأمة لا يدخر مالا ولا دما ولا جهدا عن استمرار قوتها وحيويتها فلقد رفض الرجل الاعتراف بهزيمة 1967.. ودفع بقواته بلا تردد إلى ساحات المعركة على الجبهة المصرية.

كان للجزائر دور وحضور متميزان لم تبلغهما دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فلقد كان الرجل يدرك قيمة الجزائر ويتحرك بقوتها في محيطه العربي وفي محيطه الدولي.

أما تعامله مع فلسطين فإنك لا تملك إلا القول أن الرجل كان يتحرك بروح المسئولية المطلقة كقائد للقضية الفلسطينية والمسئول الأول عنها فلقد أوجد كل شروط إنطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة وحماها ضد تغوّل النظام العربي وانتزع لها القرارات العربية والدولية بالاعتراف بتمثيلها للشعب الفلسطيني وحوّل مؤسسات الدولة الجزائرية الأمنية جميعا لخدمة القضية الفلسطينية والثورة الفلسطينية.

كما كان دوره بالغ الأهمية في توحيد الجهد والفعل في اتجاه فلسطين فأنهى الخلافات بين ليبيا ومصر كما أنهى الخلافات بين إيران والعراق.. ولطالما قال ان فلسطين الاسمنت المسلح الذي يحمي وحدة الأمة ولقد جعل مبدأ ليس لمن يجيء بعده إلا الالتزام به:”نحن مع فلسطين ظالمة او مظلومة”.

بومدين لم يخاصم إلا من أجل فلسطين فقطع علاقات الجزائر مع كل دولة عربية تمتد بالأذى للفلسطينيين.. وعندما شعر الفلسطينيون أنهم أصبحوا وحدهم في الميدان بعد كامب ديفيد وقف كالطود ليعلن أن مرحلة الفرز الاستراتيجي قد بدأت وتزعم جبهة الصمود والتصدي وكاد يوقف الانهيار السياسي لولا خيانات النظام العربي وكان للقدر حكمة أخرى لا نعلمها.. مات القائد والزعيم فتيتم الشعب الفلسطيني.

كان بومدين بحجم الأمة وكرامة فلسطين رحمة الله عليه ما هتف في فلسطين جرحها.. اعتذر إليه واليكم أني لم أستطع في هذا الحيز ملامسة عناوينه.. لكن يطامن روعي أنه حي فينا وكل يوم يزداد تألقا.. وقد أصبح علما بارزا من أعلام فلسطين والأمة.. والله غالب على أمره.