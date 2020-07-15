هناك نهضة نقدية جميلة في أرض الشهداء

كشف الكاتب والناقد العراقي علاء حمد في هذا الحوار الحصري مع جريدة ” الوسط” أنه بصدد التحضير لإطلاق الجزء الأول من أعماله الشعرية ضمن مجموعة من الأعمال الجاهزة للطبع والتي بلغت أربعة مجلدات والتي ستصدر دار تأويل العراقية،بالإضافة إلى قرب صدور كتابه الثاني ” تأنيث العالم … المكاشفات التصويرية في النص الشعري الحديث ، كما سيكتشف القارئ العربي في هذا اللقاء الشيق العلاقة الوطيدة التي تربط هذا المبدع العربي بالجزائر بلد المليون ونصف المليون ، مشيدا بذلك بالدور البطولي البارز الذي لعبته المجاهدة الجزائرية جميلة بوحيرد في الثورة التحريرية المباركة والتي استطاعت أن تكسر شوكة المستعمر الفرنسي الغاشم رفقة الأبطال الأشاوس ، وهذا ماساهم في استقلال الجزائر الحبيبة ، كما وصف علاء المقيم في قلب عاصمة الدنمارك” كوبنهاغن “النهضة النقدية في الجزائر بالجميلة ، كما اعتبر ذات المتحدث أن الرواية الجزائرية قد شغلت حيزا جميلا بين دول العالم ،وقد نافست حتى دول أمريكا اللاتينية.

بداية، كيف يعرف علاء حمد نفسه للقارئ العربي ؟

علاء حمد من مواليد بغداد كتبت القصيدة مبكرا في بغداد ونشرت أول قصيدة لي في صحيفة العراق ( التآخي ) عام 1977 … وتلى ذلك أنا أنشر عدة قصائد متتالية .. وكان أول إصدار لي عام 1993 مجموعة شعرية تحمل اسم” انتماءات” وبعد عامين طبعت مجموعة أخرى باسم” ارتقب رائحة الزيزفون” وتحوي على قصائد قديمة أيام الثمانينات، و كتبت أيضا العديد من المقالات النقدية في الصحف والمجلات العربية ( في التسعينيات ) ونشرت الكثير من القصائد والتي كانت تحمل الأوزان ، إلى أن استقر بي النشر حول قصيدة النثر. وكنت أنظم الكثير من المقالات النقدية القصيرة حول المجاميع الشعرية التي تصدر في الخارج بكوني أعيش في الدنمارك منذ عام 1984 .. إلى أن استقرّ بي المنال حول كتابة البحوث والدراسات الشعرية المطولة والتي ألاقي من خلالها المتعة والعمق في الدراسة.

هل لك أن تكشف لنا عن أهم مؤلفاتك الشعرية والنقدية ؟

بالنسبة للمجموعات الشعرية صدرت لي كل من انتماءات عن دار الكنوز الأدبية 1993 بيروت، أرتقب رائحة الزيزفون . عن نفس الدار 1995 ، “عندما ينبت العشب تبدأ العصافير” صدرت بالتعاون مع دار الثقافات العالية كوبنهاغن 2000 من دون غلاف… دار الشجرة دمشق 2010 ،شهادة وفاة تقديرية .دار ميزوبوتاميا ، بغداد 2013 .سلّة الدود الوطني عن دار يوتوبيا للطباعة والنشر بغداد 2014 / إبحار في الرغيف .. مجموعة شعرية للشعراء العرب ، 2014، أناشيد عراقية . دار أبي رقراق / المغرب / الرباط … 2016. مواسم الشبهات. ، 2017 – دار توت اله القلم والمعرفة – القاهرة – مصر العربية .وهناك العديد من المخطوطات الشعرية، أعمل على جمعها بمؤلفات كاملة ، وتصل إلى خمسة أجزاء والمتمثلة في” عربة الشعر” .. حركة الخيال وسيمياء اللغة الشعرية في القصيدة العربية – كتاب نقدي من منشورات دار توت إله القلم والمعرفة .. 2016 – القاهرة – مصر العربية و”هبات الفقدان” .. حركة الخيال والبنى القصائدية .. في تجربة الشاعر العراقي سلمان داود محمد .. كتاب نقدي – 2017 ، حجم كبير – من منشورات : دار النخبة ، للنشر والطباعة والتوزيع – القاهرة – مصر العربية ..و”عربة الشعر” – التشكيلات اللغوية في القصيدة الحديثة – دار النخبة – القاهرة – بداية عام 2018 وآليات الخطاب الرمزي في الشعر العربي الحديث -البنى الشعرية في تجربة الشاعر العراقي سركون بولص الرمزية – السريالية – دار النخبة – القاهرة – بداية عام 2018. كما ستصدر لي قريبا عن دار التأويل كل من “تأنيث العالم” ـ المكاشفات التصويرية في النص الشعري الحديث ومن نصوص الشاعر العراقي يحيى السماوي ، بالإضافة إلى إصدار آخر قريب مع نفس الدار لكتاب نقدي تحت عنوان ” قبعة اللامحدود”، كما أنني بصدد التحضير لعمل نقدي الموسوم بكتاب “المحسوس” وكتاب آخر: عربة الشعر – الصورة التكوينية.

حدثنا عن فحوى الجزء الأول من أعمالك الشعرية التي ستصدر قريبا عن دار تأويل العراقية ؟

نستطيع أن نقسم عملنا الذي سيصدر عن دار تأويل بإدارة الشاعر العراقي الأستاذ زين العزيز ،حسب النصوص المتواجدة في الأعمال الشعرية الأولى ، وضمن عتبة رئيسية واحدة : الوظائف التصويرية في الشعر العربي الحديث .. ومهما تكون الأعمال المتقدمة فهناك خصوصية الشاعر وذاته العاملة ضمن الحالة الآنية وعكس تلك المرايا على الشعرية ، وعندما يكون الشاعر ابن بيئته فهنا ، لا تفصله الحواجز ولا الهجرة والابتعاد ، طالما لونية الفكر وممارسته القصوى ، لونية بيئية مفتوحة نحو الآخرين .. وبالتالي تحوي الأعمال الأولى على أربع مجاميع شعرية، كتبت بفترات متفاوتة: أنا لا أشبه وجهي، ليل مشتبه به ومواسم الشبهات وعندما ينبت العشب. تبدأ العصافير، مع ملفّ نقدي تحت عنوان : “متغيرات النصّ .. من مفهوم الذات إلى الذات القارئة”..

حسب رأيك من الذي يميل إلى تكسير بنية الشعر الحر؟

تكسير بنية الشعر الحر والذي جاء بقصيدة التفعيلة خارج هندسة مفهوم السطر التقليدي، ولكن مصطلح التكسير قد لايتفق معه الكثير من الدارسين، لماذا لا نقول تم إعادة بناء القصيدة التقليدية بالشعر الحديث والمعاصر، وأعتقد مصطلح إعادة بناء هو الأكثر تفهما وملائما لطرف التقليديين في نظام التفعيلة العمودية أو المحدثين في الشعر الحر، وتم فعلا إعادة بناء قصيدة الشعر الحر أيضا والتي اعتمدت على نوعيات معينة من التفعيلة الخليلية، ولكنها خارج الهندسة النظامية، مما اعتمدت على الشطر غير المنظم، بينما قصيدة النثر والتي بدأت تعتمد على النصّ بدلا من الشطر الشعري، وهذا يعني أن تكسير بنية نظامية إعادة بناء بنية أخرى أخذت تملأ فراغات الشعرية في وقتنا الحاضر ..وإننا نتفهم جيدا، ويجب أن نتفهم ذلك بفكرة العوالم المتغيرة، ومنها فكرة متغيرات النصّ، فالمفهوم الأول هو مفهوم لغة النصّ، والذي يتغير حسب الأماكن وحسب الزمنية التي تدور من حولنا، فالذات لا تكتفي بزمنية واحدة، وهي الثانية تقبع تحت تأثيرات زمنية وتحولات مكانية، وعلاقتها مع النصّ الشعري، علاقة انتصار دائم، وليس هناك من يأس مذكور من خلال هذه العلاقة، فهي المهيمنة كليا حول المتغيرات واقتحام العوالم الدائرة حولها، وهي إما عوالم زمنية أو عوالم من الأماكن الحيّة ولازال يعاني من يقتحمها، بل ينقصها الكائن الرمزي لتختفي خلفه بمضامين عديدة..

ما تعليقك على الجدل القائم بين النقاد أو المنظرين حول تكاملية النص ؟

قد يكون النصّ لدى بعض النقاد أو المنظرين متكاملا.. ولكن النصّ ومن خلال اختلاله الدائم ليس متكاملا، وذلك لأبسط أشياء النقوصات التي تنتابه والنظريات العديدة التي لا يمكن للباث جمعها في نصّ واحد، ومن خلال انفتاح النصّ في قصيدة النثر، وانفتاحه على بقية الفنون والأجناس الأدبية، وكذلك عدم تكامل حركة المتخيل والخيال في النص، يبقى النصّ مهما بلغت درجات جماليته يعاني من التكامل في إظهار شيفرته الملازمة كنصّ متكامل من جميع الجهات.

هل هناك إمكانية حدوث تكامل في حركة المحسوس في النص؟

إنّ حركة المحسوس في النصّ لا يمكنها أن تكون متكاملة، وهذه الجهة أو الحالة المختلة في النصّ من الجهات المهمة، ولا يمكنها أن تبلغ ذروة التكامل، فالمحسوس يتحرك بشكل جزئي ويكسر اليقين ويبقى دائرا حول الظنّ لتقويته.. فقوة الظنّ ليست الوصول إلى اليقين طالما أن الباث اعتمد على تكسير هذا الجدار؛ فليس هناك نوايا بالشكّ، ولا هناك من يبحث باتجاهات وزوايا غير نشيطة، فالمعادلة معادلة تقليدية والابتعاد عنها يشكل استقلالية الباث وإيجاد البدائل المناسبة، إن كانت تلك البدائل الغامضة أو التوضيحية، فلهما علاقات قائمة بين التصورات الذهنية والتصورات المستقبلية المخزنة؛ إذن هناك خلخلة في اتجاهات نصية، فالحدث المنقول للنصّ من خلال المتخيل البصري، هو الحدث الذي أشبعته البصرية قناعة، إذن التفكر الذاتي لا يميل إلى حالات الظنّ واليقين، فهنا مساعي انفرادية تتوفر لها القناعات الانفرادية باتجاهات نحو النصّ والنصية، وكذلك نحو الهدم والبناء.. وعليه ففي الحالة الابستمولوجية للنصّ والاشتغالات المتواصلة من خلال فعل التواصل الذي يعتمد على مركبات واختلافات ومفارقات، تبتعد رسالة فعل التواصل من التوضيح المباشر، إذن عملية الإمساك بالنصّ في قصيدة النثر، ليست من العمليات المستسهلة، وخصوصا أن حركة الصور الشعرية ومنظومة عنصر الدهشة غير ثابتة، وهي تتحرك من جهة إلى أخرى ومن عنصر إلى آخر، فتارة يؤسس الباث صورته البصرية وتارة أخرى صورته الذهنية، وهنا يتفق مع الذات حول خصوصية التجريب في النصّ المقروء وليس في النصّ المكتوب.. إنّ النصّ التجريبي من النصوص غير المكتوبة، فهو مازال يمارس عمله التجريبي في ذهنية الباث؛ ويكون المتلقي في هذه الحالة بعيدا عن التجريبي المقروء، بسبب الحالة الداخلية للنصّ، وعدم استجابة النصّ لمهام المتلقي.

حدثنا عن علاقتك ببلد المليون ونصف المليون شهيد؟

علاقة طيبة، وهناك نهضة نقدية جميلة في بلاد المليون ونصف المليون شهيد، وهناك شباب واعي يظهر في قصيدة النثر ويعكس واقعه عبر مدارس الشعر العديدة، ولا نستغني عن الرواية الجزائرية التي شغلت حيزا جميلا بين دول العالم، وقد نافست حتى دول أمريكا اللاتينية.

كلمة عن المجاهدة الجزائرية البطلة جميلة بوحيرد ؟

جميلة بوحيرد ، من خلال المنظور العراقي والوطني، تمثل الثورة الجزائرية، قرأت كراسا عنها وأنا ابن الرابعة عشر، وأتذكر خالها هو الذي دسها في الثورة لمقاومة الاستعمار الفرنسي، ومازالت الذاكرة فائضة عن أعمالها الثورية وكيف كانت تزرع الكمائن مع رفيقاتها لمقاومة الترسانة الفرنسية .

كلمة أخيرة نختم بها حوارنا ؟

شكرا لك على هذا الحوار الشيق وشكرا لجريدة “الوسط” التي استطاعت أن تصل عبر الأثير إلى أبعد نقطة من العالم بواسطة كادرها صديقي الأعز، الأستاذ مالك حكيم.

حاوره : حكيم مالك