هناك مشكلة فيتعويض العمال المتواجديدن في الحجر الصحي الصندوق الوطني للتقاعد يعاني من عجز رهيب

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، عن وجود اشكالية في تعويض العمال المتواجدين في الحجر الصحي بسبب كورونا.

وأوضح وزير العمل جعبوب، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن المشكل يمكن في كيفية تعويض هؤلاء العمال.

وأشار وزير العمل في سياق متصل، إلى وجود إجراءات متخذة لحماية حقوق العمال المتضررين من جائحة كورونا ووظائفهم

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق الوطني للتقاعد يعاني من عجز رهيب .

وأوضح وزير العمل جعبوب في تصريح للإذاعة الوطنية، أن حل هذا الشكل يكمن في توسيع مناصب العمل.

وأضاف وزير الضمان الاجتماعي، أن المحافظة على ما هو موجود من شأنه رفع عدد المنتسبين.

وفي سياق مغاير، أشار جعبوب إلى أن قطاعه سيدعم الصيدليات ماليا من أجل بيع الدواء الجنيس لتشجيع استعماله.

وعن تعويض التحاليل كورونا، فأكد الوزير أنه سيكون بداية من شهر جانفي القادم.

وصرح وزير العمل والتشغيل، أن تعويض كشف السكانير سيكون 5000 دينار و3000دينار لـPCR.

وستتم التعويضات يضيف الوزير عبر بطاقة الشفاء أو من خلال التقرب لمصالح الضمان الاجتماعي.