صرح وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود أمس الثلاثاء من دائرة أورلال “28 كلم غرب ولاية بسكرة” بأن هناك جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر .

وقال الوزير لدى إشرافه على تدشين مقر أمن دائرة أورلال بأن هذه الجهات الأجنبية “تدعم عناصر معروفة لديها نوايا واضحة تسعى من خلالها لتهديم البلاد و الرجوع بها إلى السنوات الماضية و إدخالها في مشاكل”و أضاف “(…) لا تزال هناك عناصر تريد تحطيم ما وصل إليه الحراك الشعبي و تخرج بمعية المتظاهرين يومي الثلاثاء و الجمعة و تسعى إلى التصعيد(…)”, مردفا أن الجزائر دخلت عهد الجمهورية الجديدة التي التزم فيها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون بتحقيق جميع مطالب الحراك.

و أشاد بلجود باحترافية عناصر الشرطة في مرافقتهم للحراك منذ أكثر من سنة داعيا الشعب الجزائري إلى التحلي باليقظة و سيواصل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية زيارته لولاية بسكرة بالتوجه إلى بلدية أوماش حيث سيعطي إشارة انطلاق أشغال إنجاز طريق بلدي ثم سيدشن بمشونش مقر أمن الدائرة علاوة على مقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعاصمة الولاية.

م.س