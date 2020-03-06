هناك ديناصورات ترفض الانقراض في “الأفلان”

قال عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم أن الجزائر باتت مهيأة لتغيير واع يستند إلى المؤسسات الشرعية التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

اعتبر ضيف حصة مانشيت التي تبث على موقع الوسط الالكتروني الحراك الشعبي، الذي أخرج الجزائر من ظلمات الاستبداد إلى نور الحق، في حين، ركز خلال حديثه على فكرة أننا لا نستطيع تغيير نظام دولة من الشارع وفقط، بل يأتي هذا بالاستعانة بالبرلمان بغرفتيه، ضمانا لاستمرارية الدولة التي لا نقاش فيها، خصوصا مع ذهاب الموالاة والمعارضة، منوها بالمناسبة، أنه من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل الحراك، في الوقت الراهن، هذا من جهة.

و أضاف أن أغلب القوانين المسيرة للجزائر، هي قوانين مجحفة في حق الجميع، واصفا إياها بـ “الغول” المخيف، والذي لا يمكن حسبه، تغييرها بين ليلة وضحاها، بل يأتي هذا بالتدرج، مؤكدا أن رئيس الجمهورية نفسه، لا يستطيع تغيير أي قانون، إلا إن صوت عليه النواب في البرلمان، بالإيجاب.

في حين، دعا بن زعيم، بمناسبة حلوله ضيفا، على حصة “مونشيت”، الحراكيين إلى الانخراط في الحياة السياسية، من خلال إنشاء أحزاب، أو في قوائم حرة، للدخول كنواب منتخبين للبرلمان، أو كممثلين للشعب، في المجالس البلدية و الولائية، وعدم ترك المجال للانتهازيين للتموقع، قصد المساهمة بفعالية في بناء الجزائر الجديدة، منوها أن رئيس الجمهورية، فتح باب الترشح للجميع، دون استثناء.

أما فيما يخص مستقبل النشاط الحزبي، قال ذات المتحدث، أن المشكلة في الوقت الراهن، ليست في أسماء الأحزاب، بل في الأشخاص المسيرين لها، فسلطة الإدارة المركزية في الآفلان مثلا، تفوق أي سلطة أخرى، مشيرا أنه هو نفسه قد تعرض للإقصاء منها، رفقة إطارات كثيرة أخرى، بسبب “كلمة حق” قالوها، ودفعوا ثمنها غاليا، دون حسيب أو رقيب، فمثلما وجدت إطارات فاسدة محسوبة على النظام السابق، فقد وجدت إطارات نزيهة، ظلمت وأقصيت.

في سياق منفصل، أكد السيناتور بن زعيم، ضيف”مونشيت”، في عددها الرابع، أن أنانية بعض أعضاء المكتب السياسي في الآفلان، ورغبتهم الجامحة للبقاء في مناصبهم، هي من أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة الهيكلية والتنظيمية، التي يعيشها الحزب حاليا، واصفا إياهم بالديناصورات التي ترفض الانقراض، على حد تعبيره، فرغم كبر سن أغلب المسيرين للحزب، وفي أولهم الأمين العام بالنيابة للحزب، المجرد من الشرعية، فقد أبوا التخلي عن كراسي والمناصب، والذهاب للصفوف الخلفية، لكي يستطيع الحزب فتح صفحة جديدة، بوجوه جديدة، لذلك الحل يكمن في فتح الإدارة المركزية لأبوابها المغلقة، أمام منتخبين شباب جدد، للمضي قدما، وإلا كانت عواقب “حب التملك” وخيمة على الجميع.

دستور يدوم لـ50 سنة المقبلة

ركز عضو مجلس الأمة، على ضرورة تغيير المادة 208 من الدستور، لضمان وضع دستور يدوم لـ50 سنة القادمة، ومقاطعة ممارسات الماضي، التي تقتضي وضع دستور خاص بكل رئيس، يتعاقب على الحكم، حيث تنص تلك المادة على أن : ” لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين(50) يوما الموالية لإقراره، يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب، مؤكدا بالمقابل، أن مفتاح تعديل الدستور، يجب أن يوضع بحوزة البرلمان بغرفتيه، في اقتراع سري، يكرس مفهوم الديمقراطية، وبالتالي لن يكون تعديل الدستور، بيد أي رئيس جمهورية المقبل، بل سيبقى في يد ممثلي الشعب وفقط.

أما فيما يخص الحكومة الجديدة، فقد صرح ضيف “حصة مانشيت”، أنه مع فكرة تشكيل حكومة جديدة، ينتخبها الشعب، مضيفا أن الحكومة الديمقراطية حسبه، هي حكومة إدارية بيروقراطية، لا تحتك بالشعب، مقارنة بالحكومة المنتخبة، التي تكون منخرطة في الحياة السياسية ودائمة الاحتكاك بالمواطن.

كما أفصح بن زعيم أن مناقشة البرلمان لتعديل الدستور، لن تكون بيداغوجية فقط، كما أكد رئيس الجمهورية، بل ستكون بيداغوجية دستورية، وفي حال رفضه البرلمان المصادقة عليه، يعاد تعديل الدستور، من أساسه، وهذا يأتي حسبه، من باب انضباط النواب مع الدولة، وضمان استمراريتها التي لا نقاش فيها، على اعتبار أن الرئيس لم يستشر البرلمان لتعديل الدستور، ووضع لجنة خبراء، غير متحزبين للقيام بذلك، معبرا بالمناسبة عن أمله، من إجراء تعديل دستوري عميق وموسع، يكون متكاملا، ويمكن الشعب بكل حرية ومصداقية، أن يمارس حرياته، منوها أن القرار النهائي سيكون بيد الشعب، إما بالقبول أو الرفض.

وفي الختام دعا عبد الوهاب بن زعيم، إلى ضرورة أن يكون الدستور القادم، مرفقا بالنصوص التنفيذية الخاصة به، لتصديق فكرة أننا في صدد بناء جمهورية جديدة، على جميع المستويات والمقاييس.

مريم خميسة