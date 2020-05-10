هناك حاجة لإعادة النظر في نظام الحماية الاجتماعية

كشف رئيس المجلس الاستشاري، للمنتدى الاقتصادي الجزائري، عبد القادر بريش، أمس، أن إقرار زيادات لصالح المتقاعدين، هي زيادات يستحقونها بالنظر إلى هشاشة وضعهم المالي، وقلة معاشاتهم.

حيث أكد بريش في حديث خص به يومية “الوسط”، أن هذا القرار سيؤثر على القدرة الشرائية لهؤلاء المتقاعدين، مما سيسمح لهم بالعيش الكريم.

في حين، اعتبر المتحدث ذاته، أن على الحكومة بعد الخروج من هذه الأزمة، وبعد إعادة ترتيب البيت الاقتصادي، وإعداد النموذج الاقتصادي الجديد، مطالبة بإعادة النظر في السياسة الاجتماعية للدولة، ونظام الحماية الاجتماعية، والذي نسميه” نموذج نظام الحماية الاجتماعية الجديد”.

مريم خميسة