هل يمر تبون إلى الخطة ب؟

بقلم احسن خلاص

في كلمته المقتضبة بعد نزوله بالمطار تمنى الرئيس عبد المجيد تبون أن يكون عام 2021 أفضل بكثير من العام 2020. ولم يقم تبون في واقع الأمر إلا بترديد ما يتمناها الجميع غير أن الرأي العام الوطني ينتظر من الرئيس ما هو أفضل بكثير من التمنيات. وينتظر المراقبون أن تكون فترة العلاج التي قضاها بألمانيا بعيدا عن مقتضيات التسيير اليومي لشؤون البلاد قد مكنته من أخذ الوقت الكافي لإعادة النظر في سير العديد من الملفات العالقة التي تتطلب حالة تأهب قصوى ومعالجات خاصة.

ويكون تبون قد انطلق دون شك من خلاصة الشعور الجمعي واليقين المشترك بأن السنة التي تنقضي إنما هي سنة بيضاء فإنجازاتها ضحلة وضعيفة ودون مستوى طموحات السلطة فضلا عن بعدها عن طموحات الشعب التي عبر عنها في الحراك وخارجه. ولعل مواطن التعثر كثيرة وقد شملت جوانب عديدة إلا أن الإقبال الضعيف على التعديلات الدستورية وما بينته نتائج الاستفتاء من صعوبة إقناع خطاب السلطة للمجتمع ظل المؤشر الأكبر على ضرورة إجراء مراجعات جريئة للخطاب السلطوي وطريقة إيصاله ونوع المورد البشري المنوطة به عملية الإيصال. يضاف إلى الإخفاق السياسي للتعديل الدستوري صعوبة إيصال الوعود بشأن إنعاش القطاعات المتضررة من جراء الجائحة إلى مداها وبط تجسيد الإصلاحات في قطاع الإعلام والتي كانت ضمن الأولويات القصوى للبرنامج الذي أعلنه تبون وتم تأكيده في مخطط الحكومة.

وثمة أسباب واضحة وراء الإخفاقات التي شهدتها السنة الأولى من حكم الرئيس تبون إذ بالإضافة إلى العوائق التي كان مصدرها الأزمة الصحية، وهي عوائق موضوعية، هناك عوائق أخرى وهي اختلالات ذات صلة بسوء التسيير والاختيار غير الموفق للرجال والنساء فضلا عن غياب آليات تجسيد السياسات وتنفيذ القرارات واتباع التوجيهات والتعليمات مما جعل كل الأفكار والوعود المطروحة من منابر الخطب مجرد نوايا طيبة. وتضيف السلطة ممثلة في الرئيس والوزير الأول عوامل أخرى تتمثل في وجود عراقيل مصدرها أيادي متآمرة على السلطة بغية التثبيط ووضع “الحواجز المزيفة” أمام المساعي التنظيمية والتنموية التي تبذل الحكومة جهودا مضنية لتنفيذها. وقد تكون العوامل المذكورة غيضا من فيض والتي يبرز بعضها على السطح وبعضها الآخر يظل خفيا عن الرأي العام ويتعلق بالصراعات القائمة في دواليب الإدارة على المستويين المركزي والمحلي وهذه الصراعات طبيعية في الوضع الانتقالي الذي عاشته الدولة خلال هذه السنة.

غير أن الوضع الانتقالي لابد أن ينتهي وتبرز مسؤوليات الإدارة والتسيير بعيدا عن الولاء والمحاباة وتلك المتعلقة بالتمثيل الشعبي بعيدا عن التزوير وشراء الذمم. ومن هنا بات ضروريا أن يجد صاحب القرار الرجل المناسب الذي يوصل قراره إلى مداه ويبلغ به الهدف المنشود. وقد برزت هذه الضرورة أكثر مع غياب الرئيس تبون عن مكتبه الذي أبان عن نقائص عدة في التسيير وضبابية الرؤية ورداءة الاتصال المؤسساتي والأزمة السياسية الحادة ولو لم تكن معلنة والتي أثارتها هذه الرداءة بشأن المعلومة المتصلة بصحة الرئيس فضلا عن أن الجزائر أوشكت أن تعيش الركود ذاته الذي عاشته أثناء فترة مرض الرئيس السابق الطويلة والتي دامت ما يقرب من 6 سنوات وما تبعته من رداءة في المشهد السياسي فانحصار أغلب السلطات بين يدي رئيس الجمهورية في الدستور جعل الهيئات والمؤسسات الأخرى عرضة للشلل في ظل برلمان ينتظر لحظة التوديع.

وتأتي أخيرا الانتخابات التي أعلن عنها تبون ضمنيا من خلال مطلب الإسراع في إعداد القانون المتعلق بالنظام الانتخابي للإجابة عن جانب مهم الفراغ الذي تعاني منه المؤسسات السياسية الدستورية وينتظر أن تشكل الخيارات المتعلقة بالنظام الانتخابي جدلا سياسيا أمام إلحاح قطاع من الطبقة السياسية على مراجعة شاملة لهذا النظام في اتجاه منع إعادة إنتاج الطبعات السابقة للبرلمان التي سيطر الفساد على تشكيلة المجالس التي انبثقت عنها وهو لم يعد مجرد اتهامات واهية أمام اعتراف النائب بهاء الدين طليبة بالشبهات التي اكتنفت الترشيحات والانتخابات السابقة.

لقد انتقل المطلب اليوم، مع عودة الرئيس تبون إلى الجزائر، من ضرورة إزالة الغموض حول وضع الرئيس الصحي وانعكاساته على مستقبل الوضع السياسي للبلاد إلى مطالبة الرئيس تبون ذاته بجرعات إضافية من الجرأة في اتخاذ قرارات تصب في خانة التغيير الجذري للوضع وسرعة تدارك التأخر الحاصل خلال السنة العجفاء والضحلة للعوامل التي ذكرناها آنفا وقد تضاف إليها اعترافات من إطارات عليا في الدولة بأن مسؤولين كبارا خانوا ثقة الرئيس تبون في غيابه وتقاعسوا في أداء أدوارهم الأولية فضلا عن غياب المبادرة الذي أوحى أن الدولة ستعرف الشلل الذي عرفته في سنوات ماضية.

سيواجه الرئيس تبون وضعية صعبة ومتأزمة من نواحي عدة فسيستهل سنة سياسية بدستور ضعيف السند الشعبي الذي تدحرج به إلى مجرد وثيقة قانونية بدل أن يعتبر دستورا يحمل مشروعا إصلاحيا قويا بشرعيته الشعبية. لذا فإن إجراء انتخابات تشريعية في ظرف اقتصادي واجتماعي متأزم جراء آثار الأزمة الصحية قد يفضي إلى النتائج السياسية الهزيلة ذاتها التي أفضى إليها الاستفتاء الدستوري. كما أنه سيواجه وضعا اقتصاديا مليئا بالتحديات وعلى رأسها إعادة تشغيل الماكنة الاقتصادية بعد أن أنهكتها الجائحة والعمل الدؤوب من أجل تجسيد الأهداف التي أعلن عنها وهي تقليص التبعية للمحروقات إلى حدود العشرين بالمائة في نهاية عام 2021. تحديات لا يمكن التصدي لها في ظل الاختلالات التي عرفتها سنة 2020.

وإن كان الرئيس تبون لا يزال يتمنى سنة أفضل بكثير من السنة المنقضية فإن المجتمع ينتظر منه أن يترجم تمنياته إلى أفعال والأيام القادمة كفيلة بإعطائنا مؤشرات واضحة عن مدى الرغبة في التغيير ضمن الخطة “ب” بعد أن تعثرت الخطة “أ”.