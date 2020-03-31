هل يجب فصل الأمهات عن مواليدهن بسبب كورونا؟

أحد التحديات المتزايدة التي يواجهها الأطباء اليوم هو إيجاد إجابة لسؤال أصبح فجأة ملحا لدى الآلاف وربما الملايين حول العالم .. هل يجب فصل الأطفال حديثي الولادة عن أمهاتهم في حالة إصابتهن بفيروس كورونا؟

المعلومات المتاحة حاليا حول حقيقة فيروس كورونا المستجد مازال يشوبها الكثير من الغموض، وبالنسبة لتأثير إصابة المرأة بفيروس كورونا أثناء الحمل أو مباشرة بعد الولادة وتأثير هذا على الجنين أو المولود، لم يصل الأطباء بعد لأدلة حاسمة.

وما يقدمه الأطباء من توصيات بهذا الشأن يتسم بالتناقض، وفقا لموقع “ScinceMag”، فبينما تنصح السلطات الصحية في الصين والولايات المتحدة الأمريكية بعزل الأطفال حديثي الولادة عن الأمهات المصابات بفيروس كورونا، تؤكد جهات أخرى، كمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة الإبقاء عليهم معا وأهمية الرضاعة الطبيعية مع أخذ الاحتياطات اللازمة مثل ارتداء الأم لقناع طبي.