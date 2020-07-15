هل يجب رسكلة الولاة؟

بقلم احسن خلاص

دفعت الأزمة الصحية وما أثارته من قلق وارتباك إلى الواجهة إشكالية أسلوب الحكامة وطبيعة الأدوار التي ينبغي أن يؤديها إطارات الدولة لمواجهة الأوضاع لاسيما تلك التي تستدعي حلولا عاجلة أو طارئة أو تلك التي تنجم عن ضغط رهيب يمارسه المواطنون يوميا على الإدارة المحلية والمركزية لتلبية حاجات تراكمت لسنوات دون أن تجد لها مجيبا. ويوضع الولاة عادة كدروع للدولة لمواجهة هذا الضغط فيصبح الوالي بين مطرقة السلطة المركزية وسندان السكان الذين يحتاجون لكل شيء وقبل كل شيء.

وأمام هذه الأزمة غير المسبوقة يوضع الولاة على المحك إذ يدعون للقيام بجميع الأدوار حيث يضطر الوالي دون إرادته ليلبس ثوب البيروقراطي العقلاني وهو الثوب الذي يليق به كونه يتلاءم أساسا مع مؤهلاته بحكم تكوينه بالمدرسة الوطنية للإدارة مضافا إليه عمامة السياسي وقميص الإمام الواعظ ومئزر المربي فضلا عن ضرورة تحكمه في التسيير الاقتصادي. وفوق هذا كله ينبغي على الوالي أن يتوفر على أعصاب جليدية وقدرة فائقة على الاتصال وهالة من الكاريزما مذهلة، أمام مجتمع شديد الإلحاح ودولة يصعب عليها استرجاع الثقة بين عشية وضحاها.

لقد أظهرت الأزمة الوالي إذن وكأنه تلك المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فقد أصبح بما يتمتع به من سلطات واجهة الدولة على المستوى المحلي بامتياز، وبقدر ما يتوفر لدى الوالي من سلطات تتعاظم مسؤولياته أمام السلطة المركزية التي وضعت فيه الثقة ليمثلها عند المواطنين، وتتعاظم هذه المسؤوليات وتتضاعف عند الأزمات مثل ما هو حال الولاة اليوم.

ارتسمت لدى المواطنين صورة ثابتة عن الولاة لا تمحى بسهولة. يمثل الوالي في الأذهان ذلك البارون البيروقراطي، ممثل الفساد لدى الدولة وممثل الدولة لدى الفساد والتزوير، هو الذي يوزع الأراضي ويمنح السكنات والمشاريع على من يدفع أكثر ويزور الانتخابات وما إلى ذلك من الامتيازات المرتبطة بثقافة الريع والتوزيع. فقد كان الوالي مهاب الجانب نافذ القرار وقد يكون من سلطاته أحيانا أن يرفض تنفيذ توجيهات الوزراء في حدود سلطته الولائية وقد يضطر الوزير للتودد إليه للحصول على سكن أو قطعة أرض أو أي تعيينات في قطاعه في حدود ولاية الوالي، ويحدث أن يحزن الوالي عندما “يرقى” إلى مرتبة الوزير كما يحدث أن يفرح بإنزال رتبته إلى منصب الوالي، فهذا الأخير مرتبط سياسيا برئيس الدولة وحكوميا بالوزير الأول أو وزير الداخلية الوصي على الجماعات المحلية. وعادة ما تختار السلطة المركزية لأداء مهام الولاة الأشداء على المواطنين الطيعين أمام أوامر السلطة المركزية والموالين الأوفياء لما يأتي من فوق من أوامر وتعليمات، فهم اليد التي تبطش بها السلطة المركزية التي تبدي عادة خطابا لينا ومرنا و”سياسيا” قبل أن تكلف الوالي بإعادة الأذهان إلى الطبيعة البيروقراطية للدولة.

لكن الأزمة الصحية التي نمر وبها والارتباك الذي صاحب تزايد الإصابات بفيروس كورونا في عدة ولايات أمام طاقة استيعاب ضئيلة لدى المستشفيات القليلة التي تتوفر عليها بعض الولايات أظهرت إلى حد كبير خللا في مدى قدرة المسؤولين المحليين على احتواء الوضع والسيطرة عليه وعدم تأهبهم بالقدر اللازم لمواجهة الضغط، فضلا عن افتقارهم للنظرة الاستباقية لمواجهة الطوارئ. ولأن اهتمام السلطة المركزية الأول منصب هذه الأيام على مواجهة الانتشار الرهيب لكوفيد 19 فإن الحكم على فشل أو نجاح الولاة ينطلق وينتهي عند قدرتهم على كبح جماح الفيروس والوصول إلى تقليص عدد الإصابات. وأمام حالة التوتر التي تشهدها الولايات التي استفحل فيها الوباء يجد الولاة أنفسهم أمام حرب رهيبة على الأعصاب قبل الحرب ضد الفيروس.

لم تعد المعارك التي يخوضها الولاة في الميدان خفية على الناس، فقد صارت الكاميرات تنقل تفاصيل احتكاكهم بالسكان وطبيعة تعاطيهم مع انشغالاتهم واحتجاجاتهم وترصد زلات ألسنتهم وتخضعها للجدل الذي قد يدفع الوالي إلى طلب الاعتذار كما حدث لوالي مستغانم الذي نقلت مواقع التواصل الاجتماعي معاملته الغليظة لمواطنة اشتكته حاجتها إلى السكن أو قد تخضعه دون ذلك لعقوبة التحويل إلى ولاية أخرى لا تتوفر على الامتيازات التي كان يتمتع بها في تلك الولاية، أو قد يضحى به وتنتهي مهامه على الفور أو في أول حركة مقبلة للولاة.

نقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة حزمة من الزلات الخطابية للولاة من قبيل مقولة والي سطيف ” ما نحب حتى واحد برا…اضربو يعرف مضربو” التي غزت الفايسبوك وهي تحيل في أصلها إلى اقتياد الحيوانات الأليفة بعنف مثل الحمير وغيرها وقد جاء حديث الوالي في سياق تبيان ضرورة التزام المواطنين الصارم بالحجر المنزلي التام لكنها انتشرت مثل النار في الجحيم وأثارت سخط الجزائريين شرقا وغربا قبل أن تغضب سكان ولاية سطيف. ولم تمر إلا أيام فقط حتى طلع والي الجلفة ب”زلة لسان” جديدة في نظر المواطنين رواد مواقع التواصل عندما قال إنه يفضل أن يموت المواطن بالجوع على أن يموت بالكورونا في سياق قلقه من تزايد الإصابات الناجم عن فتح المحلات والسماح باستئناف نشاط المهن الصغيرة، وهي إشارة إلى إمكانية غلقها من جديد إذا استفحل الوباء. يضاف إليهما زلات أخرى تشير في مجملها إلى نقص في تأهل الولاة لإقامة اتصال سياسي لا يمتلك ناصيته إلا السياسيون.

لم يتعود الولاة في السنوات ولم يعودوا الرأي العام على كثرة الأحاديث العامة، إذ يعرف عنهم العمل في صمت على تنفيذ السياسات التي ترسمها السلطة المركزية والتصرف في كواليس الحياة العامة، يتحدثون إلى الإطارات والمسؤولين المباشرين دون يتعدى خطابهم جدران قاعات الاجتماع. ومع تفاقم الحركات الاحتجاجية في السنوات الأخيرة حاول بعض الولاة الخروج من خنادقهم وهو الخروج الذي لم يكن دائما مأمون العواقب بالنظر إلى ضعف استعدادهم للخطاب العام وعدم تأهلهم له بسبب تكوينهم الذي كان يؤهلهم للتسيير البيروقراطي أكثر من التسيير السياسي والاقتصادي، فهل يجب رسكلة الولاة وإعدادهم لمهام جديدة؟