هل يجب انتظار صدور الدستور الجديد؟

بقلم: احسن خلاص

رد الرئيس تبون لما سئل عن التوازن بين سلطات رئيس الجمهورية وسلطات الوزير الأول في مشروع التعديلات الدستورية بأنه أقدم على خطوة استباقية بأن خول جزءا من صلاحياته إلى الوزير الأول ولم ينتظر صدور الدستور الجديد ليخطو خطوة تجاه إحداث هذا التوازن. وقد يكون هذا مدخلا لمعالجة جدلية الواقع السياسي والواقع القانوني في التعاطي مع الوضع القائم أو المستجد، فقد يحدث أن تضطر السلطة تحت ضغط الأزمة لأن تقدم على اتخاذ قرارات سياسية دون أن تستند إلى مرجعية دستورية أو قانونية وفق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات التي يلجأ إليها فقهاء الدين، لاسيما في ظروف الأزمة التي لا تجد لها حلا في ظل الموروث التشريعي القائم، وقد تضطر المعارضة، وإن شككت في شرعية الحاكم، أن تتعامل معها كسلطة أمر واقع بالنظر إلى واجب التحلي بالبراغماتية السياسية في ظل إصرار القانون على تثبيت الأشياء.

ولأن النظام السياسي في الجزائر لم يكن يوما بمنأى عن الأزمات فإن الدستور لم يكن له حضور في المواعيد الحاسمة التي كان سيد الموقف فيها تعاملات جريئة خارجة عن الأطر الدستورية، التي لم تستوعب الوضع، هي التي بقيت في التاريخ كأمثلة على الاجتهاد السياسي، ليس في غياب النص الدستوري والقانوني فحسب بل على حساب هذا النص.

لقد اجتازت الجزائر المستقلة إذن مراحل من عمرها دون حاجة إلى تحكيم الدستور ولم يكن الدستور ذلك المرجع المقدس الذي لابد من الخضوع إليه خضوع الناسك العابد، في ظل غياب ثقافة دستورية متينة لدى الطبقة السياسية الحاكمة والمعارضة على حد سواء وميل الضغط المجتمعي تجاه القرارات الجريئة أكثر من الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية التي يستحيل أن تكون نصوصا مثالية في أي دولة مهما كان لها من باع في الممارسة السياسية والقانونية.

ويمكن أن نسوق أمثلة كثيرة على غلبة الواقع السياسي على الإطار الدستوري إذ يمكن أن نحصي من فترة الاستقلال إلى يومنا هذا ما يقرب من عشرين سنة من مجموع سنوات الاستقلال قضتها الجزائر خارج الدستور وهو ما يعني ثلث عهد الدولة الجزائرية الفتية، وهي فترات امتحن فيها النظام الجزائري امتحانا عسيرا دون أن تنقذه الدساتير ودون أن يكون لها أي إسهام يذكر في إخراج البلاد من الأزمات وكأن الدساتير إنما جعلت لتسيير توازنات الحياة العادية أما الأزمات الشديدة فهي للرجال وليست للنصوص.

قاد هواري بومدين انقلابا على الرئيس بن بله في 1965 بوأه السلطة لمدة 13 سنة لم يعتمد فيها إلا على دستور جديد بداية من 1976 كما أدخلت استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد عام 1992 في وضع جديد اضطر السلطة للتصرف خارج النص الدستوري في مرحلة انتقالية دامت ما يقرب من 7 سنوات ولما جاء الحراك وأفضى إلى عزل الرئيس بوتفليقة العام الماضي اضطرت السلطة القائمة بقيادة الجيش، بالرغم من حرصها على التشبث بالحل الدستوري، إلى التصرف في تطبيق النص ذاته بفتوى دستورية أصدرها على غير العادة المجلس الدستوري.

كان لابد من التذكير بهذه السياقات لعلها تفيدنا للاقتراب نحو فهم الوضع الذي تعيشه الجزائر هذه الأيام، وضع انتقالي بامتياز وإن حاول بعضنا أن يتخذ له غطاءا دستوريا، إذ أنه بمجرد ما قرر الرئيس تبون المراجعة العميقة للدستور فقد أعلن عن تجميد ضمني للعمل بالدستور القائم إلا في جوانبه الشكلية وهو ما يبرر قوله بأنه خول بعضا من صلاحياته الدستورية إلى الوزير الأول.

إنه وضع متقلب ومضطرب وحقل ملغم مليئ بالأشواك، قد لا يختلف كثيرا عن ذلك الذي ورثته البلاد بعد الاستقلال مباشرة، إذ أن الدخول في عهد جديد لا يمكن أن يتم بمجرد وضع الأصبع على الزر أمام ثقل ماكنة النظام القائم وتعقد شبكاته وتعدد خيوطه ومجالات التأثير لدى من استفاد من 20 سنة من حكم اعتمد اعتمادا كليا على توزيع الريع، فضلا عن امتداد هذه العناصر خارج البلاد وارتباطها بأجندات وشبكات مصالح هنا وهناك. وهنا تمتحن حنكة وبراغماتية القائمين على القرار اليوم وقدرتهم على الاختيار بين التعامل السياسي البراغماتي مع الوضع أو اللجوء إلى أساليب أخرى قائمة على القمع والتشبث في بحرفية النص واللجوء إلى القبضة الحديدية كما بينته الاعتقالات المكثفة التي شهدناها مؤخرا في حق مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قد تزيد الأزمة تفاقما وتؤجل الحلول المأمولة وقد تعصف بالاستقرار الثمين الذي أحزرته الجزائر بفضل الخيار السلمي لمطالب الشعب.

هل يجب على الجزائريين اليوم أن ينتظروا حتى يصدر الدستور الجديد لتتغير أحوالهم وتثبت حقوقهم وترسخ حرياتهم الفردية والجماعية ويتاح لهم التعبير بحرية دون رقابة أو قمع ويسمح لهم بالتجمع والسير دون متاريس؟ ألا يمكن أن يجد الجزائريون حلولا وسطى وحكيمة توقف هذه الحدية وتوجد مناخا لحوار حقيقي وصريح بينهم حكاما ومحكومين من منطلق أن التحديات المنتظرة تتطلب تجنيد جميع القوى الحية في المجتمع. ألا يمكن أن نفكر جميعا في ربح معركة تهذيب الاختلاف؟

لقد بينت التجارب التي أشرنا إليها أن وضع الأزمة الذي نعيشه اليوم قد لا يحتاج إلى النصوص بقدر ما يحتاج إلى رجال مخلصين للوطن وقادرين على تقدير الأمور تقديرا سياسيا والتعامل معها بحكمة فالجزائر بحاجة إلى الجميع.