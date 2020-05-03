هل هو موت الليبرالية الجديدة

بقلم: الوليد فرج

إن محاولة فهم أي ظاهرة أو وضع اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو ثقافي ، يوجب الوقوف على جذوره الأولى و تاريخيته و بيئة نشأته ، لحصول فهم البنى الفكرية تلني شكلته و الظروف التي تخلّقت فيها بذوره .

يتبادر لذهن القارئ أن فكرة العولمة ، فكرة حديثة ، تأسست مع سرعة الحركية الاقتصادية الدافعة إلى فتح أسواق عالمية جديدة ، غير أن الفكرة جذورها الأولى ترجع إلى خمس قرون مضت تبدأ مع غزو أمريكا ، وزادت توطدا مع أفكار عصر الأنوار ، و مع استعار كثافة المبادلات و ما ولدته من تبعات ، لا سيما خلال 40 سنة الأخيرة ، قد يكون أخضع المجتمعات لنفس المقياس و قاعدة التعامل ، الذي فتح باب التوسع العالمي للرأسمالية .

تبقى إثارة فكرة العولمة ، لزاما أن تثير معها تطورات فكرة الرأسمالية كنظام عالمي ، تأسس على فكرة عالمية قانون القيمة الذي يؤدي بالضرورة إلى الاستقطاب العالمي للرساميل (التي تؤدي إلى التناقض الصارخ بين المراكز و الأطراف).

إن فكرة الاستقطاب ، التي تعتبر محورا أساسيا تدور حول الرأسمالية العالمية بقي ثابت على طول مراحل التي مرت بها الرأسمالية .

من المرحلة البريطانية (1815-1915) كانت تقوم على أساس افتتاح أسواق عالمية هامة خاصة بين سنوات 1848 و 1896 ، كانت صفة التمايز فيها بين المراكز المصنعة بقيادة دول برجوازية و بين أطراف في الغالب هي مورد المواد الأولوية و الأفواه الاستهلاكية المستعمرة أو شبه المستعمرة . يدخل هذا الانفتاح البريطاني في أزمته الأولى مع اشتداد المنافسة الألمانية و الأمريكية الذي أدى إلى انكماش و انطواء القوى التقليدية (بريطانيا و فرنسا) مع بدء موجات نداء القوى الجديد (ألمانيا) لإعادة اقتسام العالم و مناطق النفوذ و الأسواق الخارجية الذي كان سببا مباشر في اندلاع الحرب العالمية الأولى .

يمكن الوقوف على الملمح الثاني مع اندلاع الثورة الروسية (1917) و الذي عمقته الثورة الصينية (1949) الذي بدأت معه بروز ملامح نظامين .

تعتبر هذه المرحلة الطويلة (1917- 1980) التي بدورها تنقسم إلى فترتين من 1917 إلى 1945 حيث تعتبر الهزة التي لحقت بالمراكز هي السمة الأساسية التي طبعت المرحلة ، لتكون سنة 1945 هي سنة إعادة بناء السوق العالمية تحت سيطرة USA في ظل قطبية ثنائية إيديولوجية مستعرة الاستقطاب على جميع الأصعدة إلى غاية نهاية الحرب الباردة .

تجدر الاشارة هنا الى مرحلة باندونغ (1955- 1975) التي لم يتخط إيمان قادتها بالتنمية المنفتحة على تبعية متبادلة التي قد يمكن السيطرة عليها وطنيا .

منذ سنة 1970 دخلت الرأسمالية في أزمة عرت الأوهام الكينزية التنموية و مع بقاء الاشتراكية في تيهها التقليدي باحثة عن الحلول لكثير من مشاكلها ، وفي ظل هذا المعبر المغلق ، تحركت قوى الليبرالية الجديدة مروجة لعلاج عالمي جديد مشخصة داءه في (السوق) .

لا يعزب عن بال أحد أن ما يمكن وصفه بالعولمة الجديدة بدأ بثلاث أقطاب (USA. اليابان. السوق الأوروبية المشتركة) حيث تجسد الاختراق المتبادل و الاشتباك الاقتصادي من خلال التبادلات التجارية الكثيفة بصورة لم يعرف لها مثيل وصلت إلى حركة عالمية لرأسمال ، فقد صفته الوطنية مع بروز ثورة تكنولوجية غيرت عدة مفاهيم .

إن سيطرة الرأسمال تعبر على أشكال البرحوازية يمكن من خلالها تميز المراحل الأربعة التي مرت بها الرأسمالية :

– مرحلة المانيفاكتورة (الموركانيلية 1600-1800)

– مرحلة الصناعات الكبرى (1800- 1920)

– المرحلة التايلورية الفوردية (1920- 1980)

– مرحلة المعلوماتية : مازالت تنتظر من يفكك عناصرها. أما المرحلتين الأولى و الثانية فقد تصدى لهما بالتحليل ماركس و الثالثة خير من حللها هو برغرمان .

يتبين لنا أن الملمح الظاهر منذ النشأة الأولى للرأسمالية قد انبنت على فكرة الاستقطاب التي أوهمت الحدس بفكرة الرأسمال الذي أصبح فيما يظهر أمميا متشكلا على نماذج تنظيم الإنتاج المادي خلال المراحل الثالثة الأولى المذكورة أعلاه من خلال تنافس الرساميل الوطنية كسمة أساسية لنظام عالمي جديد ظهر هذا النظام وكأنه اقتصاد أممي .

إلا أن الملاحظ سوف يقف على غياب آليات سياسية أو اجتماعية قادرة على تكوين تحالفات سلطوية سياسية على نفس مستوى فعل القرار الاقتصادي .

إن هذه الفجوة بين غياب القرار السياسي المتماشي مع حركية اقتصادية متسارعة عالميا ، يطرح إشكالية السيادة ، لاستحالة إقامة دولة فوق قومية، هذا الوضع الذي سوف يقود إلى فوضى لا حدود لها .

أن هذا السرد التحليلي التاريخي لتطور فكرة الرأسمالية ، لا ابتغي من ورائه تشنيف إسماعكم بمرويات تاريخية في غالبها شائعة ، بل أصبو إلى فتح نافذة تطل على حقل الفكر النقدي ، بمعنى التشكيك في كل الدوغمائيات بصورة جذرية تحديا لعدم قابلية الاقتصادية الأكاديمية و الموقف الإداري المتوجس من هذا النقد ، لذا نعوِّل على بروز وعي اجتماعي تتشكل حوله حركات اجتماعية تسعى إلى تقدم عميق في العلاقات الاجتماعية الأممية قبل التجارية الاقتصادية أو المؤسسة عليها ، لغرض الوصول إلى تأسيس فكرة المصير الإنساني المشترك كأرضية لمشروعية أي نشاط أو حركية أممية .

دون هذا سوف نبقى منطقة للعواصف الاقتصادية السياسية الدائمة و مركز الفقر المزمن ، الذي يجعل منا المنهب الأول الذي يغذي الاقتصاديات و الصناعات العالمية الكبرى .