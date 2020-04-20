هل نحن أمام عودة الثنائية القطبية أم نتجه لعالم متعدّد الأقطاب؟

أ/ أوصيف بلال باحث دكتوراه في العلاقات الدولية

بدأت -على مضض- معالم انهيار النظام العالمي الحالي – الجديد- بأحادية قطبية لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تلوح في الأفق، بعد الهزات والأزمات على جميع الأصعدة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي خلّفها وباء كورونا في الأشهر الجارية خاصة على مستوى العلاقات الدولية، حيث باتت موازين القوى عالميا بحاجة الى إعادة تعريف من خلال إعادة رسم حدود اللاعبين المؤثرين والذين يمتزون بالقيادة، فإرهاصات تفكك الاتحاد الأوروبي ستُصبح أكثر وضوحا خاصة بعد أزمة وباء كورونا، إضافة إلى الخروج الرسمي لبريطانيا العظمى وتهديدات دول الجنوب المتوسطي على غرار إيطاليا والبرتغال واسبانيا بسحب مقعدها من التكتل الأوروبي، كما بات المجتمع الدولي في مرحلة البحث، بل التنقيب عن تعظيم المصلحة من خلال التقليل من الضرر بتقليص عدد الوفيات والإصابات من هذا الداء العابر للقارات.

لقد عادت الصين بقوة وبأكثر وعي بأهدافها الاستراتيجية منافسة بذلك للولايات المتحدة الأمريكية وبتحديات فوق الوطنية، فالصين ضاعفت من جهودها لتفعيل قاعدة رابح-رابح خارج حدودها الاقليمية، فالسياسة الخارجية للصين حاليا أصبحت تعتمد على تسويق منظومة قيمية قوامها “الاتجاه شرقا”، وبما أنه لا مجال للصدف في العلاقات الدولية، فإنّ الصين ستجعل من كيانها مركزا عالميا وليس إقليميا فقطللإمدادات والمساعدات الطبية –ماديا وبشريا- للدول التي مسها “فيروس كورنا” على أمل بناء جسور ديبلوماسية قوية للمستقبل.

وأكدت مخرجات الدول خاصة التي تُصنف على أنها دول كبرى في التموقع من جديد على غرار الصين من خلال الدخول في تكتلات خفية غير معلنة وبأهداف استراتيجية، وبسياسة خارجية أكثر عقلانية، فعالية ورشادة منها من الإدارة الأمريكية التي تميزت مخرجاتها خلال الأزمة الصحية الراهنة بالتذبذب والاندفاع تارة والاضطراب والتعقل تارة أخرى، في حين بقيت دول أخرى محل تقوقع بالنظر إلى ضعف امكانياتها وفشل سياساتها القطاعية الداخلية خاصة ما تعلقبالمنظومة الصحية.

إنّ تعبير “شرطي العالم” تراجع بشكل كبيرجدا ببروز فيروس ‪covid 19 وأصبحنا أمام أكثر من لاعب رئيسي في المجتمع الدولي يُهين على سير العلاقات بين الدول ويسعى الى تسويق حسن النوايا لكسب الصفقات الرابحة مُستقبلاً، فقد أبانت مثلا الصين على أنها تُحسن إدارة الأزمات الداخلية وتُصدّر الحلول لدول أخرى بمختلف القارات.

كما أن سياسة “الفوضى الخلاقة” التي تميزت بها الإدارة الأمريكية لعقود سابقة من خلال تأكيدها على أنّ الفوضى مُعطى طبيعي وصحّي وليس مرضي، وبأنها حريصة على مرافقة الدول التي تعرف أزمات بُغية المساهمة في بناء مجتمع دولي ديموقراطي قد تلاشت هذه الصورة النمطية بارتفاع ضحايا الفيروس وكشف على فشل إدارة ترامب في احتواء الوضع مثلما كانت تفعل ذلك سابقا.

وفي ظل المعطيات الراهنة، ومع تصاعد أسهم الصين عالميا، فقد أصبح الانحياز إليها أمر أكثر من براغماتي بالنسبة للدول التي تُعد من الهامش بل من المركز، فـ”حركات عدم الانحياز” لن تكون اطلاقا في حال اتجه العالم الى ثنائية قطبية جديدة بعد ثلاث عقود من سيطرة الإدارة الأمريكية على كل مُتحرك وساكن في المجتمع الدولي.

إنّ الأزمات هي من تُعلي الدول وتضعها، فالاتحاد الأوروبي اتحد من أجل إعادة اعمار أوروبا بعد الخراب الذي مسها بعد الحرب العالمية الثانية في منتصف القرن الماضي، وأمريكا تسيّدت العالم بعد انهيار المعسكر السوفياتي الشيوعي والأزمات الاقتصادية التي عرفها، فالاستثمار في أزمات الدول الأخرى والسعي الى التمركز عالميا هو المشهد الحالي خاصة بالنسبة للصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فقد باتت الرؤية الحالية يسودها الكثير من الضبابية والغموض ان كان العالم يتجه الى عودة الثنائية القطبية بلاعبين جدد، أو أننا سير نحو عالم متعدد المراكز في ظل تغيير موازين القوى عالميا، علما بامتلاك الصين وروسيا لعقدين اثنينبمجلس الأمن الدولي من أصل خمس مقاعد إجمالا، فخريطة القوى القيادية للمجتمع الدولي الأكيد أنها لن تكون مثلما كانت عليه قبل وباء كورونا مثلما اعترف بذلك وزير الخارجية الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية هنري كيسنجر هذا الأسبوع.