هل سيصبح السودان علمانيا؟

بقلم احسن خلاص

يعيش السودان هذه الأيام لحظات فارقة في تاريخه السياسي، من شأنها أن تؤسس لسودان جديد أو تهوي به في مرحلة جديدة من الفتن والنزاعات الانقسامات. هذا ما تظهره على الأقل الاتفاقات التي حدثت في جوبا بين الحكومة السودانية بزعامة رئيس مجلس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك وبين خمس تنظيمات مسلحة تمثل ما يسمى الجبهة الثورية وأربع حركات سياسية يمثل أغلبها جماعات عرقية ودينية تشكل فسيفساء المجموعة الوطنية السودانية. غير أن الحدث الأبرز الاتفاق الأخير الذي أبرمته الحكومة في اديس ابابا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال القاضي باعتماد فصل الدين عن الدولة أو ما اصطلح عليه السودانيون باسم العلمانية، وإذا عرف هذا الاتفاق طريقه إلى التنفيذ وتجسدت بنوده في الدستور السوداني المقبل فإنه سيضع حدا لأكثر من خمس عقود من حاكمية الشريعة الإسلامية التي نصت عليها جميع دساتير السودان بما فيها الدستور الذي وضعه جعفر النميري عام 1973 وقامت عليه جميع الأنظمة السودانية الدستورية والانقلابية.

بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير في أفريل من العام الماضي انطلق النقاش حول ما إذا أمكن أن يكون اعتماد علمانية الدولة منهجا منقذا للسودان من المزيد من الانقسامات وما أنجر عنها من مآسي وحروب أهلية خلفت الملايين من الضحايا ومخلصا بشكل نهائي من نظام شمولي مبني على مركزية الحكم انطلاقا من الأسس الدينية والعرقية واللغوية التي تتلخص في شعار عروبة السودان وإسلاميته.

ولعل الملفت للنظر الوثيقة الدستورية التي أعدتها قوى الحرية والتغيير وقدمتها للمجلس العسكري حول هوية الدولة السودانية المنشودة وهي الوثيقة المعتمدة لتسيير المرحلة الانتقالية المتقاسمة بين المجلس السيادي والحكومة الانتقالية. وتنص هذه الوثيقة على أن السودان “جمهورية مستقلة ذات سيادة، مدنية ديمقراطية تعددية لا مركزية تقوم فيها الحقوق على أساس المواطنة دون تمييز بسبب الدين والعرق والنوع والوضع الاجتماعي”. ويعتبر هذا الإقرار الصريح بعلمانية الدولة في مشروع قوى الحرية والتغيير أرضية اعتمدتها الحكومة لقبولها بشروط الحركة الشعبية التي كانت قد انسحبت من المفاوضات الماراطونية بين الحكومة والقوى السياسية والمسلحة السودانية ولم تقبل بالانضمام إلى الوفاق الوطني الذي تبنيه الحكومة الانتقالية إلا في الثالث من الشهر الجاري.

وظلت الحركة الشعبية ترفض الهوية الإسلامية العروبية من منطلق غياب الإجماع حولها مما جعل الحكومات المتعاقبة تفرض قوانين اعتبرتها عنصرية ودينية تهدف إلى بسط سيطرة الإسلام السياسي التي أدت في نظرها إلى تقسيم السودان بعد حرب مريرة خلفت أكثر من مليوني قتيل وإلى نزاع دارفور الذي خلف هو الآخر مئات الآلاف من الضحايا. وتبرر الحركة الشعبية شمال موقفها من منطلق أنه لا داعي لابرام اتفاق جديد يضاف إلى اتفاقات سابقة آخرها اتفاق الدوحة عام 2010 دون أن يعالج المشكلة الجوهرية المتمثلة في تحديد صريح ودقيق لهوية الدولة التي ينبغي أن تكون على مسافة واحدة من جميع المكونات العرقية والدينية والكف نهائيا عن اعتماد دين رسمي للدولة.

وقد افتكت الحركة من عبد الله حمدوك اتفاقا لا يلزم السودان ضروريا بالعلمانية بل يخيره بين العلمانية أو فقدان الجزء الذي تمثله الحركة الشعبية لتحرير شمال السودان من خلال منح حق تقرير المصير لمنطقة جبال النوبة. اختار حمدوك حياد الدولة الديني والعرقي في بلد متعدد الأثنيات والاعراق والأديان والثقافات والمساواة السياسية والاجتماعية الكاملة لجميع شعوب السودان واقامة دولة ديمقراطية مبنية على فصل الدين عن الدولة ومبدأ التقاسم العادل للثروة والسلطة بين السودانيين وبنود أخرى انتقالية على أن يفتح المجال لمزيد من الانقسام الذي سيصبح مثل كرة الثلج وينتهي بتفتيت السودان دون أن يحقق السلام. ويبقى إقرار هذا الخيار بيد السودانيين الذين سيستفتون في الدستور القادم.

غير أن هذا أن نجاح هذا الاتفاق الذي هلل له العلمانيون في المنطقة العربية والإفريقية واعتبروه إنجازا تاريخيا يتيح للسودان نقلة تاريخية مرهون بتوفر عدة شروط قاعدية إذ أنه لا يعدو أن يكون توجها قسريا نخبويا لا يختلف في قسريته عن توجهات الإسلام السياسي التي حكمت البلاد بقبضة من حديد لمدة عقود وانتهى بها الأمر إلى الانهيار الذي صاحبه سخط المجتمع. لاشك أن التقاء تيارات تنتمي إلى قوى الحرية والتغيير مع الحركة الشعبية لتحرير السودان حول خيار العلمانية أتى لاغتنام فرصة نبذ الشعب لحكم البشير الإسلامي العروبي وأنه من الطبيعي أن يكتسب الشرعية من طرحه بديلا للانقسامات العرقية والدينية إلا أن السواد الأعظم من السودانيين لا يفقه من العلمانية شيئا وهو الذي صقلته التنشئة الدينية الإسلامية التي أرساها نظام الإسلام السياسي لأكثر من 50 سنة فهناك قطاعات كبيرة من النخب السودانية ترى أن زيغ البشير وانحرافه واستبداده لا يمكن أن يتخذ ذريعة للحكم بالإعدام على الإسلام السياسي الذي يرى مناصروه أن الدولة المدنية مفهوم غربي أتى على نقيض الدولة التيوقراطية أو حكم رجال الدين وليس منافيا لتعاليم الإسلام وأن من الطبيعي في البلدان الديمقراطية التي تخضع الأقليات فيها لحكم الأغلبية أن تسود مناهج وشرائع أغلبية الشعب، فكما ظهر المتفائلون بنجاح السودان في انتقاله التاريخي فقد برز من يرى أن هوية الدولة في السودان كما في باقي البلدان الإسلامية لم تحظ بعد بالنقاش الهادئ المستفيض البعيد عن المحرمات والتوجيهات السلطوية لمؤسسات الحكم وعلى رأسها المؤسسة الدينية لذا فإن انتقالا حقيقيا للسودان نحو العلمانية يتطلب جهدا بيداغوجيا كبيرا من أنصاره تجاه شعب يكتشف لأول مرة مفاهيم الديمقراطية والمدنية والعلمانية وغيرها من مفاهيم الدولة الحديثة.