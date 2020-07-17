هل زال وهم القضاء على الكوفيد؟

بقلم احسن خلاص

توارثت الأجيال منذ زمن قديم أن من عاشر قوما أربعين يوما أصبح منهم، وإن كانت المقولة تنطبق على العاقلين فإن كورونا صار واحدا منا يلازمنا في حلنا وترحالنا وفي سكناتنا وحركاتنا اليومية فلا تجد اليوم أحدا يجهل طبيعة “الكوفيد” كما أصبح يسمى، وكيفية التعامل معه والوقاية منه بعد أن تحول من مستجد إلى مستبد وقد أعاد هيكلة نشاطاتنا وفرض علينا أنماطا من الحياة لم نتهيأ لها منذ سنوات واعتدى على حرياتنا الفردية والجماعية.

واجه الجزائريون الفيروس في بداية التحاقه بأرضهم وقد حمله القادمون من أوروبا في صدورهم بمزيج من الخوف والريبة دافعها أن ما يجهل عن القادم الجديد أكثر مما هو معلوم، وصل فجأة بعد أن ظلوا يتابعون أخباره من بعيد مثل ما تتابع أخبار الأعاصير أو جنون البقر أو أنفلونزا الخنازير أو الطيور، وهي فيروسات تزور مناطق في أوروبا أو إفريقيا عادة وترحل عنها بعد أن تقيم فيها فترة أياما معدودات، تتناقلها الأخبار أحيانا في أركان المنوعات والمتفرقات.

ظن الجميع أن كورونا هو الطبعة الثانية من سارس الذي أصاب مناطق من العالم عام 2003 إلى غاية اليوم الذي صارت وسائل الإعلام تتناقل أعدادا من الضحايا في تزايد مخيف في إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، زيادة استنفرت الحكومات والهيئات العالمية لاسيما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا لإيقاف مباريات الدوريات الكروية الأوروبية ثم ما لبثت أن عمت الاستنفارات لمغادرة الأماكن العامة والتجمعات العائلية والاحتفالية وأماكن العلم والعبادة، قبل أن يأمر الحكام بالتزام البيوت فرارا من بطش الغازي الجديد تماما مثل ما يطلب منهم عادة التزام الأنفاق خلال الحروب فرارا من الغارات الجوية للعدو.

ويبدو أن كورونا الذي دام مقامه معنا إلى الآن ما يقرب من خمسة أشهر، لم يعد عدوا في نظر السواد الأعظم من أفراد مجتمعنا، ويبدو بالمقابل أيضا أنه لم يعد يخشى اقتحام البيوت والأماكن العامة ويضرب خبط عشواء فيصيب المئات يوميا هذه المرة بعد أن كان يكتفي باحتشام بإصابة العشرات، وصارت أخبار الموت بسببه تتوالى دون أن تحدث الخوف والهلع الذي استولى على النفوس عندما حط الرحال وأنزل بعض جنوده في الجزائر.

ويبدو أن التعايش مع كورونا ليس مرتبطا بالجزائر فقط فقد تحول تدريجيا إلى واقع في جميع الدول التي أصابها بما فيها الدول التي أحدث فيها أضرارا جسيمة. شاهدنا كيف فكت الحكومات في أوروبا القيد على مواطنيها وأخرجتهم تدريجيا من حالات الحجر وكيف فكت التضييق على تنقلاتهم ونشاطاتهم العامة. لقد أدركت الحكومات، بما فيها الحكومة الجزائرية، أن الفيروس قد يطول به المقام وأن مقاربة قطع سلسلة انتشاره من فرط صعوبة تحقيقه كهدف صار أكذوبة صدقها الأطباء قبل أن ينفذها أصحاب القرار دون أن تجدي نفعا إذ أنها لم تمكن إلا من تقليص العدوى مقابل تكاليف باهظة على الاقتصاديات والحياة الاجتماعية ودون أن تنهي القصة مع هذا الفيروس. أدركت الدول أنه لا يمكن أن تتيح لنفسها هذه الفسحة طويلا فارتأت أن تتقاسم المسؤولية لمواجهة الجائحة مع المجتمع التي صارت مبرمجة في وعي الأفراد والجماعات بالرغم من أن بعضها يتحدى كل أشكال القيد إلا في حدود ما يقيده المحيط.

وتدل وتيرة الاندماج في الحياة العامة بعد فتح المحلات التجارية واستئناف نشاط بعض المهن على أنه، بالرغم من تزايد الإصابات واقترابها بسرعة من مستوى ألف إصابة يوميا، فإن المواطن لن يكترث لفتح المساحات الكبرى ودور العلم والعبادة ولن يتوانى عن الالتحاق بالملاعب دون أن يعير أدنى اهتمام لما قد يحدثه من فتك جماعي. وليس أدل على ذلك من الصور التي تأتينا هذه الأيام من أسواق الماشية أين نرى تجمع المئات من الزبائن دون مراعاة تدابير الوقاية من وضع الكمامات والتزام التباعد والتعقيم، وقد رأينا المظاهر ذاتها من قبل عندما افتعلت أزمة مادة السميد في بداية انتشار الفيروس.

غير أن المواطن ذاته الذي لا يبالي بتدابير الوقاية المعروفة عند الجميع تجده على أبواب المستشفيات وقد ملأ الدنيا عويلا وأشبع العاملين فيها سبا وشتما وقد يصل به العنف إلى درجة الاعتداء الجسدي على الأطباء والممرضين متهما إياهم بالإهمال أحيانا وبانعدام الكفاءة أحيانا أخرى. وتغذي هذه النزعة الأرقام التي تقدمها اللجنة الوطنية لرصد فيروس كوفيد 19 عن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء، وهي الحالات التي حولت الفيروس في نظر الكثير من الأفراد إلى مرض يشبه جميع الأمراض وأن علاجه مسؤولية حصرية تقع على الأطباء ضاربين عرض الحائط بتدابير الوقاية واكتساب المناعة اللازمة التي هي أساس مكافحة الفيروس وأن العلاج لا يتدخل إلا بشكل عرضي.

لم يعد الهدف اليوم هو القضاء على فيروس كورونا فورا وبضربة قاضية واحدة فقد استوطن واستفحل، بل تحول الاهتمام إلى إيجاد أفضل السبل للتعايش معه بالرغم من خطورته بسبب سرعة انتشاره وقدرته على الاختفاء في الأجسام التي يحدث فيها أضرارا في صمت. فهل نطبق الحكمة الشعبية التي تقول إن اليد التي لا تستطيع عضها ما عليك إلا تقبيلها، إذ لا مفر من التعايش مع هذا المستبد باتخاذ جميع أسباب الحذر منه ووضع الحواجز أمام مكره وإن كان مكره قد خلف إلى اليوم أكثر من 13 مليون مصابا في العالم وتسبب في موت أكثر من نصف مليون فرد ولم يشف منه إلا ما يقرب من سبع ملايين من البشر.

ويبدو أن له نفسا طويلا جعل البشر لا يرى بدا من التعايش معه ويتخلى عن استراتيجية القضاء عليه وقد ساد ما يشبه اليقين أن الفيروس، مثل إخوانه من قبل، سيذهب يوما كما جاء أول مرة وقد لا يذهب إلا إذا شعر أن لا أحد أعاره أدنى اهتمام.