تحظى سلسلة “عائلة سمبسون” الشهيرة بتاريخ عريق من “التنبؤات” بأحداث عالمية هامة، يبدو أن آخرها يتعلق بتفشي فيروس كورونا الجديد.

وتدعي نظريات المؤامرة المنتشرة مؤخرا بشكل واسع عبر الإنترنت، أن حلقة تعود إلى عام 1993 تنبأت بالتفشي العالمي للفيروس التاجي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع لقطات من الحلقة الحادية والعشرين من الموسم الرابع من السلسلة، والتي تتحدث عن إصابة سكان سبرينغفيلد بفيروس قاتل قادم من اليابان، يُدعى إنفلونزا أوساكا.

وتُظهر أحداث الحلقة موظفا بمصنع في اليابان يسعل داخل بضائع معبأة في صناديق، قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى إصابة الكثير من الأمريكيين بأعراض الفيروس الشبيهة بأعراض فيروس كورونا التي نشهدها الآن.

وعلى الرغم من أن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نشروا هذه المقاطع من باب الدعابة، إلا أن أقلية أشارت ضمنيا إلى أن هذا “التنبؤ” الظاهر هو دليل إضافي على مؤامرة تقودها وسائل الإعلام.

وفي الحقيقة، لم تتنبأ الحلقة التي تحمل عنوان Marge in Chains، بفيروس كورونا الجديد، بل تتحدث عن المرض الخيالي “إنفلونزا أوساكا” (Osaka Flu)، ووقع تعديل إحدى الصور الأربع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لجعلها تبدو كما لو كانت الحلقة حول فيروس كورونا.

ووصف بيل أوكل، أحد مؤلفي حلقة 1993، الادعاء لوكالة رويترز بأنه “امتداد”، حيث استندت الحلقة على أحداث أخرى حدثت بالفعل، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق في الحقيقة بالسخرية من أحداث الحياة الحقيقية “لأن التاريخ يستمر في تكرار نفسه فقط، ما يظهر كما لو أننا نتنبأ بالأشياء”.

المصدر: رويترز