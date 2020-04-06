هل تنجح تركيا في تصنيع دواء “كورونا”؟ اختبارات ناجحة على الحيوانات حتى الآن

أعلنت تركيا، الأحد، عن بدئها اختبارات ناجحة على عدد من الحيوانات للقاح واعد ضد فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19″، ما يزيد الآمال بإمكانية التوصل إلى حل يوقف الانتشار السريع للفيروس الذي تخطى مليون و262 إصابة على مستوى العالم حتى الأحد.

ووفقًا لتغريدة نشرها أستاذ علم الطب في جامعة “حجة تبة”، “آتيش قره”، عبر “تويتر”، والمشارك في اللجنة العلمية التركية الخاصة بدراسة المرض، فإن “هناك أخبارا جيدة، تم، بواسطة إبرة دقيقة على ضمادة، حقن حيوانات بلقاح ضد فيروس كورونا، يخلق أجساما مضادة له ويمنعه من الالتحاق بالخلايا”.

ووثق “قره”، تغريدته بصورة مرفقة للضمادة التي تحتوي على إبرة دقيقة، معلقًا: “والآن حان الوقت لاختبار ما إذا كان هذا اللقاح يستطيع حماية الإنسان من المرض”.

كما أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، “مصطفى ورانك”، أن بلاده تعمل على 7 مشاريع خاصة بتطوير لقاحات ضد عدوى فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19” و7 مشاريع أخرى في مجال تصميم الأدوية لمعالجة المرض.

وتعتبر تركيا الدولة الـ9 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بما يزيد على 27 ألف إصابة، والـ12 من حيث عدد الوفيات بالوباء بـ574 حالة.

وتعمل مجموعة من دول العالم بشكل نشط على تطوير لقاحات ضد فيروس “كورونا”، وفي مقدمتها الصين، التي قالت سابقا إن لديها 8 مشاريع خاصة بذلك، والولايات المتحدة، التي بدأت اختبارات سريرية في مارس/آذار الماضي، وروسيا، التي تحدثت عن 3 تركيبات واعدة لها، وكذلك بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وتركيا.