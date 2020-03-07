هل بدأتَ اللعبة ؟

بقلم: يسين بوغازي

يبدو لي ان افكار جزائر جديدة هي فكرة جيدة ، وبدت وكأنها ملحمة من افكار جديدة وقد غلفتها نوايا حسنة كثيرا ! فقد فتحت سريعا آفاقا رائعة جدا امام مناورون عائدون من تجارب اسلفت اماني قديمة ،اماني اعيد صياغتها على مقاسات من خطوط مستقبلية بساحة سياسية لا تهدأ ،إلا و تستيقظ على تباينات مدمرة ؟

جزائر جديدة ، تعنى ضرورة انشطة ومشاريع وخطط تحتاج بدورها الى افكار بخلفيات وجوه واسماء جديدة ايضا ، فلا يعقل ابقاء الاشياء نمطية ماضِ حزين ،وتشترط خرائط سياسية من بانوراما احزاب متنوعة ما تزال تحلم بدور بمنعطف تاريخي ما ؟احزاب جديدة التي حملت مع ربيع عربي و احزاب ستاتي مع الاستيقاظ الشعبي الذي سمى حراكا ؟ واحزاب ولوبيات ظاهر حالها يقول انها ما تزال نافدة ؟! لكنها تكتفي بصمت تنتظر تجلى خرائط ذاك التحرك !

لكن ما يثيرني ،هي جماعات ضاغطة واخرى من بقايا ثورية نضالية ليست مكتملة تماما عندنا ،لكنها تريد احكام قبضتها على مربعات كثيرة سيما التي تتحكم في قوى انتخابية ضاربة ؟ فإن جاز هكذا تعريف ! فقد بدأت تلك القوى تستظهر نوايا سياسية بخلفية مريبة ؟ نوايا بدت على الاقل ظاهريا انها تستفيد من فكرة جزائر جديدة منتظر منها ان تغير عمران دستوري و اسلوب ساسة وادارة شؤون الجزائريين السياسية

بقايا ثورية ناقصة عندنا ، قام نشطاء سياسيون لها بزيارة مثيرة للجدل ! لزعيم من تيارٍ اسلام سياسي محظور بحكم قانوني ، زعيم تدور حوله شبهات سيئة ،لعل ابرزها تورطه في مأساة وطنية ضبطتها محاذير قانونية ضمن التزامات قانون المصالحة الوطنية الذي كان زمن العصابة ، لا يزال ساري مفعوله ، ولا ندري مصيره في زمن جزائر جديدة ؟ لكن تلك الزيارة المثيرة ليست اعتقد انها ليست إلا تخطيط تمهيدي لمآلات وتحديات سياسية تستهدف راسا البرلمان القادم وانتخابات تشريعية وبلدية بعد التعديل الدستوري !

لأن بقايا ثورية ناقصة ،اعتقد انهم يريدون إحداث تغيرا سياسيا من قلب برلمان سينتخب ،لأنهم سيدخلون انتخابات العامة ، لعلمهم ان برلمان جزائر جديدة سيقاسم سلطة مع الرئاسية ،على ما تعليه مسودة الدستور الجديد ، لذا يراودون طوائف محظورة بشعبوية مقيتة ،ليست الا مناورات لإحكام خناق ضد جزائر جديدة ستولد ،ومن داخل برلمان آتِ انتخابية سيفعلون ؟ كما يفعلون كل مرة بجرأتهم على إفساد ما ينفع الناس .