هل بدأتَ اللعبة ؟

أقلام الوسط
عن الوسط الجزائرية 1

بقلم: يسين بوغازي

 

يبدو لي ان افكار  جزائر جديدة  هي  فكرة جيدة ، وبدت  وكأنها  ملحمة من افكار جديدة  وقد غلفتها نوايا حسنة كثيرا ! فقد فتحت  سريعا  آفاقا  رائعة جدا    امام   مناورون  عائدون من تجارب  اسلفت اماني  قديمة ،اماني  اعيد  صياغتها على مقاسات  من خطوط  مستقبلية  بساحة  سياسية  لا تهدأ ،إلا  و تستيقظ على  تباينات مدمرة ؟

 

جزائر جديدة ، تعنى ضرورة  انشطة ومشاريع وخطط  تحتاج  بدورها  الى افكار  بخلفيات  وجوه واسماء جديدة  ايضا ، فلا يعقل  ابقاء الاشياء نمطية ماضِ حزين  ،وتشترط  خرائط سياسية  من بانوراما  احزاب متنوعة ما تزال تحلم بدور بمنعطف تاريخي ما ؟احزاب جديدة التي  حملت  مع  ربيع عربي  و احزاب  ستاتي مع  الاستيقاظ الشعبي الذي سمى حراكا ؟ واحزاب ولوبيات ظاهر  حالها  يقول انها ما تزال نافدة  ؟! لكنها تكتفي بصمت تنتظر تجلى خرائط ذاك التحرك !

لكن ما يثيرني ،هي جماعات ضاغطة واخرى  من بقايا  ثورية نضالية ليست مكتملة تماما عندنا ،لكنها  تريد  احكام  قبضتها  على مربعات كثيرة  سيما التي تتحكم  في قوى  انتخابية ضاربة  ؟ فإن جاز  هكذا تعريف ! فقد بدأت تلك القوى تستظهر نوايا سياسية بخلفية مريبة ؟  نوايا  بدت على الاقل  ظاهريا  انها تستفيد  من  فكرة  جزائر جديدة  منتظر  منها  ان  تغير  عمران  دستوري و اسلوب ساسة  وادارة شؤون الجزائريين  السياسية

بقايا  ثورية  ناقصة  عندنا  ، قام  نشطاء سياسيون  لها  بزيارة  مثيرة للجدل ! لزعيم    من تيارٍ اسلام  سياسي  محظور  بحكم قانوني ، زعيم  تدور حوله شبهات  سيئة  ،لعل ابرزها  تورطه   في مأساة وطنية   ضبطتها  محاذير  قانونية  ضمن التزامات قانون المصالحة الوطنية  الذي كان زمن العصابة ، لا يزال ساري مفعوله ، ولا ندري   مصيره  في  زمن  جزائر جديدة ؟ لكن تلك الزيارة  المثيرة  ليست  اعتقد انها ليست  إلا  تخطيط  تمهيدي لمآلات وتحديات سياسية  تستهدف راسا البرلمان القادم وانتخابات تشريعية وبلدية  بعد التعديل الدستوري !

لأن بقايا ثورية ناقصة ،اعتقد انهم  يريدون إحداث تغيرا سياسيا  من قلب برلمان سينتخب ،لأنهم سيدخلون انتخابات العامة  ، لعلمهم  ان  برلمان جزائر جديدة  سيقاسم  سلطة  مع الرئاسية ،على ما تعليه مسودة الدستور الجديد ، لذا  يراودون طوائف  محظورة   بشعبوية مقيتة ،ليست  الا  مناورات  لإحكام خناق  ضد  جزائر جديدة  ستولد ،ومن داخل برلمان آتِ انتخابية   سيفعلون ؟ كما يفعلون كل مرة بجرأتهم على  إفساد  ما ينفع الناس .

 

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