هل استجاب الدستور للحراك؟

بقلم احسن خلاص

بينا في مقال سابق كيف أن التجربة الدستورية في الجزائر انطلقت من فراغ رهيب في الثقافة الدستورية لذا جاء أول دستور رسمي للجزائر المستقلة كجزء من الأزمة بدل أن يأتي كأداة تحصين من الأزمات التي قد تطرأ في خوض التجربة السياسية. لقد اعتبر جزء من المعارضة الدستور بمثابة اغتصاب للإرادة الشعبية وخرق لسيادة المجلس التأسيسي وتكريس للأحادية والشمولية بالرغم من أن الاختلافات لم تكن عميقة بين الأطراف السياسية في مجال الخيارات الأيديولوجية الاشتراكية في ذلك الحين.

وقد أتى دستور عام 1976 كذلك ليثبت أمرا سياسيا واقعا ويدستر حكما للرئيس بومدين لم يكن يجرؤ أن ينازعه فيه أحد وينظر لثوابت وطنية مقررة دون أن ينظر في ما إذا كانت مطلبا شعبيا. وهو الدستور الذي بدى مع مرور الزمن وحتى بعد إصدار الطبعة الثانية من الميثاق الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني أنه لم يعد يساير تطور المطالب السياسية التي نمت وتطورت لاسيما مع انتشار التيار البربري والتيار الاسلامي في المحيط والمؤسسات الجامعية والمساجد. وقد أتى دستور عام 1989 وكأنه محاولة لاحتواء التيارات الهوياتية الموازية للنظرة الرسمية غير أنه فشل تماما في ذلك عند إيقاف المسار الانتخابي عام 1992 وتدخل القيادة العسكرية آنذاك التي ألغت جزئيا العمل بالدستور من خلال استبدال المؤسسة المحورية التي يسير وفقها وهي مؤسسة رئيس الجمهورية التي استبدلت بمؤسسة غير دستورية تتمثل في المجلس الأعلى للدولة والمجلس الشعبي الوطني بمؤسسة أخرى غير دستورية تتمثل في المجلس الوطني الانتقالي والمجالس الشعبية البلدية بالمندوبيات التنفيذية البلدية. ولم تعد الجزائر إلى العمل بالدستور إلا بعد إصدار طبعة جديدة منه عام 1996 عززت السلطة المركزية ووضعت متاريس أمام انفراد أي تيار أو جهة بالحكم باسم الأغلبية الديمقراطية.

لقد دأب الدستور الجزائري على أن يأتي ليواكب الأزمات الدورية التي يعرفها النظام السياسي القائم منذ عام 1962 فقد يأتي كجزء من الأزمة كما حدث في 1963 أو كدرع واق من أزمات مستقبلية محتملة مثل دستور 1976 و 2016 أو كمحاولة احتواء للأزمة القائمة مثل ما كان الحال في طبعتي 1989 و 1996. فما موقع دستور 2020 من أزمات النظام؟

على عكس الطبعات السابقة للدستور التي كانت تأتي على حين غفلة ودون سابق إنذار من رئيس الجمهورية المخول له حصريا اقتراح تعديلات دستورية فإن مقترح الرئيس عبد المجيد تبون كان مرتقبا بالنظر إلى أنه كان متضمنا في برنامجه الانتخابي كأولوية على أساس أن إحداث تغييرات في النظام السياسي عن طريق تعديل القانون الأساسي للبلد كان من المطالب الأساسية للحراك الشعبي الذي اندلع لرفض العهدة الخامسة للرئيس السابق بوتفليقة. لذا كان التعديل الدستوري من الورشات الأولى التي فتحها الرئيس الجديد وقد بررت سرعة الخوض في موضوع الدستور الفراغات التي تخللت الدستور الحالي في معالجة إشكالية انتقال السلطة عند حدوث الشغور في منصب رئيس الجمهورية إضافة إلى إشكالات أخرى تتعلق بمحاربة الفساد واستقلالية القضاء والحريات وغيرها من مناطق الظل التي تركها الدستور القائم.

يأتي دستور 2020 على أعقاب حراك شعبي عبر من خلاله الشعب الجزائري لأول مرة عن رغبته في حل المشكلة السياسية بعدما كان يخرج دوما لحل المشكلات الاجتماعية الظرفية. خرج ليتصدى للحكم الفردي ولمصادرة إرادته الحرة التي نصت عليها الدساتير دون أن تكرس في الواقع. كما خرج من أجل محاسبة رموز الفساد في النظام والمطالبة برحيل جميع وجوه النظام. حاول مقترح دستور 2020 أن يعبر عن هذه الهبة ويخلدها في نص دستوري فجاء هذا التعبير كما يلي: “يعبر الشعب الجزائري عن حرصه لترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة طالب بها سلميا من خلال الحراك الشعبي الأصيل الذي انطلق في 22 فبراير 2019”.

وقد نستخلص من خلال تأمل بسيط في هذه الفقرة أن الدستور المقترح ينفي تماما التحولات الاجتماعية والسياسية التي حدثت قبل الحراك الشعبي من منطلق أن الشعب يعتزم من الآن إحداث هذه التحولات في سبيل بناء جزائر جديدة الذي هو شعار الرئيس تبون السياسي بالمناسبة غير أن مقترح الدستور يعتبر الحراك الشعبي الذي وصفه بالأصيل لتمييزه عن أي حراك دخيل قد تستغله أطراف أخرى في الداخل والخارج، وفي إشارة ضمنية إلى الانتقائية في النظر إلى مطالب الحراك السلمي. وإن ترك الدستور أصالة الحراك للتأويل والاجتهاد السياسي فإنه أشار إلى أنه انطلق في 22 فبراير من العام الماضي دون أن يشير إلى نهايته التي تبقى بذلك مفتوحة من الناحية النظرية لولا أن الإشارة إلى أن مطلب التحولات الاجتماعية والسياسية العميقة جاء بصيغة الماضي باستعمال فعل طالب دون فعل يطالب وهو ما يعني أن الجزائر الجديدة كفيلة بالاستجابة لمطالب الحراك.

يبدو التعديل الدستوري هذه المرة وكأنه ضمن برنامج سياسي تضمنته رسالة التكليف التي أسس بها الرئيس تبون لجنة وطنية لبلورة التعديلات وفق ما تمليه توازنات سياسية في المجتمع والسلطة. ويبدو من النقاشات الأولية على المشروع التمهيدي أن الجدل لا يقع حول مدى استجابة المقترح الجديد لمطالب الحراك الشعبي بل انصرف حول مسائل الهوية ولاسيما مكانة البعد الأمازيغي ثقافة ولغة ضمن أحكام تعود إلى تعديلات 2016.

