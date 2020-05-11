هل اختار الدستور وقته؟

بقلم: احسن خلاص

قرر الرئيس تبون بعد تردد أملته ظروف الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد أن يضع مشروع المراجعة الدستورية الذي وعد به خلال حملته الانتخابية على سكة النقاش العام. وكان قد أكد في مناسبات عدة إصراره على أن يكون النقاش حول الوثيقة الأساسية الأولى للبلاد حرا وواسعا بعد أن كلف لجنة خبراء بصياغة مقترح نص جديد يثري النص الحالي ويضيف إليه ما يجعله يتناسب مع أفرزه الحراك الشعبي لفبراير من العام الماضي من تعابير ومطالب.

لقد تمخضت فكرة إجراء مراجعة معمقة على القانون الأساسي للبلاد في سياق القلق العام السائد حيال الأزمة التي أحدثها مشروع العهدة الخامسة للرئيس السابق فقد ساد شبه إجماع لدى السلطة كما لدى أطياف الحراك الشعبي كلها على أن التغيير لا ينبغي أن يتوقف في مجرد إيقاف زحف بوتفليقة وعصبته نحو تجديد ولايته الرئاسية وتمديد عمر نظامه بل في الوقوف على النقائص التي اعترت الدستور والتي وضعت مؤسسات الدولة في حرج كبير وفي مأزق كاد أن يعصف باستقرار البلد.

لقد صار الاهتمام بالدستور لدى الفئات العريضة من الشعب في أوجه عند انطلاق الحراك الشعبي، فقد انتقل من مجرد وثيقة شكلية ورسمية تهم الإدارة والسلطات المتعاقبة على أجهزة الدولة إلى مكون من المكونات التي تلعب دورا رئيسيا في تقرير مصير الشعب ودولته وطبيعة النظام السياسي الذي بدأ النقاش بشأن بدائله بعد ما ساد الإجماع على تغييره بين من يرى بضرورة اجتثاثه وتعويضه بنظام جديد ومن يرى أنه يحتاج إلى ترميم وإصلاح لا يغفل عن الإنجازات والمكاسب الدستورية في مجالات الحقوق والحريات.

وبالفعل لم يشذ أي مترشح من مترشحي الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر الماضي عن ضرورة مراجعة الدستور وتجاوز الصيغة الحالية التي لم تعد تستجيب لتطلعات الشعب في حراكه وكان الرئيس تبون أشد المرشحين حرصا على أن مراجعة معمقة للوثيقة الحالية من شأنها أن تهدئ الجبهة السياسية وتمنح ضمانات سياسية جديدة لتجاوز الأزمة لاسيما وأن الحراك تواصل أثناء وبعد الانتخابات الرئاسية وظل يضغط في اتجاه تغيير عميق للنظام القائم.

غير أن تجربة الرئيس تبون في دواليب الدولة فضلا تجربته السياسية تجعلانه لا يغفل عن أن أي مراجعة دستورية لا يمكن أن تكون غاية في ذاتها وأن نجاحها في ضمان التحولات المنشودة مرهون بتوفر شروط سياسية ونفسية ضرورية لتحقيق الهدف منها. ولاشك أن ردات فعل المجتمع المنتظرة خلال الأسابيع المقبلة ستمكن صاحب القرار من إدراك الصدى الذي أحدثته المقترحات التي قدمتها لجنة الخبراء، إذ أن السياق الذي نمر به ونحن نواجه أزمة صحية وأخرى اقتصادية في الأفق قد لا يجعل المراجعة الدستورية تقفز إلى موقع الأولوية والاهتمام الكبير الذي كانت به أثناء مسيرات العام الماضي.

وتنطلق التعديلات المقترحة في ديباجة الدستور من أن الشعب يعبر عن حرصه على “ترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة والتي عبر عنها سلميا منذ الحركة الشعبية التي انطلقت في 22 فبراير 2019 في تلاحم تام مع جيشه الوطني الشعبي”. غير أن هذا المفهوم لأهداف الحراك الذي تبنته التعديلات من شأنه أن يثير اختلافات في وجهات النظر فضلا عن انتقادات له بتقليص الإرادة التي عبر عنها الشعب ولا يزال رغم الحجر الذي فرضه انتشار كورونا، إلى مجرد رغبة في مسايرة برنامج الرئيس تبون بشعاره المرفوع وهو “الجزائر الجديدة” وقد يعتبر هذا الفهم على أنه توجيه سياسي لوثيقة يفترض أن تكون الوعاء الذي يجتمع فيه كل الجزائريين بكل أطيافهم السياسية ومشاربهم الإيديولوجية.

كل هذه العوامل وأخرى قد ترهن مسعى المراجعة الدستورية ولن تمكنه من تحقيق أهداف الاستقرار السياسي المنشود ولا من وضع آليات تحديث لنظام الحكم إلا إذا انتبه صاحب المبادرة وهو الرئيس تبون إلى أن الوقت لم يفت بعد لفتح نقاش واسع من أجل الحصول على إجماع حقيقي بعيد عن أشكال الإجماع المزيفة التي عهدها البلد في الماضي، وأن تختلف المشاورات التي قد يجريها في هذا المجالات عن تلك التي أطلقها الرئيس السابق في 2011 وفي 2015 بمناسبة فتح ملف الإصلاحات السياسية والتعديل الدستوري.

لن يكتب للمراجعة الدستورية الحالية أي نجاح إذا لم تمكن الشعب من كتابة دستوره في اتجاه التخلص من الحكم الفردي ومركزة القرار السياسي من خلال إقرار توازن حقيقي للسلطات ودعم للمؤسسات بعدما بينت التجربة التي عاشتها الجزائر كيف أن تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية قد أحدث شللا في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهو الشلل الذي اغتنمته عصابات وعصب لتعيث في الدولة فسادا ونهبا في ظل غياب الممسك بتلك السلطات بسبب المانع الصحي.

وبالرغم من إقرار السلطة على لسان الرئيس تبون أنها في موقع المبادر وأن الصيغة النهائية ستتوج نقاشات واسعة تمكن لجنة الخبراء من العمل من جديد على بلورة الاتجاهات العامة التي ستنبثق من تلك النقاشات إلا أن الأسابيع المقبلة كفيلة بتبيان الآليات التي ستحكم هذه المراجعة ومدى انخراط مجتمع لم يعد يهتم اليوم بالدستور ومشتقاته ولا بالانتخابات وإفرازاتها.