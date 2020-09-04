هلاك طفل وإصابة 04 أشخاص في حادث مرور

خلف حادث مرور خطير وقع اول امس بإقليم بلدية السواقي التابعة لولاية المدية هلاك طفل يبلغ من العمر 03 سنوات وإصابة أربعة أشخاص آخرين، وذلك استنادا لبيان من مصالح الحماية المدنية، حيث تدخل أفراد الوحدة الثانوية للدائرة في حدود الساعة 10 سا و 35 د من صبيحة الخميس 03 سبتمبر 2020 بالمكان المسمى أولاد بن يخلف على مستوى الطريق الوطني رقم 62 ببلدية السواقي لأجل هذا الحادث الذي وقع إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية، الضحايا المجروحين تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستوصف ذات الدائرة.

ر. بوخديمي