هكذا يقضي الأساتذة الجامعيون يومياتهم خلال فترة الحجر المنزلي

* حيل لتمضية الوقت و خلق أجواء خاصة بهم بسبب الحجر الصحي

* رسائل و دعوات للتقيّد بالوقاية من عدوى الوباء

بقلم / أ . لخضر . بن يوسف

اثر انتشار فيروس كوفيد 19 في سائر أنحاء العالم ، أغلقت مدن كثيرة المدارس والجامعات … كذلك اتخذت عدة تدابير مشددة تشمل إلزام السكان بالتزام الحجر المنزلي ما يفرض على الجميع ، حتى الأشخاص الأكثر نشاطا ، إعادة ترتيب أولوياتهم والتركيز على الدائرة العائلية أو تنمية الذات من خلال الأنشطة المنزلية ، صار الفراغ المسيطر و الرتابة بسبب فرض قانون يلزم الجميع البقاء في بيوتهم و احترام الحجر الصحي بهدف تقويض سرعة انتشار العدوى و اتساع رقعتها في المدن و في الوطن ككل ، جريدة الوسط رصدت آراء بعض الدكاترة والأساتذة الجامعيين للحديث عن يومياتهم و كيف يقضون فترة الحجر من داخل منازلهم ، الجميع اتفق على أن متعة الحياة تسير بوتيرة بطيئة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد ، مع التركيز على الدائرة العائلية الضيقة والاسترسال في النوم والقراءة والمطالعة والتأليف والبحث العلمي في هذا الظرف الحساس ، الذي يتميز بتفشي وباء كورونا كوفيد19 ، و الارتفاع المسجل في عدد المصابين و ضحايا هذا الفيروس المخفي ، ما جعلهم يتقيدون بتوصيات الوقاية ، و التأكيد على الالتزام بها لتجاوز هذه الأزمة بسلام

كان أبرز سؤال قمنا بطرحه على عبر موقع التواصل الاجتماعي و هو كيف تقضي في منزلك أوقات فراغك في هذه الظروف بسبب الحجر الصحي؟ ، فتباينت الأجوبة و الاهتمامات و إن اختلفت الطريقة التي يتصرف بها المعنيون تظل قبل كل شيء وسيلة لملأ الفراغ و قتل الرتابة القاتلة التي أصبح العديد ممن سألناهم يتذمر منها خصوصا مع قرار تمديد الحجر الصحي لغاية 29 أفريل ، و ينطبق عليهم المثل القائل الدين مذاهب و الجنون فنون ، أي لكل فكرته و طريقته في التعامل مع هذا الوضع المستجد

اذا كان بعضهم يرى في الأمر فرصة لإتمام أعمال منجزة البعض الآخر يراها فرصة لاكتساب خبرات أو تعلم حرفة او اتقان لغة و لكل في اختياره حجة و مغزى ، و اجابة على سؤالنا كيف تقضي في منزلك أوقات فراغك في هذه الظروف بسبب الحجر الصحيى؟ ، فكانت هذه الردود :

الدكتور : مفتاح خلوف جامعة المسيلة

فرصة ثمينة للعودة للعائلة

أقضي وقتي الصباحي بين اقتناء بعض الحاجات الضرورية والعودة سريعا إلى البيت لأتفرغ لأهل بيتي بين مرافقة أبنائي في مراجعة دروسهم والإشراف على مراجعة ما يحفظون من قرآن ، والجلوس إلى حاسوبي لساعات طويلة بين التأليف ، وتحكيم المقالات العلمية ، يرى الناقد المسرحي بأن الحجر الصحي الذي و بالرغم من أن الكثيرين ينظرون إليه على أنه تقييد لحريتهم ويشعرون بالضجر أثناءه ، يعتبره بالنسبة إليه فرصة ثمينة للتقرب أكثر من أفراد العائلة و لتحقيق أشياء لم يتمكن من تجسيدها بسبب التزاماته الأكاديمية اليومية ، مشيرا إلى أن هناك عديد الأمور التي يتعين على الفرد القيام بها لقضاء وقت فراغه في ما ينتفع به.

الدكتور ناصر بركة أستاذ الأدب المعاصر جامعة المسيلة

هكذا وجدت ضالتي

أسعى في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، بعيدا عن مدرجات الجامعة ، إلى استثمار الوقت لإنجاز مقالات علمية في حقل الدراسات الأدبية والنقدية من جهة ، والاستفادة من المادة العلمية المتوفرة لديّ للإسهام في كتاب جماعي سيصدر قريبا رغبةً في إثراء المُعطى السوسيو- ثقافي من جهة أخرى ، وأعكف أيضا على الاضطلاع بتأدية مهامي الموكلة إليّ في أكثر من مجلة بصفتي مساعد محرر عبر منصة المجلات العلمية المحكمة فضلا عن تحكيم عدد من المقالات على مستواها الرقمي .

كما أتواصل في ظل الحجر الصحي مع الطلبة الذين أدرسهم أو أشرف عليهم في طوري الماستر والدكتوراه وهذا اعتمادا على تفعيل الوسائط والمنصات المتاحة في هذا الصدد.

الدكتور باديس لهويمل جامعة بسكرة

تفاصيل يومية

في ظل الجائحة العالمية وضرورة لزوم البيت بصفته أفضل إجراءات وقائية ، تبدأ أيامنا في هذه الفترة بالنهوض باكرا ، وهي صفة لازمتنا منذ كنا في إدارة قسم الآداب واللغة العربية مساعدين للدكتور بخوش علي مكلفين بمتابعة التدريس والتعليم ، فنقضي أول اليوم إما في إعداد محاضرات للطلبة ووضعها في منصات التعليم عن بعد أو في صفحة القسم بالفيسبوك ، وإما في إعداد مقالات علمية جديدة وإرسالها لمجلات محكّمة ، وإما تصحيح أعمال الطلبة الذين نشرف عليهم في بحوث تخرجهم.

ثم نتابع أخبار الوباء الجديدة وأين وصلت بحوث معالجته ، بعدها ومع الزوال نتابع بعض العروض الرياضية الموجودة أو الأفلام التي تعرض في هذه الفترة وأغلبها مرتبط بالتأريخ لأوبئة عالمية سابقة أو كوارث طبيعية ، أما فترة العصر فنستمع لمستجدات عرض الوباء

ثم قد أخرج مع العائلة الصغيرة إلى التضاريس الطبيعية الموجودة بعد مدينة الدروع التابعة لمدينة شتمة وهناك يوجد سد جميل وجبال راسيات وجمال سائحات ، فتتمتع كثيرا من العائلات بماهو موجود ، ونستنشق هواء صافيا عليلا ، نقضي به على روتين الحجر الصحي المفروض

وأحيانا أنتقل مع العائلة إلى مدينة سيدي عقبة وطبيعتها الساحرة ، ونتجول في بعض غابات النخيل على أطرافه ، وكسرا للروتين نزلت إلى مدينتي سيدي خالد ، وتحديدا قرية الشهيد لهويمل موسى الموجودة وراء وادي جدي بعيدا عن صخب المدينة وضوضائها فأتجول في غاباتنا ونخيلها الباسق ، وأذكر أني هِمتُ مع رفاقي وخلاني في صحراء وادي البساس التي لا نعود منها إلا مع قرب موعد الحجر الجزئي ، حيث نقضي اليوم كله في الطبيعة الخضراء بين التلال والوديان حيث لا يوجد صخب ولا ضوضاء بل وحتى الهاتف لا يعمل هناك ، فتكون في عزلة تمتد امتداد الطبيعة وأفق النظر في الصحراء تهدأ النفس وتستقر، وتنفتح الشهية مع طهو عمي خالد ” الجنرال” كما يحلو لنا مناداته.

هذه هي أيامنا في الحجر بين لزوم المنزل في بسكرة ومتابعة أعمالنا وواجباتنا اتجاه طلبتنا عن بعد ، وبين طبيعة مدن شتمة ، وسيدي عقبة ، وسيدي خالد الصحراء البسباس ، لكن أغلب الوقت ملازمة البيت ومتابعة الأحداث العلمية ، وإعداد محاضرات وكتيبات علمية للطلبة ، استغلالا منا للوقت أحسن استغلال ممكن.

الدكتور جمال مجناح أستاذ أدب الهامش جامعة المسيلة

إرادة وتعود

بداية الحجر 4 أيام الأولى اختلط علينا الأمر فلم نتوقع طول المدة أما بعد ذلك فقد وزعت أيامي على مجموعة أعمال ، أولا أبقيت التواصل مع طلبتي على وسائط التواصل الاجتماعي عملت معهم عبر مجموعات وأفراد وكان العمل ممثلا في توزيع الدروس والأعمال الموجهة ولمن واجه صعوبة في الفهم يتواصل معي مباشرة بالاضافة إلى متابعة الإشراف على رسائل الماستر والدكتوراه ، الحمد لله أنا بصدد قراءة مذكرة دكتوراه أنجزها أحد طلبتي ، أما من الجهة الأخرى بعيدا عن اهتمامات الطلبة خصصت وقتا لقراءة القرآن والقراءة ومطالعة المؤلفات والدراسات والروايات ، فقد أكملت قراءة مجموعة روايات أدان براون كما أنني بصدد قراءة رواية الديوان الاسبرطي و البحث في مصادرها التاريخية تمهيدا لدراستها بالموازاة مع ذلك أهتم بإعداد تأليف كتاب في أدب الهامش موجه بالدرجة الأولى للطلبة ، هناك وقت أخصصه للصغار في البيت من حفدتي أحاول تدريبهم على القراءة والمطالعة طبعا والتفرغ لقضاء وقت ممتع معهم ، هناك وقت بين شؤون البيت والعبادة ونحو ذلك من شؤون الحياة العامة ، أهم غنيمة غنمتها من الحجر تتمثل على الخصوص في التوسع في المطالعة والقراءة وفي التفرغ لأهل بيتي جميعاً ، أصبح لدينا الكثير من الوقت للحديث وتبادل مناقشة الموضوعات تقريبا هذه هي اهتماماتي ، يستغل أيضا الأستاذ جمال الظرف الحالي في قراءة القرآن و محاولة اتقان أحكام التجويد و استذكار السور القرآنية ، مشيرا إلى أن ذلك له وقع جد ايجابي على نفسية الفرد يجعله أكثر نشاطا و يخلصه من الطاقة السلبية التي غذتها الأزمة الصحية الراهنة ، و يجعل تفكيره أكثر ايجابية.

الدكتور سلامي سعيداني أستاذ علوم الاعلام والاتصال جامعة المسيلة

متعة البقاء في المنزل لامثيل لها

في الحقيقة الحجر الصحي وجدت فيه متعة البقاء في المنزل لامثيل لها ، شخصيا مقيد بواجب العمل فأنا أشتغل إلكترونيا و العمل الالكتروني أكثر تعب و أحسن متعة بحيث 24 ساعة مشدود مع الطلاب ، محاضرات افتراضية ، اختبارات و تقييمات افتراضية ، الولوج إلى المنتديات وأتصفح جديدها بشكل دوري كما أشتغل على كتابة المقالات ، وأراها أكثر نجاعة من المحاضرات العادية التشاركية ، أما باقي الوقت متنوع بين الخروج للتسوق وقضاء الحاجيات الضرورية ، محدثنا قال بأنه وجد راحته في الالتزام بالحجر الصحي ، إذ يقضي وقته بين منزله رفقة أفراد عائلته ، والبحث والتأليف اللذان يعتبرهما من أولوياته ، سعيداني ، قال للوسط بأن الظرف الاستثنائي الذي نعيشه و الذي فرضه وباء كورونا ، أتاح له كذلك فرصة كبيرة لتقرب أفراد العائلة من بعضهم البعض أكثر و توطيد الصلة فيما بينهم.