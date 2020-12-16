هكذا نجا بن ناصر بأعجوبة من إصابة خطيرة في لقاء بارما

كشف موقع “فوت ميركاتو” الايطالي بأن اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم نادي ميلان الايطالي قد نجا بأعجوبة من إصابة خطيرة على مستوى الركبة، حيث كشفت الفحوصات إصابته على مستوى الفخذ الأيمن، وأكد نفس المصدر بأن الدولي الجزائري قد نجا من الإصابة على مستوى الرباط الصليبي الذي كان سينهي موسمه مبكرا، وكان لاعب الوسط الجزائري قد فشل في استكمال مباراة بارما، الأحد الماضي، في إطار الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي والتي انتهت بالتعادل 2-2، بسبب إحساسه بأوجاع على مستوى العضلة الخلفية، الإصابة لم تكن الأولى، حيث عانى بن ناصر من سلسلة من الإصابات خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما خاض عدة مباريات قوية مع “الروسونيري” والمنتخب الوطني الجزائري، وكانت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية قد كشفت في وقت سابق بأن النجم الجزائري سيخضع لفترة راحة أولية عشرة أيام،على أن يقوم بعدها بفحوصات جديدة لتحديد موعد عودته للتدريبات، وكانت تقارير إعلامية إيطالية قد تحدثت في وقت سابق عن خضوع اللاعب لفترة راحة مطولة تتراوح بين 4 و5 أسابيع، وهو ما كان يعني غيابه حتى منتصف الشهر المقبل على أقل تقدير، غير أن الصحيفة الإيطالية نفت ذلك، وتأتي إصابة بن ناصر في توقيت سيئ للغاية للنادي اللومباردي، حيث سيخوض خلال الأيام المقبلة سلسلة من المباريات القوية في الدوري الإيطالي ستجمعه تباعا بجنوى، وساسولو، ولاتسيو، وجوفنتوس، ويحتل بطل أوروبا في 7 مناسبات المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة،على بعد 3 نقاط من غريمه التقليدي وملاحقه المباشر إنتر ميلان.