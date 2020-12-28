هزيمة ثانية للمنتخب الجزائري لكرة اليد في دورة بولندا

انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) أمام نظيره البولندي بنتيجة 21-24 الشوط الأول:( 11-11)، في مباراة جمعت بينهما اليوم الاثنين بجاستريزبي، ضمن دورة ودية تدخل في إطار تحضيرات “الخُضر” لبطولة العالم-2021 بمصر.

وتعد هذه الخاسرة الثانية تواليا للجزائر في دورة بولندا الودية، فخلال الجولة الأولى، أمس الأحد، انهزم رفاق القائد مسعود بركوس، ضد منتخب روسيا بنتيجة 24-30.

ويتواجد السباعي الجزائري منذ 10 أيام ببولندا، ضمن تربص ما قبل المونديال حيث فاز على بولندا بواقع 26-23، قبل أن ينهزم أمام نفس المنافس (24- 26) بالنسبة لمباراتيه الأولين الوديتين، اللتين خاضهما يومي 21 و 22 ديسمبر.

ويواصل أشبال الناخب الوطني، آلان بورت، فترتهم الإعدادية لبطولة العالم2021، بإجراء تربص تحضيري أخير بالمنامة (البحرين) بداية من 6 جانفي 2021، والذي ستتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب البحريني يومي 8 و10 من نفس الشهر، قبل التوجه إلى القاهرة بتاريخ 11 جانفي.

ويتواجد المنتخب الجزائري خلال بطولة العالم-2021 بمصر ضمن المجموعة السادسة رفقة المغرب والبرتغال وايسلندا. وتستهل العناصر الوطنية المنافسة ضد المغرب (14جانفي)، قبل مواجهة ايسلندا (16 جانفي) ثم البرتغال (18 جانفي).

ومعلوم أن المنتخب الوطني الجزائري يحضر لبطولة العالم لكرة اليد التي ستحتضنها مصر من 14 إلى 31 جانفي من العام المقبل 2021، فضلا عن الدورة لأولمبياد طوكيو التي تنتظر المنتخب الوطني في مدينة برلين بألمانيا من 12 إلى 14 مارس من نفس السنة، حيث سيشارك أشبال التقني الفرنسي في المحطة التأهيلية الأخيرة للأولمبياد إلى جانب منتخبات ألمانيا والسويد وسلوفينيا.