هزة ارضية بشدة3.1 على سلم ريشتر تثير الرعب فجرا بمستغانم

الأولى
عن سارة يوبي 317

أستيقظ سكان مدينة مستغانم فجر اليوم في جحدود الخامسة و51 دقيقة على وقع هزة ارضية عنيفة اخرجت السكان من فراشهم الى الشارع مذعورين .
الهزة التي كشف المركز الوطني لرصد الزلازل ان شدتها بلغت 3.1 على سلم ريشتر وحدد مركزها على بعد 15 جنوب شرق ولاية مستغانم ، ولحسن الحظ انها لم تسجل اية خسائر بشرية أو مادية باستثناء بعض حالات الهلع والخوف وارتفاع الضغط لبعض مرضى الضغط الدموي والسكري حيث نقلوا على جناح السرعة الى المستشفى،هذا وحسب المختص فقد تكون هزات اخرى ارتدادية اقل شدة خلال الساعات المقبلة
محمد بن ترار

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