هذه هي طريقة احتساب معدلات البيام

يتساءل العديد من التلاميذ حول الطريقة الصحيحة لاحتساب معدلات نهاية التعليم المتوسط خاصة وانهم درسوا لفصلين دراسيين فقط.

وحسب القرار الوزاري رقم 25 المقرر في الرابع من أكتوبر من سنة 2002 فان احتساب معدل البيام يكون بضرب كل مادة في معاملها ثم تجمع كل المعدلات بالمعاملات وتقسم على مجموع المعاملات المقدر ب 25 نقطة.

أما بالنسبة لمادة التربية التشكيلية والتربية الموسيقية فلا تحتسب الا النقاط التي هي فوق العشرة كنقطة اضافية لصالح المترشح علما انه لا معامل لهذين المادتين.

وبالنسبة للتلاميذ الذين لم يحصلوا على الشهادة يتم توظيف علامة المراقبة المستمرة السنوية للفصلين الأول والثاني ، مع العلامة المحصل عليها في الشهادة ويقسم المجموع على اثنين ،حيث إذا تحصل التلميذ على معدل 20/10 فينتقل إلى السنة الأولى ثانوي.