هذه هي حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد

أعلن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد أمحند أوسعيد عن تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد.

قائمة الوزراء لتشكيلة الحكومة : صبري بوقادوم وزيرا للشؤون الخارجية كمال بلجود وزيرا للداخلية بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل راوية عبد الرحمن وزيرا للمالية محمد عرقاب وزيرا للطاقة الطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية شمس الدين شيتور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي هيام فريحة وزيرة للتكوين المهني والتمهين سيد علي خالدي وزيرا للشباب والرياضة مليكة بن دودة وزيرة للثقافة كوثر كريكو وزيرة للتضامن شريف عوماري وزيرا للفلاحة كمال رزيق وزيرا للتجارة براقي أرزقي وزيرا للموارد المائية عبد الرحمن بن بوزيد وزيرا للصحة بسمة عزوار وزيرا للعلاقات مع البرلمان سيد احمد فروخي وزيرا للصيد البحري فرحات آيت علي وزيرا للصناعة محمد أوجاوت وزيرا للتربية مليكة بن دودة وزيرة للثقافة ابراهيم بومزار وزيرا للبريد والمواصلات والتكنولوجيات الرقمية سيد علي خالدي وزيرا للشباب والرياضة كوثر كيكو وزيرة للتضامن الوطني أحمد فؤاد شوقي عاشق يوسف وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بسمة أزوار وزيرة للعلاقات مع البرلمان نصيرة بن حراث وزيرة للبيئة سيد احمد فروخي وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية فؤاد شحات وزيرا منتدبا مكلفا بالفلاحة الصحراوية عيسى بكاي وزيرا منتدبا مكلفا بالتجارة الخارجية عبد الرحمن لطفي وزيرا منتدبا مكلفا بالصناعة الصيدلانية حمزة سيدي الشيخ وزيرا منتدبا مكلفا بالبيئة الصحراوية نسيم ضياف وزيرا منتدبا مكلفا بالحاضنات رشيد بودهان كاتبا للدولة مكلفا بالجالية الوطنية