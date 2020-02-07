العدالة مطالبة بالحماية القانونية والقضائية للاستثمار

أبرز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، أنه سيعمل على تكثيف الجهود، لإرساء أسس الجمهورية الجديدة، القائمة على قواعد دائمة لا تتأثر بزوال الرجال، حماية منه للبلاد، من الفساد والانحراف الاستبدادي، بصفة نهائية، معتبرا أن سعيه لتحقيق إصلاح شامل في جهاز العدالة، يعد تكريسا لمبدأ الديمقراطية الحقة، القائمة على الفصل الفعلي بين السلطات، لحماية حقوق وحريات المواطن، ما سيشعره بأنه شريك في صنع القرار السياسي، ومعني فعليا بمصير بلاده.

يأتي هذا في رسالة رئيس الجمهورية، التي قرأها نيابة عنه، الناطق الرسمي، باسم الرئاسة، محند بلعيد أوسعيد، بعد أن تعذر عليه الحضور شخصيا، بسبب ارتباطات سابقة كانت قائمة، عند تلقيه الدعوة.

نموذج اقتصادي جديد لتنويع النمو واقتصاد المعرفة

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إطلاق نموذج اقتصادي جديد، لتنويع النمو واقتصاد المعرفة، قصد تحسين مناخ الاستثمار، ولتكثيف الصادرات خارج المحروقات، يأتي هذا وفق قواعد قانونية واضحة، تساعد على بعث الثقة من جديد، بين المتعاملين والمستثمرين والدولة.

وفي حديثه عن الاستثمار الأجنبي، أكد الرئيس تبون، أن تعديل المنظومة التشريعية، سيعزز استقطاب الأجانب، للمساعدة على نقل التكنولوجيا والمعرفة، كمرحلة أولى، وتوطينها كمرحلة ثانية.

في نفس السياق، ذكر رئيس الجمهورية أن الجزائر، لحماية الاستثمارات الأجنبية، وقعت عشرات الاتفاقيات، مع 50 دولة، منوها أن حرية الاستثمار والتجارة مكرس دستوريا، ما يستدعي المزيد من الحماية والترقية.

هذه هي القوانين التي سيطالها التعديل الدستوري المقبل

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالته، الموجهة إلى المشاركين في ملتقى الحماية القانونية والقضائية للاستثمار، أن التعديل الدستوري المقبل، سينظر ويراجع عديد القوانين، من بينها القانون التجاري، لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات الاقتصادية، ووضع نظام وقائي لتلك المؤسسات التي تعرف مشاكل وصعوبات، وتدعيم الجبهات القضائية، الفاصلة في المادة التجارية، عن طريق تخصص العنصر البشري، كذا مراجعة القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وتكييفها تماشيا مع تطور الاقتصاد الوطني، للمساهمة في خلق مناخ ملائم للأعمال، يعطي للعدالة صلاحيات أوسع، في المجال الاقتصادي، على رأسها موضوع الملتقى وهو حماية الاستثمار.

وسيشمل التعديل المقبل، حماية الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى اتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد، بكل الوسائل الممكنة، بصفة دائمة ومستمرة، تأسس مستقبلا لبيئة شريفة سليمة، خالية من الفساد بكل أشكاله، محصنة بالأخلاق والقيم الفاضلة .

ودعا الرئيس تبون بالمناسبة، جهاز العدالة إلى الحماية القانونية والقضائية للاستثمار، ليكون فعالا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات الاقتصادية، وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة، في إطار القانون السيد دون سواه، من خلال تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة، لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في سائر القطاعات، مشيرا – رئيس الجمهورية -، أن من بين المحاور التي يتطرق إليها مشروع التعديل الدستوري القادم، مسألة الفصل بين السلطات وإعادة توازنها، بالإضافة إلى إدخال إصلاح شامل على قطاع العدالة، بهدف تعزيز استقلالية السلطة القضائية، باعتبارها أهم ركيزة من ركائز الحق والعدل والقانون، في ظل ممارسة ديمقراطية، يشعر فيها المواطن، بأنه شريك في صنع القرار السياسي ومعني بمصير بلاده.

تعزيز دور المحامي والموثق والمحضر القضائي مهنيا

كما أشاد رئيس الجمهورية، بدور المحامي كشريك أخر للعدالة، باعتباره يرافق المستثمر طوال مدة مشروعه الاستثماري، مؤكدا في ذات الوقت، أن المراجعة العميقة للجهاز العدالة، تبقى ناقصة ما لم تصحبها إجراءات لتعزيز مهنة الموثق، ووظيفة المحضر القضائي، ومحافظ البيع بالمزايدة، والخبير القانوني.

من جهة أخرى، ذكر الرئيس تبون أنه كلف لجنة من الخبراء العرب والمختصين الجزائريين، لصياغة أفكار واقتراحات التعديل الدستوري العميق المرتقب، منوها أن مسودة الدستور الجديد، ستحظى بمناقشة وإطراء من قبل الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والمنظمات الطلابية والمهنية والنقابية، ومختلف الفاعلين في الساحة الوطنية، وكذلك البرلمان قبل عرض الشروع للاستفتاء الشعبي، عملا منه على الوفاء بوعوده، التي أطلقاها خلال حملته الانتخابية، والتي بموجبها صادق عليه الشعب واختاره رئيسا للجمهورية.

للتذكير، فقد شارك في ملتقى الحماية القانونية والقضائية للاستثمار، الذي نظم يومي الـ7 و 8 فيفري الجاري، رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بمعية منظمة محامي الجزائر، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين العرب، حيث نظمت التظاهرة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بفندق الشيراطون، نادي الصنوبر.

وتمحور اللقاء، حول مواضيع أساسية متصلة بقانون المالية 2020، وبحث آليات تشجيع الاستثمار، إلى جانب تأثير إلغاء قاعدة الاستثمار 51 و 49، فصلا عن ضمانات الاستثمار وحمايته حيث شهدت الجلسة الأولى، مداخلة السيدة نغزة، حول موضوع ترقية وحماية الاستثمار في حين، شهدت الجلسة الثانية، مناقشة الإطار القانوني للمصرفية الإسلامية، والتمويل الخارجي، كوسيلة لترقية الاستثمار، إضافة إلى التحكيم والوساطة.

مريم خميسة