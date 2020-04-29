هذه مواقيت افتتاح الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر

أعلنت شركة الاتصالات العمومية “اتصالات الجزائر”، عن رزنامة عمل خاصة بشهر رمضان، للوكالات التجارية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الأربعاء، أنه في ظل الظرف الراهن الذي تمر به البلاد من خلال فرض الحجر الجزئي في إطار محاربة تفشي وباء كورونا، تعلم اتصالات الجزائر زبائنها الكرام بأنها قامت بإعادة ضبط مواقيت افتتاح وكالاتها التجارية خلال شهر رمضان المعظم وهذا لضمان مواصلة استقبال الزبائن والتكفل بانشغالاتهم في ظروف جيدة.

في هذا الصدد، تم تحديد مواقيت عمل الوكالات التجارية كما يلي :

• بالنسبة لولاية البليدة، فإن كل الوكالات التجارية ستضمن الخدمة من 08.00 سا إلى 13.00 سا.

• بالنسبة للولايات المعنية بالحجر الممتد من 17.00 سا إلى 07.00 سا :

-من 08.00 سا إلى 13.00 سا : الوكالة التجارية المتواجدة بوسط المدينة.

– من 09.00 سا إلى 15.00 سا : بالنسبة للوكالات التجارية الأخرى.

• بالنسبة للولايات المعنية بالحجر الممتد من 19.00 سا إلى 07.00 صباحا :

– من 09.00 سا إلى 17.00 سا : الوكالة التجارية المتواجدة بوسط المدينة.

– من 09.00 سا إلى 14.00 سا : بالنسبة للوكالات التجارية الأخرى.