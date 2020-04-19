بقلم: أحمد قصوري

صيف 1970.

كان التلفزيون من عجائب الدنيا في ذلك الوقت. وأنا عندما تفرجت عليه أول مرة، أُصبت بحالة من الاندهاش لا تساويها إلا حالة الجنون. كان هناك تلفزيون واحد في منطقة آث ـ لعزيز كلها، وكان يملكه السيد “احميدة موحاد بن علي”.

جاءت عطلة الصيف في تلك السنة، وذهب والدي الذي كان معلما في مدرسة في ضواحي ذراع الميزان، إلى “ورشة ثقافية” كانت تنظمها أكاديمية تيزي وزو لتكوين المعلمين في مدينة “دلس” الساحلية. وحصلت أنا على الاستقلال التام. كنت أتسكع في الحقول والحواري، وأجري مع الكلاب والأطفال، من بزوغ أول شعاع الشمس، إلى أن أُصاب بالدّوار عند العصر. ثم أتناول الغداء، أو لا أتناول أحيانا. وأنطلق كالقذيفة إلى مكان التلفزيون، في منزل “سي احميدة”، في قرية “بزيت” المجاورة لقريتنا.

وأنا لابد أن أتوقف معكم قليلا، لأقول أن قرية “بزيت” هذه، كان أنشأ فيها الاستعمار الفرنسي مركزا للخلية الإدارية المتخصصة (لاصاص) في سنة 1956. ونصّب على رأسها القبطان بيوتي، وهو ضابط من منطقة ريفية بفرنسا، أُرسل خصيصا لتسهيل الاتصال مع سكان الجبال، والتقرب منهم، حتى تفشل الثورة في تجنيدهم، ويستتب الهدوء. وكان جاء ببرنامج لإجراء بعض الإصلاحات، وفتح ورشات عمل لتوظيف بعض الشبان. وكان هناك الفقر، وكل الناس في حاجة إلى عمل للحصول على أجر. ونصّب هذا الضابط في البداية، خيمة في وسط القرية هو وجنوده، ثم انطلقت الورشة الأولى لبناء مقر ل”الخلية الإدارية”، الذي صار دارا للبلدية فيما بعد، وبناية ثانية سكنها القبطان، هو وزوجته، وهي أول معلمة للغة الفرنسية في القرية. ثم بُنيت المدرسة، ومركز للبريد.. وشقت الطريق إلى مدينة البويرة التي تبعد بنحو 10 كلم، وتم توصيل مقر الخلية وبيت الضابط بخيط كهرباء جاء من المدينة، وخيط هاتف …وسي احميدة الذي كان معلما، ومناضلا في جبهة التحرير الوطني، صار رئيسا للبلدية بعد الاستقلال، وورث منزل القبطان الذي فيه الكهرباء والهاتف، واشترى جهاز تلفزيون في نهاية الستينيات.

أعود الآن إلى الحكاية..

كنت دائما أجد محمود في انتظاري (الابن البكر لسي احميدة). نغلق باب الغرفة على أنفسنا ونستغرق في قراءة ألبومات الشرائط المرسومة: بلاك، زومبلا، كيوي، تان تان…محمود هو الذي فتح أمامي الباب على عالم الشرائط المرسومة العجيب. وبطريقة ما، كان هو الذي نقل إلي الرغبة في تعلم اللغة الفرنسية عن طريق هذه الشرائط، ثم تعرفت على السلسلة الفرنسية: “المكتبة الخضراء” الشهيرة بقصصها المثيرة، التي أدمنت قراءتها فيما بعد. ولابد أن أقول لكم أيضا، أن محمودا هذا مع فتاة ذكية، تدعى العربي الجوهر، كانا يشكلان رمزا للتفوق المدرسي بكل سحره في ذلك الوقت. إنهما أول طبيبين خرجا من قريتنا، في نهاية السبعينيات. وكان الطبيب في عالم الريف حينها، يشبه شيئا هبط من السماء.

عندما كنا نسمع الضربات الأولى للنشيد الوطني، نجري أنا ومحمود إلى التلفزيون في الغرفة الأخرى. كان التلفزيون ينطلق في البث قبل المغرب بقليل وينتهي بنشرة الأخبار الثانية في منتصف الليل، أو قبله بقليل. وكنا نجلس ونلتهم كل ما يُبث، من الرسوم المتحركة، والمدائح، والمسلسل المصري..

لكنني كنت حريصا في كل مرة، على المغادرة متأسفا بعد نشرة الثامنة مباشرة، لكي ألحق رجال قريتنا، الذين يكونون قد أنهوا معركة “الدومينو” في قهوة “زكنون”، وأعلنوا هدنة مؤقتة إلى اليوم التالي. فأدخل برفقتهم إلى البيت في “قصارة”.

وذات ليلة نسيت نفسي.

انتهت نشرة الأخبار وانطلق البث في فيلم، سلب عقلي من أوّل لقطة. لقد كان فيلما عجيبا من نوع أفلام المغامرات، أعتقد أنه “جزيرة الكنز”.. وعندما تفطنت قرب نهاية الفيلم، كان قد فات الموعد بكثير، والساعة قاربت العاشرة ليلا، فانتفضت. أمسك في محمود وأمسكت في أمه يحاولان إقناعي بالمبيت، فرفضت، وقلت: لابد أن أدخل إلى بيتنا الآن..

وأنا هنا، لا أدعي البطولة طبعا، ولا الشجاعة. إنه الخوف ! الخوف الذي أكبر من الخوف. الخوف الذي يدفع إلى المغامرة والتهور بلا حساب. نعم، الخوف من ذلك الجبار ـ والدي ـ الذي حين يعود ويعلم بمبيتي خارج البيت، وتكون الكارثة. فأمامي الآن إذا خوفان، وكان علي أن أختار أهونهما.

انطلقت جريا في الطريق. كان علي أن أعبر ذلك الوادي الذي يفصل بين القريتين، “أسيف أوزقار”. إن عبرته بسلام، فقد نجوت من عقبة أولى، هكذا قلت في نفسي. عندما اقتربت من سرير الوادي لأعبر تلك القنطرة الصغيرة إلى الجهة الأخرى، بدأ الجبل يعيد إلي صدى خطواتي المتسرعة. كانت الضربات تأتيني مضاعفة وقوية وتدق على دماغي كأنها مطرقة الحديد، فتحدث قشعريرة كهربائية تسري من رأسي وتنحدر مع العمود الفقري إلى أخمص القدمين..

فتوقفت !

حل الصمت المطبق على المكان. وسطع ضوء القمر كأنه شمس النهار، وجعلني مكشوفا، ووحيدا، وقلقا، في قعر الوادي. كان علي أن أستجمع آخر ما تبق من شجاعة في نفسي، وأصم أذني، وأنطلق بكل قوة، وأواصل الجري دون توقف إلى أن أصل إلى قريتنا. هكذا فكرت، وبسرعة انطلقت..كي لا أعط لنفسي فرصة للتردد.

وصلت إلى معصرة الزيتون عند مدخل القرية، وجلست عند بابها قليلا، حتى التقطت أنفاسي، ثم انخرطت في الطريق المنحدر نحو القرية..

وبعد لحظة، بلغت مكان الرعب المميت !

كنت عند مفترق طريقين: الطريق العادي، والأسهل، الذي يسلكه الناس كلهم في النهار، لكنه يخترق الجبانة. و الطريق الثاني منحدر، يرتاده المستعجلون الأقوياء، لأنه أقصر طريق، لكنه خطر.

الطريق العادي إلى القرية يمر على الزيتونة العتيقة “ثاحشاط” أمام الجامع، والجامع يقع في وسط الجبانة. إذا مشيت في هذا الطريق، علي إذا أن أدير رأسي ناحية اليمين ثم ناحية اليسار، وأقول “السلام عليكم” للأموات على جانبي الطريق ـ هكذا كانوا يوصوننا في القرية ـ لكن، ماذا لو رد علي أحدهم؟ قلت في نفسي، أو ماذا لو ردوا علي كلّهم بصوت واحد؟ أنا قلت لو.. لكنه احتمال وارد. فماذا سيحدث؟ حينها جلست على الأرض، وبدأت أفكر. كانت الجبانة تبدو أمامي الآن، واضحة جدا بشواهد قبورها تحت ضوء القمر. وفجأة سمعت خشخشة آتية من جهة الجامع، فاقشعر بدني، واستدرت ناحية الصوت.

أنا الآن أيها السادة، أمام ذلك العالم المرعب الذي صنعه تاريخ طويل من الحكايات: عالم ملون، ومحبوك، تتحرك فيه الأشباح، والجنون، والوحوش والأفعى ذات السبعة رؤوس، والأموات الذين يئنون.. حكايات كانت تعرف كيف تحبكها تلك المرأة الفارعة الطول، الشديدة السمرة، ذات الصوت الرخيم، جدتي. آه من جدتي تلك..كانت تنفرد بنا في كل ليلة في الغرفة، وتشرع في تعذيبنا على مهل، بقصصها المرعبة، وعيوننا المشتعلة شاخصة فيها كأننا تحت تنويم مغنطيسي. علي أن أقطع المنحدر الآن إذن، لا خيار لي، وقبل فوات الأوان. هل أنطلق كالرصاصة جريا، إلى غاية أول بيت في طرف القرية، فأرتمي بكل ثقلي على الباب، وينفتح فأدخل؟ أم بالعكس، سأسير بحذر حتى لا أحدث صوتا يثير انتباه الجهة المقابلة في الجبانة؟ في لحظة، عبرت في ذهني فكرة غريبة مؤداها، أن أتكور على نفسي، بحيث أحشر رأسي في بطني، وأصنع من جسدي ما يشبه العجلة، ثم أطلق بنفسي في المنحدر، إلى أن أتوقف عند جذع الزيتونة العجوز في الأسفل، كجلمود صخر حطه السيل من عل. عند ذاك أقف وأجري بكل سرعة. لكن سرعان، ما عدلت عن الفكرة، وقلت في نفسي، إنه الجنون بعينه. إنني بذلك المشهد الرائع لا شك، سأُدهش عالم الأموات كله، وسيقومون من قبورهم ليتفرجوا على الأعجوبة. عجلة آدمية تسابق الريح ناحيتهم في قلب الليل. إنهم سيعتبرونني وافدا جديدا قذفته القرية إليهم. وتصورتهم وهم ينتظرون عند الوصول:

ـ أهلا ومرحبا يا جميل !

ثم يأخذونني معهم، ويذهبون..

أنا بمجرد أن اكتملت هذه الصورة المرعبة في ذهني، شعرت بصعقة كهربائية تهز كياني، وأحسست بشعر رأسي يقف مثل أسلاك معدنية. وكان الخوف قد تجاوز كل درجة معقولة الآن..وفي خضم ذلك لست أدري كيف دحرجت نفسي، إلى غاية زيتونة تتوسط المنحدر، واستندت إليها.

ثم، فجأة، لمحت ضوءا عند جدار الجامع، يشتعل وينطفئ. و رأيت شبحا ضخما يجري من هناك متجها في طريق القرية مارا بالمكان الذي كنت فيه. ولما اقترب مني، وصوب إلي ضوء المصباح المرتعش، أطلق صرخة مدوية، وأنا أغمي علي في الحال.

عندما أفقت، وجدت رأسي في حجر أمي، والشيخ عذرحمان، طبيب القرية، يضع كفه على جبهتي ويتمتم، وكل أفراد العائلة يحيطون بنا. أخرج الشيخ لوحة قديمة من كيس كان بجانبه، وكراسا مزق منه ورقة، وفتح محبرة “السّمخ”، وأخذ قلما من قصب، وراح يكتب كلاما على الورقة فوق اللوحة، بمهل شديد. عندما انتهى من الكتابة، وضع أصبعه على لسانه، وبلله، وراح يطوي الورقة ويقطعها، حتى اكتملت سبعة أجزاء صغيرة متساوية بالتمام والكمال، وسلمها إلى أمي وقال:

ـ ورقة واحدة تذوب في كوب الماء، يشربها كل صباح على الريق.

وماذا به ؟ سأَلته أمي قلقة، فقال:

!ـ اللطمة

تبادل الحاضرون فوق رأسي نظرات الاستفهام، فأضاف:

ـ إنها صفعة الجن.. لعل هذا الطفل قفز على بركة آسنة، كان يستحم فيها جنيا كافرا، فصفعه.

وأنا استنكرت الأمر، وقلت:

ـ لم يصفعني أحد !

لكن أمي فتحت عينيها عن آخرهما في عيني، وقالت:

ـ أسكت ! أنت جئت محمولا على الظهر..

نعم. من ذا الذي يقدر على التطاول أمام طبيب القرية؟ الشيخ عذرحمان هذا يداوي كل الأمراض، ويسكّن كل الآلام. والحق الحق، أنني بمجرد أن شعرت بلمسة يده على جبهتي شعرت براحة عجيبة، وهفت نفسي إلى النوم. شيء عجيب. لم أجد أبدا تفسيرا لهذا الأمر. لعله الصفاء النفسي عند الرجل، أو لعلها النية الصادقة في منح الشفاء. لست أدري، وكيف أدري؟

وأنا بعد أن قصصت على أمي، بعد ذلك، كل شيء عن تلك الليلة، وقلت لها أنني رأيت الشبح يجري في اتجاهي، وفي يده المصباح يتراقص ضوءه، وما أن أطلق صرخته، حتى أغمي علي. ولا أدري ماذا حدث بعد ذلك ؟

وهي حكت، أن ” ..الشبح في الحقيقة، هو واحد من رجال القرية، أراد أن يكسب الرهان. الساهرون في “ثاجماعيث” جمعوا مبلغا من المال، وراهنوا على تسليمه للشجاع الذي يتطوع لقطع الطريق في وسط الجبانة، والوصول إلى الجامع المقابل لهم، ويشعل المصباح الكهربائي ثلاثة مرات من هناك. وهو نجح في الرهان، لكنه في طريق العودة، صادفك أنت، فاعتقد أنك شبحا من أشباح الليل، جاء ينتظره تحت الزيتونة. وحينها تملكه الرعب، وانطلق يجري، حتى رمى بنفسه في وسط الساهرين، وراح يحكي بأنفاس متقطعة أن شبحا خرج عليه وهو يجري الآن وراءه. فتحركت القرية كلها إلى المكان، وعندما سلطوا كل الأضواء، تعرفوا عليك، ثم رفع أحدهم جسدك الضئيل وحمله على كتفه إلينا”. شيء عجيب..