هذه شروط فتح المؤسسات لتحضير الامتحانات

* تحديد معدلات الانتقال

أعلن وزير التربية الوطنية محمد واجعوط, أمس الاثنين عن إجراءات تحدد معدلات الانتقال من مستوى إلى آخر في الأطوار التعليمية الثلاث بتخفيضها إلى 5 ,4 من 10 في مرحلة التعليم الابتدائي و 9 من 20 في الطورين المتوسط والثانوي.

وأوضح واجعوط في لقاء صحفي نشطه بمقر دائرته الوزارية بحضور ممثلي الشركاء الاجتماعيين للقطاع أنه “انطلاقا مما تم تسجيله من مستوى متقدم في تنفيذ البرامج التعليمية المقدمة للتلاميذ في المراحل التعليمية الثلاث والذي وصلت نسبته إلى 75 ما يفوق في الفصلين, اتخذت جملة من الإجراءات وذلك بناء على ما صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأحد بخصوص تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية الجارية والامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2020 “.

وتتلخص هذه الإجراءات بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي في أن يكون الانتقال من مستوى إلى آخر باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معل القبول إلى 5, 4 من 10 وإلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي, كما قال الوزير مضيفا أن الانتقال من مستوى إلى آخر في مرحلة التعليم المتوسط يكون هو أيضا باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول إلى علامة 9 من 20.

وأكد الوزير في ذا الصدد أن الوضع الصحي القائم “لا يسمح بتنظيم امتحان شهادة التعليم المتوسط في موعده المحدد لذلك تقرر إجراء هذا الامتحان في غضون الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر القادم إذا سمحت الشروط الصحية”.

ولفت واجعوط إلى أن الامتحان سيكون على ما تم تدريسه في الأقسام خلال الفصلين الأول الثاني من السنة الدراسية 2019-2020 .

وبخصوص مرحلة التعليم الثانوي فان الانتقال من مستوى إلى آخر سيكون باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول إلى علامة 9 على 20 على أن يجرى امتحان شهادة البكالوريا -إذا سمحت الشروط الصحية- في بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2020 وفق ما تم تدريسه خلال الفصلين الأول والثاني وذكر ذات المسؤول بأن الوضع الصحي القائم في البلاد “لا يسمح بتنظيم امتحان شهادة البكالوريا في موعده المحدد”وفي هذا الإطار, أعلن وزير التربية الوطنية أن المؤسسات التعليمية ستفتح أبوابها, لمدة زمنية مقبولة, إذا سمحت الشروط الصحية قبل إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا للتلاميذ للمذاكرة والمراجعة والتكفل النفسي بغية التحضير لاجتياز الامتحانين على أن يكون الدخول المدرسي 2020-2021 مع بداية شهر أكتوبر القادم.

كما ذكر بأن وزارة التربية الوطنية “بادرت منذ بداية الأزمة بإعداد مشروع مسودة تتضمن مختلف الاحتمالات الواردة في حال تمديد فترة الحجر الصحي أو رفعه بهدف إيجاد الحلول الملائمة لا سيما تلك المتعلقة بالامتحانات المدرسية”.

وحسب واجعوط فإن المبتغى من وراء هذه المشاورات كان “الوصول إلى حلول ترضي التلاميذ والأولياء وتطمئن جميع أفراد الأسرة التربوية”, مشيرا إلى أن الهم الوحيد كان “مصلحة البلاد والتلاميذ وسلامة صحتهم وصحة الأساتذة وجميع مستخدمي القطاع”.

وفي معرض تقييمه لسير اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين, قال الوزير بأنها كانت “مفيدة و مثرية” لما تم تقديمه من تصورات لما يمكن اتخاذه من تدابير بخصوص الامتحانات الوطنية الثلاث في ظل الظروف الراهنة, مضيفا أن القطاع قام بعرض جميع الاقتراحات المقدمة على مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 3 ماي الجاري والذي أسدى فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات لعقد اجتماع مشترك بين وزراء التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين لتقديم ورقة عمل مشتركة تخص القطاعات الثلاث المعنية بالمنظومة الوطنية ذات الصلة وهي الورقة التي عرضت أمس الأحد في إطار مجلس الوزراء والمتضمنة الاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة الوزارية المشتركة والتي أخذت بعين الاعتبار توصيات ووجهات نظر الشركاء الاجتماعيين.