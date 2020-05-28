هذه شروط رفع الحجر الصحي ولهذا تتمسك الجزائر باستعمال الكلوروكين

أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا بوزارة الصحة، البروفيسور إسماعيل مصباح، اليوم الخميس، أن رفع الحجر الصحي ليس سهلا.

وأوضح البروفسور خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن قرار رفع الحجر الصحي يتماشى مع مدى تطبيق التدابير الوقائية، كما أن الابقاء عليه من عدمه بيد السلطات العليا للبلاد

وشدد إسماعيل مصباح على ضرورة تغيير الأفراد لسلوكياتهم، والالتزام أكثر بالتدابير الوقائية المنصوص عليها.

من جانب آخر، وفي حديثه عن استئناف العلاج بالكلوركين، أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا بوزارة الصحة أن الجزائر متمسكة بقرار استعمالها.

وقال مصباح ” الجزائر متمسكة بقرار استعمال البروتوكول العلاجي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا هيدروكسي كلوروكين، والذي أعطى فعالية”.