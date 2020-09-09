هذه شروط توظيف وإدماج الأساتذة

شرعت مديريات التربية قبل أيام من الدخول المدرسي، في استدعاء الناجحين في القوائم الاحتياطية لمسابقة التوظيف بعنوان 2017 و2018.

كما تم استدعاء المتخرجين من المدارس العليا الطور الابتدائي دفعة 2020 قصد الشروع في توظيفهم في مناصب.

وأكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن التكفل الإداري والمالي بتوظيف الأساتذة الاحتياطيين للأطوار الثلاثة في المناصب المالية الشاغرة أو التي ستصبح شاغرة، في رتبة التعليم الآيلة للزوال، يكون على أساس التصنيف المرتبط بالرتب القاعدية لرتب التعليم.

وأوضحت أن التكفل بتسوية علمية تتم بتحويل المناصب المالية التي تم التوظيف عليها، بعنوان مدونة ميزانية القطاع لسنة 2021، بالنسبة للمناصب التي شغرت وتم التوظيف عليها بعنوان السنة الجارية.

هذا وتسارع مديريات التربية لسد حاجة العجز التي تعاني منها مختلف المؤسات التربوية وتغطية الشغور البيداغوجي والإداري الذي من المتوقع أن يطرح بقوة في الدخول المدرسي القادم، جراء تعليق وتجميد كافة مسابقات التوظيف الخارجية بدءا باستدعاء الأساتذة خريجي المدارس العليا دفعة 2020 ودفعات ما قبل 2020، لتوظيفهم في مناصب مالية قارة على أن يتم بعدها فتح الباب أمام استغلال قوائم الأساتذة الاحتياطيين الناجحين في مسابقات توظيف سابقة، في الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث إن اللجوء إلى القوائم الاحتياطية يكون بعد استنفاذ جميع خريجي المدارس العليا لدفعتي 2019 و2020. بالموازاة مع ذلك، تعمل مختلف المديريات على ضبط حاجياتها من الأساتذة، حيث يتم إحصاء المناصب الشاغرة بعد الانتهاء من الحركة النقلية وتعيين العائدين من الاستيداع والعطل المرضية طويلة المدى.

هذ افتكت وزارة التربية الوطنية من المديرية العامة للوظيفة العمومية ترخيصا بتمديد صلاحية استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقتي التوظيف للالتحاق برتبتي أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم المتوسط إلى غاية نهاية السنة الجارية.

وتوضح مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية أن إتمام عملية الإدماج التي تخص الالتحاق برتب أستاذ التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي، بعنوان 2019، يخضع لـ 8 شروط، وأكدت في مذكرة بعثت بها إلى المدراء الجهويين للميزانية والمراقبين الماليين في 4 أوت الماضي، تخص استغلال القائمة الاحتياطية بعنوان سنتين 2017 و2018، أن عملية استغلال القوائم الاحتياطية لمسابقات التوظيف المنظمة سنتي 2017 و2018، تتم بالنسبة لتوظيف أساتذة المدرسة الابتدائية على أساس القوائم الاحتياطية الولائية لمسابقة التوظيف المنظمة بعنوان سنة 2018، وذلك على المناصب الشاغرة والمناصب المحررة، والتي تكون صالحة إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2020.

وبالنسبة لتوظيف أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي، فيتم على أساس القوائم الاحتياطية الولائية لمسابقة التوظيف المنظمة بعنوان سنة 2017، وذلك على المناصب الشاغرة والمناصب المحررة ويتم توظيف المعنيين بداية من الدخول المدرسي 2020/ 2021.

وفيما تعلق بالمناصب الشاغرة والمحررة التي يمكن التوظيف عليها ـ تقول الوثيقة ـ هي المناصب الشاغرة والمناصب المحررة لأحد الأسباب المذكورة في التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013.

كما يتم استغلال القوائم الاحتياطية في حدود المناصب المالية الشاغرة التي يتم تبليغها للمراقب المالي المعني، وتكون القائمة الاحتياطية المبلغة للمراقب المالي المعني مؤشرة موقع عليها من طرف مدراء التربية المعنيين ومرفقة بمذكرة التدقيق في عينات نتائج المسابقة الصادرة عن مفتشيات الوظيفة العمومية المعنية وكذا الالتزام بالملاحظات والتحفظات الصادرة عنها.

وتشير الوثيقة كذلك، في الإجراء السابع للإدماج، أن التكفل الإداري والمالي بتوظيف الأساتذة للأطوار الثلاثة في المناصب المالية الشاغرة أو التي ستصبح شاغرة، في رتبة التعليم الآيلة للزوال، يكون على أساس التصنيف المرتبط بالرتب القاعدية لرتب التعليم وأستاذ المدرسة الابتدائية، -صنف 11- بالنسبة للطور الابتدائي، أستاذ تعليم متوسط ـ صنف 12- بالنسبة للطور المتوسط، أستاذ تعليم الثانوي ـ صنف 13- بالنسبة للطور الثانوي، ويتم التكفل بتسوية العملية المذكورة سابقا، بتحويل المناصب المالية التي تم التوظيف عليها، بعنوان مدونة ميزانية القطاع لسنة 2021، بالنسبة للمناصب التي شغرت وتم التوظيف عليها بعنوان سنة 2020.