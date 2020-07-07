هذه شروط المشاركة في مسابقة تصميم أحسن طابع بريدي تخليدا لاسترجاع رفات الشهداء

وضعت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية شروطا توضيحية خاصة بالمشاركة في مسابقة تصميم أحسن طابع بريدي سيتم إصداره تخليدا لاسترجاع الدولة الجزائرية لرفات الزعماء، شهداء المقاومات الشعبية بمناسبة الذكرى الـ 58 لعيدي الاستقلال والشباب.

وأوضحت وزارة البريد انه يمكن تقديم تصميم أو أكثر عن الموضوع شرط أن يكون أصليا و حصريا.

كما يمكن أن يكون التصميم يدويا على ورق مقوّى (ممسوح ضوئيا) أو إلكترونيا (PDF) بمقياس A4، أفقي أو عمودي و يحتوي أيضا على عنوان الموضوع باللغة العربية.

وترفق التصاميم إن أمكن بشرح وجيز حول الموضوع، ترسل عن طريق البريد الالكتروني [email protected]، قبل تاريخ ⁦⁩ 12 جويلية 2020 .

و يجب على المشارك إرفاق التصاميم بالبيانات (الإسم، اللقب، العنوان، رقم الهاتف) .

وأشارت الوزارة، إلى أن ملكية التصاميم الفائزة ستعود لبريد الجزائر.

و يمكن أن تخضع التصاميم الفائزة لتعديلات إن استلزم الأمر، مضيفة أن قرارات لجنة المسابقة غير قابلة للطعن.