هذه حقيقة مشروعي ديزارتيك و الغاز الصخري

كنت من أنصار مشروع ديزرتيك وتراجعت

الأمن الطاقوي للجزائر مهدد في هذه الحالات

ضرورة تثمين القطاع المنجمي

شدد الخبير الطاقوي مهماه بوزيان الأمس خلال حلوله ضيفا على فروم جريدة الوسط على أنه لاخيار أمام الجزائر أمام إستغلال الغاز الصخري تفاديا للوقوع في العوز الطاقوي، محذرا من مخطط يحاد ضد الجزائر للاستحواذ على الطاقة الحيوية ، داعيا إلى إعادة النظر في قانون الاستثمار وتحيينه لاستقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق الجزائري

فتح الخبير الطاقوي مهماه بوزيان أمس على مشروع ديزارتيك، أين اعترف بأنه مع البداية كان من أنصار هذا المشروع لأنه آنذاك كان يجهل خلفياته، مشيرا بأنه تخلى عن تأييد هذا المشروع عندما اكتشف بأن أفكاره قائمة على وقف النمو عند الدول النامية.

وأوضح مهماه بوزيان بأن مشروع ديزرتيك يسعى إلى تصدير الجزء الهام من الكهرباء إلى أوروبا، مشيرا بأن أن مشروع ديزرتك تضمن بذور اندثاره لحظة الميلاد في نادي روما وهي نظرية كولونيالية مبنية على المجتمع المدني.

أضاف المتحدث “من يتحدث عن مشروع ديزرتك لا يعرف ماهيته ولا خلفياته ولا أطروحات القائمين على تنفيذه، مؤكدا أن العديد من المتحدثين عن الفكرة والمدافعين عن ديزرتك لم يكلفوا أنفسهم عناء الاطلاع على الأرضية الوثيقة التي تؤسس له”.

وأشار المتحدث بأن مشروع ديزرتيك هو مشروع في الطاقات المتجددة، يحقق 15 بالمئة من احتياجات أوروبا في المجال الطاقوي، الجزائر تساهم في تمويل المشروع الذي تقدر تكلفته 432 مليار دولار”.

وأكد مهماه بوزيان بأن المشروع ليس له أي عوائد اقتصادية، كما أن العددي من الأمور الخفية في هذا المشروع، مبرزا أنه لا ينفع الجزائر لا من ناحية التوظيف ّأو من ناحية العوائد الاقتصادية

وشدد المتحدث على ضرورة بعث منظور جديد لتوطيد التكنولوجيا والطاقات الطبيعية المتجددة ، مشيرا بأنه من الأحسن للجميع التفكير في مشاريع ثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والتي تستوعب المقاربة الجزائرية الشاملة لملف التعاون .

ودعا الخبير الطاقوي بوزيان مهماه، كل فواعل المجموعة الوطنية إلى عدم البقاء سجناء مقترحات وأطروحات الآخرين، بما في ذلك مشروع ديزرتك، مشددا أنه من الواجب كنخبة توجيه الاهتمام الوطني إلى المقترحات البناءة لتحقيق تنمية مستدامة، تقوم على الطاقات المتجددة، وتعبأ لها كل الموارد الوطنية بشرية ومالية وتقنية لتجسيد الطموحات المشروعة للأمة الجزائرية

لاخيار للجزائر غير إستغلال الغاز الصخري

أكد الخبير الطاقوي مهماه بوزيان بانه ليس ضد أو مع استغلال الغاز الصخري، لافتا بأن لا خيار للجزائر إلا الذهاب إلى استغلال الغاز الصخري للحفاظ على الأمن الطاقوي .

أكد مهماه بوزيان بأن كل المعطيات تشير بأن الجزائر أمام تحدي فقد الأمن الطاقوي، أين شدد بأن الرهان هو ضرورة الانتقال الطاقوي، داعيا إلى ضرورة فتح المجال للجزائر لاستغلال مخزونها الهائل من الغاز الصخري، باعتبار أنها تحتل المرتبة الثالثة عالميا، أي ما يعادل 10 بالمائة من الاحتياطي العالمي للغاز الصخري القابل للاسترجاع.

دعا مهماه بوزيان، إلى ترك شركة سوناطراك تعمل بحرية لضمان الأمن الطاقوي للجزائر خاصة إذا أثبت بأن هناك مصادر بديلة عن المصادر التقليدية ،لضمان إمداد الاقتصاد الوطني بموارد العملة الصعبة، معتبرا بان لا خيار للجزائر إلا الذهاب إلى استغلال الغاز الصخري للحفاظ الأمن الطاقوي لتجنب الوقوع في العوز .

الغاز الصخري لا يشكل أي خطر أو ضرر على البيئة

أكد مهماه بوزيان بان الغاز الصخري لا يشكل أي خطر أو ضرر على البيئة والمياه الجوفية، مشيرا بأن ما حدث من تلويت للآبار المجاورة لأماكن التشقيق هو راجع إلى مخلفات المراجعة ، مشددا على ضرورة معالجة هذا الخلل ، مبرزا بأنه لا يمكن تجريم التشقيق التكنولوجي ، قائلا ” لم يثبت أن هذه العملية التقنية لوثت طبقات المياه الجوفية و الابار ، بل المخلفات المسترجعة لتلك العمليات هي من ساهمت في هذه الممارسات الهامشية “

وفي سياق متصل، عبر المتحدث عن أسفه من الترويج لكل هذه المغالطات التي تعرقل عملية الاستغلال، خاصة وأنه منذ سنة 2015 إلى يومنا هذا حدث تطور رهيب فيما يتعلق بعمليات التشقيق الهيدروليكي لاستغلال هذه الثروة.

لابد إعادة النظر في قانون الاستثمار وتحيينه

وأكد مهماه بوزيان بأن قانون المحروقات له العديد من المزايا لكنه لا يكفي، مشددا على ضرورة إلى إعادة النظر في قانون الاستثمار وتحيينه لاستقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق الجزائري، ولابد من فتح المجال الاستثمار للموارد المنجمية لتحقيق القيمة المضافة .

هناك مخطط يحاك ضد الجزائر للاستحواذ على الطاقة الحيوية

حذر الخبير الطاقوي مهماه بوزيان من التهديد الأممي للمورد الحيوي ، أين إعتبر بأن المقترح الأممي الذي دعا لوضع الحوض المائي الكبير الممتد تحت سطح الأراضي الجزائرية تحت الحماية الأممية ، بحجة منع السلطات الجزائرية من تلويث هذا المخزون العالمي من الماء العذب تدخل لسلب الثروة المائية ، مشددا على ضرورة استغلال المياه الجوفية.

وأشار مهماه بوزيان ” خطوة التهديد الأممي لموردنا الحيوي ، الجزائر على رأس الدولة التي ستعاني إجهاد مائي في سنة 2025 ،مضيفا “ربما غفل الكثيرون عن مسعى منظمات أوروبية غير حكومية ونشطاء في المجال البيئي وحقوقيون، سنة 2015، لتقديم مقترح أممي لوضع الحوض المائي الكبير الممتد تحت سطح الأراضي الجزائرية تحت الحماية الأممية، بحجة منع السلطات الجزائرية من تلويث هذا المخزون العالمي من الماء العذب، وحالة العطش تسود العالم، فمن حقهم تصنيفه كمورد انساني عالمي ..، بأن إمكانية الإضرار بأنفسنا قائمة، تحت غطاء “التدخل الإنساني” الذي بالإمكان أن يمارس تحت غطاء معايير ما بعد 1990 والتي تشمل شرعية التدخل لحماية موارد طبيعية لأغراض إنسانية بحتة ..، إنه مع تصاعد مرافعات البعض لصالح حماية “خزان البحر العذب” تحت التراب الجزائري، مع نُبلها، فهي تشكل دعماً داخلياً لشرعنة التدخل الأممي لسلبنا ثروتنا المائية ..“

وبخصوص ملف السيارات، اقترح مهماه بوزيان على الحكومة الجزائرية إنشاء شركة عمومية لاستيراد السيارات، مشيرا بأن سوق السيارات يعاني العديد من المشاكل على غرار الأسعار والتنظيم.

وقال المتحدث ” أنا أعود إلى فكرة الدولة الناظمة للسوق، هناك خلل في سوق حظيرة السيارات قديمة، على الدولة أن تتدخل و تنشأ شركة عمومية اختصاصها العلامة ، السلامة، و دفتر الشروط .”

إيمان لواس