هذه توقعات الطقس اليوم الخميس

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء صافية عموما على المناطق الغربية والوسطى، وأجواء قليلة السحب على المناطق الشرقية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الرياح تكون من متغيرة الإتجاه إلى شمالية شرقية تصل إلى 40 كلم/سا على المناطق الداخلية.

بينما على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الشرقية مع تشكل خلايا رعدية بداية من الظهيرة تؤدي محليا إلى تساقط بعض الزخات من الأمطار نحو الهقار و الطاسيلي و الصحراء الشرقية ، اما على باقي المناطق الجنوبية تكون السماء صافية على العموم.

الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية تصل أحيانا إلى 60 كلم/سا وسط الصحراء مع تطاير للرمال.