هذه الولايات المعنية بتوزيع 10087 وحدة سكنية بصيغة “عدل”

كشفت وكالة ” عدل” عن الولايات المعنية بوزيع 10087 وحدة سكنية.
الولايات المعنية بالتوزيع:
– باتنة: 500 وحدة سكنية.
– تلمسان: 800 وحدة سكنية بالمنصورة.
– سعيدة: 376 وحدة سكنية.
– عنابة: 252 وحدة سكنية بذراع الريش.
– مستغانم: 400 وحدة سكنية بعشعاشة.
– معسكر: 262 وحدة سكنية بسيدي عبد الجبار.
– المسيلة: 600 وحدة سكنية.
– البيض: 300 وحدة سكنية.
– تيبازة : 800 وحدة سكنية بالحديقة/ 400 وحدة سكنية بتيكاروشين.
– عين الدفلى: 135 وحدة سكنية بسيدي لخضر / 830 وحدة سكنية بالعطاف.
– غرداية: 170 وحدة سكنية بواد النشو / 50 وحدة سكنية بزلفانة / 20 وحدة سكنية بضاية بن ضحوة / 28 وحدة سكنية بالقرارة/: 40 وحدة سكنية بمتليلي الجديدة .
– الجزائر العاصمة: 244 وحدة سكنية بشعيبة.
المدينة الجديدة بوينان:
207 وحدة سكنية بحي A
638 وحدة سكنية بموقع 3100 مسكن
122 وحدة سكنية بموقع 1000 مسكن
2194 وحدة سكنية بحي F.
المدينة الجديدة سيدي عبد الله: 719 وحدة سكنية بحي 29 .