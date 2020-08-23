هذه الولايات المعنية بتوزيع 10087 وحدة سكنية بصيغة “عدل”

الأولىالوطني
عن إلياس بن عبيد 1٬717

كشفت وكالة ” عدل” عن الولايات المعنية بوزيع 10087 وحدة سكنية.

الولايات المعنية بالتوزيع: 

– باتنة: 500 وحدة سكنية.

– تلمسان: 800 وحدة سكنية بالمنصورة.

–  سعيدة: 376 وحدة سكنية.

– عنابة: 252 وحدة سكنية بذراع الريش.

–  مستغانم: 400 وحدة سكنية بعشعاشة.

–  معسكر: 262 وحدة سكنية بسيدي عبد الجبار.

–  المسيلة: 600 وحدة سكنية.

– البيض: 300 وحدة سكنية.

– تيبازة : 800 وحدة سكنية بالحديقة/ 400 وحدة سكنية بتيكاروشين.

–  عين الدفلى: 135 وحدة سكنية بسيدي لخضر / 830 وحدة سكنية بالعطاف.

– غرداية: 170 وحدة سكنية بواد النشو / 50 وحدة سكنية بزلفانة / 20 وحدة سكنية بضاية بن ضحوة /  28 وحدة سكنية بالقرارة/: 40 وحدة سكنية بمتليلي الجديدة .

– الجزائر العاصمة: 244 وحدة سكنية بشعيبة.

المدينة الجديدة بوينان:

207  وحدة سكنية بحي A

638 وحدة سكنية بموقع 3100 مسكن

122 وحدة سكنية بموقع  1000  مسكن

2194  وحدة سكنية بحي F.

المدينة الجديدة سيدي عبد الله: 719 وحدة سكنية بحي 29 .

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك