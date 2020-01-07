” هذه الملامح المنتظرة لتعديل الدستور الجزائري القادم “

أكد خبراء في القانون الدستوري في تصريح خصوا به جريدة “الوسط” أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، يعد تعديل الدستور أهم ورشة يشتغل عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بوصفها “أولى الأولويات” وحجر الأساس لبناء الجزائر الجديدة التي يحلم بها الجزائريون، حيث توقع الخبراء الملامح المنتظرة لتعديل الدستور القادم، حيث من المرتقب أن يتمكن الدستور الجديد من وضع قطيعة مع ممارسات الماضي.

وجاء في البيان الرسمي للاجتماع الوزاري الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد المنصرم، اعتزامه “إجراء تعديل عميق على الدستور لبناء الجزائر الجديدة التي يطمح إليها المواطنون والمواطنات”، ما يستلزم حسبه إعادة النظر في منظومة الحكم، الذي يعتبر حجر الزاوية لبناء الجمهورية الجديدة، خاصة في بعض النصوص القانونية الهامة مثل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.

كما أبرز تبون أن هذا المسعى”يستلزم من جهة أخرى أخلقة الحياة السياسية عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير،وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة من خلال قانون الانتخابات الجديد، الذي يحدد شروط الترشح للمناصب بوضوح معلنا أنه سيتم تجريم المال الفاسد في العمل السياسي وشراء الأصوات والذمم، حتى يتمكن الشباب الجامعي من الحصول على فرصة للترشح، على أن تكون حملتهم الانتخابية من تمويل الدولة لحمايتهم من الوقوع فريسة في يد المال الفاسد، كل هذا من أجل أن ترتكز الجمهورية الجديدة على قيام دولة القانون التي تضمن استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية الحقة التي تمنح فرص الرقي الاجتماعي والسياسي للجميع”.

لهذه الأسباب سيكون تعديل الدستوري القادم عميقا ونوعيا

بداية، كشف رئيس الجمعية الوطنية للدراسات الدستورية والقانونية الدكتور حمزة خضري، في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن التعديل القادم للدستور، سيكون تعديل جوهري وعميق ونوعي، نتيجة جملة من الأسباب هي : أن التعديل سيمس كل أبواب الدستور، بما في ذلك الديباجة، حيث توقع الخبير أنه سيتم إضافة فقرة جديدة في الديباجة، تتحدث عن حراك 22 فيفري 2019، كمحطة هامة من محطات التي مر بها الشعب الجزائري في التاريخ المعاصر، وبالتالي ستكون هناك دسترة للحراك، باعتبار أن الدستور الجديد، سيكون بمثابة استجابة لمطالب الحراك الشعبي.

في حين أفصح نفس المتحدث، أن التعديلات المتوقعة في الدستور، والتي من شأنها أن تجعل من التعديل الدستوري القادم تعديلا عميقا ونوعيا وجوهريا، هي كالتالي : من ناحية فصل السلطات، توقع خضري أن يحدث توازن في السلطة التنفيذية بحد ذاتها، حيث سيتم خلالها تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية و العودة إلى نظام رئيس الحكومة بدلا عن الوزير الأول، أي العودة لازدواجية السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، لهما فيها نفس الصلاحيات.

وفي نفس السياق، أكد نفس المتحدث أنه سيتم تعزيز مكانة البرلمان، خاصة فيما تعلق بمراقبة أعمال الحكومة، تسهيلا لإجراءات الاستجواب، باعتبارها من آليات الرقابة البرلمانية، على أعمال الحكومة، أما في باب السلطة التشريعية، سيتم رفع كل القيود التي من شأنها أن تعرقل دور النائب البرلماني في اقتراح القوانين.

وعبر رئيس الجمعية الوطنية للدراسات الدستورية والقانونية، أنه من التعديلات المتوقعة أيضا، هي تعديل استقلالية القضاء، لاسيما فيما يتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يصبح ترأس رئيس الجمهورية لهذا المجلس بصفة بروتوكولية شرفية وفقط، والسلطة الكاملة ستعود لممثلي القضاة، أما في يتعلق بالمجلس الدستوري، ممكن أن يتم استحداث محكمة دستورية، تتولى الرقابة على دستورية القوانين كنظام بديل على المجلس الدستوري.

الدساتير الجزائرية ارتبطت برؤساء الجمهورية

قال الخبير الدستوري عامر رخيلة في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن الدساتير في بلادنا، ارتبطت برؤساء الجمهورية الذين تعاقبوا على الحكم، كدستور بن بلة 1963م، دستور بومدين 1976م، دستور شاذلي 1989م، دستور زروال 1996م، دستور بوتفليقة 2016م، حيث كرس كل دستور من هذه الدساتير شخصية الرئيس أو الحاكم الأول في البلاد، لدرجة أن دستور 2016 م، جعل من الرئيس ملكا غير متوج أو إمبراطورا إن صح التعبير، يملك كل الصلاحيات ويمكنه التدخل في كل السلطات.

وأوضح الخبير الدستوري، أنه إن كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يرغب فعلا في أن يجعل للجزائر وثيقة دستورية تكون قارة وقابلة للحياة ومسايرة للمتغيرات الحاصلة في المجتمع الجزائري، والتي هي في الحقيقة تكريس للديمقراطية لأن الجيل القادم لن يرضى بغير الديمقراطية كوسيلة لممارسة السلطة.

بوتفليقة فصّل دستورا على مقاسه

وأفصح عامر رخيلة أن الدستور الحالي جمع بين الدولة المتدخلة والدولة الناظمة، وبالموازاة مع ذلك، هناك تداخل وثغرات قانونية كثيرة، وبالتالي عند تطبيقنا للدستور نقع أمام الكثير من المشاكل، خاصة أن بعض المواد فصلت على مقاس بوتفليقة، كالمادة 102 التي تنص أنه لا يمكن تفعيلها إلا بموافقة رئيس الجمهورية نفسه، فمنذ سنة 2008 م، أدخل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تعديلات متتالية على الدستور الحالي، أدت إلى تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، مقابل تقليص صلاحيات رئيس الحكومة، هذا من جهة.

من جهة أخرى، الآن ينتظر الجميع إن كان سيلتزم تبون بوعوده بالتنازل عن بعض صلاحيات رئيس الجمهورية الموجودة في الدستور، أو يبقى الأمر مجرد خطاب رنان.

كشف نفس المصدر أن الملامح المنتظرة لتعديل الدستور القادم، يتوقع أن تكون أولا في تخليص الدستور من هذا الكم الهائل من المواد، 218 مادة هذا ليس دستور بل أصبح وثيقة دستورية، ثانيا الدستور يقوم على مبدأ التوازن بين السلطات، وعلى مبدأ الفصل بينها بمعنى تكريس مبدأ سلطة تحد سلطة، تحديد الأسس التي يقوم عليها المجتمع الجزائري، تحديد الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن، في حين تترك باقي الاهتمامات والانشغالات للمشرع الجزائري، حتى يتمكن من مسايرة المتغيرات السريعة الحاصلة في المجتمع، فالدستور وثيقة مرجعية مبدئية، وعبر عن أمله أن تكون الوثيقة المقدمة في هذا الاتجاه، ليكون دستور متوازن قابل للحياة ولا يدخلنا في أزمات دستورية.

تبون سيستعين بالكفاءات

في ذات السياق، أكد الخبير الدستوري عامر رخيلة أن رئيس الجمهورية سيستعين بالكفاءات الوطنية من خبراء قانونيين ومختصين دستوريين، بالإضافة للبرلمان لإعداد دستور جديد أو حتى تعديله، باعتبار أن دستور دستور مجتمع وليس دستور الرئيس، لذلك لابد من إشراك كل الفاعلين في المجتمع، ليكون هناك انعكاس حقيقي لواقع المجتمع وتطلعاته.

وبخصوص الاستفتاء شعبي، أشار رخيلة أن المسألة إجرائية محضة، لإعطاء الدستور قوة شعبية، مرهونة طبعا بمستوى الدستور المقدم، حيث سيخضع لتأطير وسائل الإعلام والدعاية، فيما يخص فقط الموافقة أو رفض الدستور وليس في إطار مناقشته، لكون الإرادة الشعبية يمثلها الشعب الذي يعتبر المؤسس الدستوري الأساسي في المادة 7 و 8، مبرزا أنه بطبيعة الحال الدستور المعدل سيحسب على السلطة وليس على الشعب، إن كان صائبا فالفضل يرجع للسلطة وان كان مختلا فالسبب يرجع للسلطة.

مريم خميسة