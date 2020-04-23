هذه أحوال الطقس المرتقبة خلال شهر رمضان الكريم

كشفت مصادر عالمية وجزائرية مختصة في رصد الأحوال الجوية، أن أحوال الطقس خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان ستتميز باضطرابات جوية ستتواصل على الجهة الشمالية للوطن الساحلية منها والداخلية.

وحسب المصدر ذاته فإن هذه الاضطرابات ستكون مرفوقة بأمطار متوسطة إلى نشطة، حيث من المتوقع أن تصل كمية الأمطار المحتمل تساقطها 25 ملم محليا.

وبداية من أواخر الأسبوع الثاني من شهر الصيام ستتحسن الأجواء تدريجيا على الجهة الشمالية للوطن، حيث ستتناوب فترات صفاء وأجواء غائمة لتصبح مشمسة على العموم خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر .

وفيما يخص الجهة الجنوبية من الوطن ستشهد دائما صفاء مع تسجيل أجواء مسمشة وحارة أحيانا على وسط وأقصى الجنوب مع ارتفاع في درجات الحرارة، ماعدا بعض الغيوم الجزئية التي ستتشكل خلال الصبيحة على شمال الصحراء ولكن ستكون بدون فعالية، بالإضافة إلى تشكل زوابع رملية ورداءة في الرؤية على وسط الصحراء راجع لهبوب رياح قوية تفوق 65 كلم/سا

أما فيما تعلق بدرجات الحرارة المتوقعة على المدن الساحلية خلال الأسبوعين الأولين ستتراوح ما بين 19 إلى 24 درجة، وما بين 22 إلى 25 بالمدن الداخلية، وستسجل في أقصى الجنوب درجات مرتفع تصل إلى 46 درجة وستتراوح ما بين 29 إلى 40 درجة شمال الصحراء ووسطها.

وسيشهد الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان ارتفاع في درجات الحرارة بالجهة الشمالية للوطن والتي ستتراوح ما بين 22 إلى 27 درجة بالمدن الساحلية، وستصل إلى 31 درجة بالمدن الداخلية.