هذا هو كمال برنو المدير العام الجديد لعصرنة العدالة

تطرق وزير العدل بلقسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، خلال إشرافه على تنصيب المدير العام لعصرنة العدالة كمال برنو خلف لعبد الرزاق هني، إلى المسيرة المهنية لكمال برنو.

حيث أشار وزير العدل أن المدير العام لعصرنة العدالة عرف بعمله الذي تميز منذ إلتحاقه بالإدارة المركزية لوزارة العدل إلى غاية أن تولى مهام أخرى بالجدية والعطاء وتفانيه في قيامه بالواجب”.

وأشار زغماتي أن “برنو إلتحق بقطاع العدالة سنة 2002 كمهندس دولة للاعلام الآلي وشغل عدةمناصب على مستوى المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كنائب مدير للبرامج الدراسات ومدير للاعلام بالنيابة من سنة 2003 الى 2005”.

كما تم تعينه بعد ذلك نائب مدير الإعلام الآلي إلى غاية سنة 2014.

وشغل برنو بعد ذلك مناصب مسؤولة اخرى بوزارة الأشغال العمومية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية.

آخرها منصب مدير بنك المعطيات بوزارة الداخلية.

وقال زغماتي أن “مشواره المهني الغني بالخبرة التقنية في ميدان الإعلام الآلي والعصرنة والتجربة الادارية أثبت كفائته وقدرته العالية في مجال المعلوماتية”.