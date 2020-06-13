هذا هو البروفيسور كمال صنهاجي رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي

ويعتبر البروفيسور صنهاجي من الكفاءات الجزائرية في الخارج، صاحب براءة إختراع في العلاج الجيني للإيدز.

وهو من خريجي كلية الطب والصيدلة بالجزائر سنة 1984.

ويشغل حاليا منصب نائب رئيس بلدية ليون الفرنسية المكلف بالمؤسسات الإستشفائية.

وسبق أن شغل منصب مدير أبحاث بمستشفى ليون.

وتم تكريم البروفيسور صنهاجي في وقت سابق بوسام فارس في النظام الوطني للإستحقاق بوزارة الصحة بالجزائر سنة 1999.

بالإضافة لوسام فارس في النظام لجوفة الشرف بفرنسا من قبل الرئيس الأسبق جاك شيراك سنة 2006.

ويملك البروفيسور صنهاجي العديد من الكتب في السيدا وعمل على نظرية العلاج الجيني للسيدا